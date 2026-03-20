'Lòng hiếu khách không chỉ dừng lại ở kỹ năng dịch vụ du lịch'

Bà Trần Bích Thuận, đại diện Saigontimes Travel đánh giá lòng hiếu khách của người Việt và người Nhật dù thể hiện khác nhau nhưng đều xuất phát từ gốc rễ trân trọng con người.

Saigontimes Travel là đơn vị tổ chức "Sắc màu Việt - Nhật" dành cho các bạn trẻ yêu du lịch cả nước. Bà Trần Bích Thuận, Trưởng phòng Điều hành thị trường Nhật Bản của Saigontimes Travel, thành viên Ban giám khảo chia sẻ về cách định vị bản sắc và tìm kiếm sự đồng điệu trong văn hóa Việt Nam và Nhật Bản.

Bà Trần Bích Thuận, Trưởng phòng Điều hành thị trường Nhật Bản của Saigontimes Travel. Ảnh: NVCC

- Theo bà đâu là sợi dây gắn kết giữa văn hóa Việt Nam và Nhật Bản, dù hai quốc gia có những đặc thù địa lý và lịch sử khác nhau?

- Theo tôi, sợi dây gắn kết sâu sắc giữa Việt Nam và Nhật Bản là tinh thần Á Đông coi trọng con người, tính cộng đồng và sự hài hòa. Dù lịch sử và điều kiện phát triển có những ngã rẽ khác nhau, cả hai nền văn hóa đều gặp nhau ở điểm chung là đề cao lễ nghĩa, sự tôn trọng và lòng biết ơn với thiên nhiên cũng như cội nguồn. Chính những giá trị nền tảng đó giúp người Việt và người Nhật dễ dàng tìm thấy sự đồng cảm trong cách ứng xử hàng ngày.

Chúng ta thấy sự tương đồng từ cách gìn giữ nếp nhà, sự khiêm cung trong giao tiếp cho đến ý thức bảo tồn bản sắc văn hóa giữa dòng chảy toàn cầu hóa. Sự đồng điệu này chính tiền đề quan trọng để du lịch và giao lưu văn hóa giữa hai nước phát triển bền vững.

- Nhật Bản nổi tiếng với tinh thần Omotenashi, trong khi Việt Nam luôn tự hào với sự nồng hậu, chân thành. Theo bà, mối liên kết giữa hai giá trị tinh thần đặc trưng này là gì?

- Tinh thần Omotenashi của Nhật Bản và sự hiếu khách của người Việt Nam tuy có cách thể hiện khác nhau nhưng lại xuất phát từ cùng một gốc rễ: sự trân trọng tuyệt đối dành cho người đối diện. Omotenashi thiên về sự chu đáo, tinh tế và khả năng dự đoán nhu cầu để chuẩn bị trước, nhằm mang lại trải nghiệm hoàn hảo nhất cho khách, không cần sự đáp đền.

Trong khi đó, sự nồng hậu của người Việt lại thường bộc lộ qua sự gần gũi, chân thành và những cảm xúc rất tự nhiên, nồng nhiệt. Khi hai giá trị này gặp nhau, tôi thấy một điểm chung rất đẹp: lòng hiếu khách không chỉ đơn thuần là một kỹ năng dịch vụ, mà trở thành một nét văn hóa sống, triết lý nhân sinh cả hai dân tộc đều nâng niu.

- Sinh viên ngày nay tiếp cận văn hóa Nhật qua Manga, Anime hay ẩm thực rất nhanh, nhưng đôi khi lại chưa hiểu sâu về gốc rễ. Làm thế nào để các bạn trẻ tìm thấy "điểm chạm" giữa những sở thích hiện đại với giá trị truyền thống cốt lõi?

- Thực tế, Manga, Anime hay ẩm thực là những "cánh cửa" rộng mở và đầy sức hút để bước vào thế giới văn hóa Nhật Bản. Điều quan trọng là sau khi bước qua cánh cửa đó, các bạn trẻ cần giữ cho mình sự tò mò và thói quen đặt câu hỏi "tại sao".

