Lòng tham biến bạn thân thành 'ác quỷ'

Trung QuốcTúng thiếu, Thôi Lộ Lộ nảy ý định trộm trang sức vàng của nhà bạn thân, nhưng ra tay sát hại vợ và hai con nhỏ của bạn khi bị bắt quả tang.

Thôi Lộ Lộ, 26 tuổi, và Lương Bằng, 30 tuổi, là bạn chơi chung từ nhỏ đến lớn. Cả hai sống ở huyện Thượng Thái, thành phố Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, nhà chỉ cách nhau 6-7 m. Cách biệt 4 tuổi nhưng hai người thân thiết như anh em ruột.

Khi trưởng thành, Bằng đến Bắc Kinh học nghề cắt tóc, Lộ cũng đi theo. Nhưng sau khi học xong nghề, Lộ lại muốn làm việc cùng bố Bằng tại một xưởng đóng tàu ở tỉnh Hồ Bắc. Bằng nhờ bố đưa bạn đến xưởng, dạy bảo kỹ thuật. Khi lương cao, Lộ có thể kiếm được 6-7 nghìn nhân dân tệ một tháng.

Bằng gặp vợ, Mã Tú, qua mai mối và kết hôn năm 2013. Trong lễ cưới của bạn thân, Lộ nhiệt tình giúp đỡ sắp xếp mọi việc. Khi Lộ lấy vợ, Bằng cũng đáp lễ.

Năm 2018, Bằng đưa vợ và hai con đến huyện Trung Mưu (thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam) mở trạm tái chế phế liệu. Còn Lộ đi thu gom phế liệu ở Tân Cương. Năm 2024, Lộ phàn nàn với Bằng rằng việc kinh doanh ở đó rất khó khăn. Tháng 1/2025, Lộ đưa vợ con đến Trung Mưu, cũng thầu một trạm tái chế phế liệu.

"Chúng tôi chăm sóc lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày. Tôi thường mời cả nhà Lộ đến ăn cơm, vợ anh ta hay cho bọn trẻ đồ ăn vặt. Khi bận, tôi nhờ anh ta đón con. Chúng tôi cũng chia sẻ tin tức về công việc kinh doanh để cùng phát triển", Bằng kể.

Theo bố Lộ, vài chục năm qua, ba thế hệ của hai gia đình luôn duy trì mối quan hệ gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau lúc khó khăn, "thân hơn cả người thân".

Nảy ác tâm vì tiền

Bằng cho biết dù cuộc sống gia đình anh không hẳn là giàu có, nhưng không phải lo ăn mặc, có đủ tiền cho hai con học hành, thi thoảng còn có thể mua cho vợ vài món trang sức vàng và đi du lịch.

So ra, Lộ khó khăn hơn nhiều. Trong gần 10 năm qua, năm nào Lộ cũng vay tiền Bằng, từ vài nghìn đến vài chục nghìn nhân dân tệ, luôn trả nợ đầy đủ dù đôi khi trễ hẹn. Tháng 5/2025, Lộ lại vay 5.000 nhân dân tệ, Bằng bảo vợ chuyển khoản cho bạn, số tiền này chưa được hoàn trả trước khi vụ án xảy ra.

Về nguyên nhân Lộ luôn thiếu tiền, Bằng giải thích rằng thời kỳ lợi nhuận cao trong ngành tái chế phế liệu đã qua, hiện nay lợi nhuận rất thấp và cạnh tranh khốc liệt. Nếu không quản lý cẩn thận, thu nhập hàng tháng có thể rất ít ỏi. Vì vậy, từ 26/5, Bằng chuyển sang làm việc cùng bố tại xưởng đóng tàu ở Hồ Bắc, vợ ở nhà chăm sóc con cái.

Bố Lộ cho biết đã đưa con 10.000 nhân dân tệ tiền mặt trước khi Lộ dẫn gia đình đến Trung Mưu vào tháng 1. Đến tháng 3, nghe tin con trai không có tiền, ông chuyển thêm 10.000 nhân dân tệ qua WeChat, nhưng Lộ không nhận. Một thời gian sau, ông lại chuyển 3.000 nhân dân tệ, lần này Lộ nhận.

Người thân cho biết Lộ rất thích chơi mạt chược, dù tiền cược ít nhưng lại chơi rất nhiều ván. Lộ cũng không biết cách quản lý tiền bạc, khi kiếm được hơn 10.000 nhân dân tệ một tháng, anh ta không tiết kiệm được đồng nào. Giờ thu nhập thấp, vợ lại không đi làm, Lộ bắt đầu đi vay tiền khắp nơi.

Bằng chứng cho thấy trước án mạng, Lộ đã vay trực tuyến hàng chục nghìn nhân dân tệ.

Sống trong cảnh "giật gấu vá vai", Lộ nảy ý định trộm cắp.

Thảm sát vợ con bạn giữa đêm

Theo cáo trạng của VKSND thành phố Trịnh Châu, nhờ có quan hệ thân thiết, Lộ đã nhiều lần ngủ qua đêm tại căn hộ gia đình Bằng thuê. Anh ta biết bạn mua vàng tích góp và thấy Tú đeo trang sức vàng. Để ăn cắp, Lộ bí mật sao chép chìa khóa căn hộ vào giữa tháng 7/2025 khi Tú không chú ý.

Lúc 19h ngày 25/7, Lộ viện cớ lấy valy để đến nhà Bằng thăm dò, rời đi vào khoảng 20h30.

Khoảng 2h ngày 26/7, Lộ đeo khẩu trang và găng tay, mang theo công cụ gây án, dùng chìa khóa làm sẵn đột nhập nhà Bằng. Sau khi vào trong, Lộ lấy con dao trên kệ bếp, đi vào phòng ngủ, đặt dao lên tủ đầu giường. Anh ta lục tủ, ngăn kéo tìm kiếm đồ có giá trị.

Tiếng động đánh thức Tú đang ngủ trên giường. Khi Lộ cố gắng bỏ trốn, Tú túm lấy cổ áo anh ta từ phía sau. Trong lúc giằng co, Tú giật được khẩu trang của Lộ, nhận ra anh ta và tri hô.

Lộ chộp lấy con dao, chém Tú nhiều nhát, làm gãy cả mũi dao. Thấy hai con tỉnh dậy, Tú kêu chúng chạy ra ngoài gọi người giúp, nhưng cả hai không chạy mà giúp mẹ lôi kéo Lộ. Cả ba bị người đàn ông từng thân thiết đâm gục, siết cổ.

Sau khi gây án, Lộ tiếp tục tìm kiếm trong phòng ngủ. Không thấy đồ có giá trị nào, Lộ dùng kìm cắt đứt vòng tay và dây chuyền vàng trên người Tú để lấy đi. Hai món trang sức có tổng giá trị hơn 37.000 nhân dân tệ.

Để che giấu tội ác, Lộ tẩy rửa cơ thể các nạn nhân, cắt bỏ quần áo dính máu trên người họ, cắt móng tay của Tú rồi xếp ba thi thể lên giường. Sau đó, anh ta lau dọn vết máu ở hiện trường, gói ghém quần áo và giày dính máu cùng các công cụ khác trước khi rời đi.

Lộ mang túi đồ đi cầu thang bộ xuống hầm để xe, lái đi lúc 7h ngày 26/7. Trên đường, anh ta vứt dao và kìm cắt móng tay, đốt quần áo và các đồ vật khác tại một ngôi nhà hoang.

Cú sốc bị phá hủy gia đình

Sáng 26/7, đang đi làm ở Hồ Bắc, Bằng không thể liên lạc với vợ con nên nhờ Lộ đến nhà xem giúp. Anh ta đồng ý, nhưng nhiều lần viện cớ kéo dài thời gian và khuyên ngăn Bằng không nên gọi người thân khác để nhờ vả.

Tối 26/7, quá nóng ruột, Bằng gọi cho bố mẹ vợ. Khi đến nơi, họ thấy trong nhà tối om, nhưng tivi vẫn đang bật, điều hòa trong phòng ngủ chính đang mở. Thi thể Tú, 29 tuổi, cùng con trai 8 tuổi và con gái 7 tuổi được phát hiện vào khoảng 21h.

Lộ bị cảnh sát bắt vào ngày 27/7. Anh ta ngay từ đầu đã bị cảnh sát coi là nghi phạm do có vết thương ở cổ và gáy, trong kẽ móng tay Tú có ADN của Lộ.

Lương Bằng đau khổ trước cái chết của vợ và hai con. Ảnh: Jfdaily

Trên phiên tòa xét xử vào ngày 23/12, Lộ rút lại lời thú tội, phủ nhận giết người. Anh ta khai rằng khi bước vào nhà Bằng đã nhìn thấy ba mẹ con nạn nhân nằm trên giường. Anh ta sợ bị hiểu lầm nên dọn dẹp hiện trường. Nhưng khi bên công tố đưa ra lượng lớn bằng chứng, Lộ ngừng xảo biện.

Khi nghe về động cơ và thủ đoạn của Lộ, Bằng kích động cố nhảy qua bàn để xông lên đánh Lộ, bị cảnh sát tư pháp ngăn lại. "Quen biết từ nhỏ nhưng tôi không nhìn ra anh ta lại tàn nhẫn đến thế. Sao có thể độc ác như vậy?", Bằng nói.

Người thân của Lộ cũng sốc. Họ cho biết Lộ có tính cách hướng ngoại và bốc đồng. Khi còn trẻ, anh ta thường xuyên gây gổ, nhưng sau khi kết hôn đã chín chắn hơn, không ai ngờ lại làm ra chuyện tàn ác như vậy.

TAND thành phố Trịnh Châu kết án tử hình Lộ vì tội giết người và cướp tài sản, tước bỏ quyền chính trị suốt đời, tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân; đồng thời ra lệnh phải bồi thường cho các nguyên đơn trong vụ kiện dân sự liên quan.

Lộ tỏ ra rất bình tĩnh trong suốt phiên tòa, không hề biểu lộ cảm xúc ngay cả khi bản án được tuyên. Anh ta tuyên bố sẽ không kháng cáo.

Thôi Lộ Lộ trên phiên tòa ngày 23/12. Ảnh: Henanfayuan

Biết con trai nhận án tử, bố Lộ nói hành vi của anh ta đã hủy hoại hai gia đình và gây ra nỗi đau không kể xiết. Ông cho biết đã không còn coi Lộ là con nữa, nhưng vẫn sẽ chôn cất anh ta. "Chôn xuống lòng đất, nó sẽ không thể làm điều ác nữa", ông nói.

Chiều 23/12, Bằng trở về quê nhà, ra mộ tế bái và thông báo kết quả tuyên án cho vợ con, mong họ có thể yên nghỉ.

Tuệ Anh (theo Shangyou News, Ziniu News, Jfdaily)