Chẳng hạn, khi xem Anime, thay vì chỉ chú ý đến đồ họa, hãy thử tự hỏi vì sao nhân vật lại coi trọng danh dự đến thế? Hay khi thưởng thức một món ăn Nhật, hãy quan sát cách họ chăm chút đến từng chi tiết nhỏ nhất trong bài trí. Khi bắt đầu tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi như vậy, các bạn sẽ dần nhận ra đằng sau những sản phẩm giải trí hiện đại luôn là những giá trị truyền thống vững chãi như tính kỷ luật, sự tôn trọng và tinh thần Kaizen - không ngừng hoàn thiện bản thân. Đó là cách để chạm vào linh hồn của một nền văn hóa.

Khách du lịch tại Kyoto. Ảnh: Mixology

- Saigontimes Travel kỳ vọng gì ở các bạn trẻ tại cuộc thi "Sắc màu Việt - Nhật"?

- Điều tôi mong chờ nhất không phải là những bài thi chỉ đơn thuần kể lại kiến thức văn hóa Việt hay Nhật Bản khô khan. Tôi kỳ vọng được thấy những khoảnh khắc hai nền văn hóa thực sự "gặp nhau" và hòa quyện thông qua góc nhìn cá nhân của các bạn trẻ. Đó có thể là một câu chuyện so sánh thú vị, một hình ảnh thiết kế mang tính biểu tượng của cả hai nước, hay một ý tưởng tour du lịch sáng tạo cho thấy hai nền văn hóa không chỉ tồn tại song song, còn có khả năng bổ sung và làm phong phú cho nhau. Chính những "điểm chạm" mang tính phát hiện độc đáo đó sẽ khiến bài dự thi thật sự có giá trị và để lại dấu ấn trong lòng ban giám khảo.

- Theo bà làm thế nào để các thí sinh vừa thể hiện được sự tôn trọng di sản, vừa mang được hơi thở cá tính của Gen Z vào bài thi?

- Tôi cho rằng chìa khóa nằm ở việc "hiểu đúng" trước khi bắt đầu sáng tạo. Khi các bạn thực sự hiểu được ý nghĩa và giá trị của một di sản văn hóa dù là của Việt Nam hay Nhật Bản, việc đưa vào đó góc nhìn mới, ngôn ngữ mới hay phong cách đặc trưng của thế hệ Gen Z sẽ rất tự nhiên và thuyết phục. Sáng tạo không phải là phủ nhận hay làm khác đi hoàn toàn giá trị gốc, mà là cách chúng ta "kể lại" những giá trị truyền thống đó bằng tiếng nói, bằng hơi thở của thế hệ mình. Sự kết hợp giữa chỉnh chu về kiến thức và phá cách trong cách thể hiện là công thức tạo nên sự hấp dẫn.

- Bà muốn gửi gắm thông điệp gì đến các bạn trẻ đang tham gia tại cuộc thi lần này?

- Mỗi sinh viên tham gia cuộc thi đều bắt đầu đóng vai trò của một "đại sứ văn hóa trẻ". Điều quan trọng nhất không nằm ở việc bạn đã am hiểu bao nhiêu về văn hóa Việt Nam hay Nhật Bản, mà là cách bạn cảm nhận và sẵn lòng chia sẻ những giá trị đó đến cộng đồng như thế nào. Tôi hy vọng qua sân chơi này, các bạn sẽ không chỉ khám phá thêm những điều thú vị về hai đất nước, còn hiểu rõ hơn về bản sắc của dân tộc mình. Đây sẽ là hành trang quý giá để các bạn trở thành những người kết nối văn hóa, công dân toàn cầu bản lĩnh trong tương lai. Đừng ngần ngại thể hiện góc nhìn riêng, vì chính sự khác biệt đó sẽ làm nên sắc màu đa dạng cho hành trình giao lưu Việt - Nhật.

Thanh Thư