Long Hải - từ làng chài 300 năm đến điểm nghỉ dưỡng hút khách

Long Hải vốn là làng chài ven biển với hàng trăm hộ dân, qua hơn ba thế kỷ trở thành điểm nghỉ dưỡng hút du khách nhờ cảnh quan nguyên sơ và bản sắc đặc trưng.

Các chuyên gia đánh giá, địa phương có lịch sử hình thành hơn 300 năm với đời sống văn hóa bản địa đặc trưng và cảnh quan biển còn nguyên sơ, Long Hải (TP HCM) có nhiều yếu tố thu hút khách quốc tế, đặc biệt khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động. Theo tư liệu địa phương, cộng đồng cư dân Long Hải xuất hiện từ thế kỷ XVII, gắn liền với hoạt động khai thác biển và tín ngưỡng dân gian.

Những giá trị văn hóa này vẫn được lưu giữ qua lễ hội Dinh Cô Nghinh Ông, đền Dinh Cô, Mộ Cô, thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên, cùng các nghi thức cầu an, cầu ngư và những câu chuyện dân gian gắn với đời sống ngư dân. Trong đó, Lễ hội Dinh Cô được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, diễn ra thường niên vào tháng Hai âm lịch. Sự kiện gồm các nghi thức rước, cúng tế và sinh hoạt cộng đồng, thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách yêu thích văn hóa truyền thống.

Long Hải có cảnh sắc thiên nhiên giao hòa giữa rừng và biển. Ảnh: Charm Group

Song song với lễ hội, đời sống làng chài cũng là "chất liệu văn hóa sống" của Long Hải. Du khách có thể tham quan chợ hải sản buổi sớm, tìm hiểu sinh hoạt ngư dân hoặc thưởng thức các món ăn được chế biến theo kiểu bản địa.

Đến nay, Long Hải vẫn duy trì cảnh quan nguyên sơ và mật độ xây dựng vừa phải. Bãi cát dài, sóng êm và khí hậu ôn hòa quanh năm tạo cảm giác thư thái, phù hợp với những ai tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng và tái tạo năng lượng.

Không chỉ có biển, Long Hải còn nằm dưới chân núi Minh Đạm, nơi kết hợp hài hòa giữa rừng và biển. Du khách có thể trekking, tham quan căn cứ lịch sử Minh Đạm hoặc chạy xe dọc cung đèo Nước Ngọt, một trong những tuyến đường ven biển đẹp nhất khu vực.

Bối cảnh du lịch Việt Nam cũng đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đón 12,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, phần lớn khách đến bằng đường hàng không, tiếp theo là đường bộ và đường thủy. Các thị trường khách chính gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức và Australia.

Theo chuyên trang du lịch Mỹ Travel Off Path, sức hút của Việt Nam đến từ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, lịch sử phong phú và văn hóa bản địa đặc sắc. Trong bức tranh chung đó, Long Hải hội tụ nhiều yếu tố mà du khách quốc tế tìm kiếm: biển đẹp, văn hóa lâu đời và không gian yên bình.

Toàn cảnh dự án Charm Resort Long Hải. Ảnh: Charm Group

Bên cạnh đó, xu hướng du lịch phục hồi sức khỏe (wellness travel) ngày càng phát triển, phù hợp với điều kiện tự nhiên của Long Hải. Không khí trong lành, ít đông đúc và nhiều không gian xanh giúp nơi đây trở thành địa điểm lý tưởng cho các hoạt động yoga, thiền và trị liệu. Một số khu nghỉ dưỡng cao cấp như Charm Resort Long Hải đang khai thác lợi thế này, hướng đến mô hình du lịch gắn kết thiên nhiên.

Charm Resort Long Hải là một trong những khu nghỉ dưỡng có quy mô lớn tại khu vực, với gần 1.000 căn hộ và 24 biệt thự hướng biển. Dự án hợp tác thương hiệu quốc tế Vienna House by Wyndham để vận hành và chuẩn hóa dịch vụ, đảm bảo trải nghiệm lưu trú chuyên nghiệp.

Theo đại diện đơn vị phát triển, việc nâng cấp hạ tầng lưu trú là yếu tố quan trọng trong phát triển du lịch. "Du khách có thể yêu thích cảnh quan và văn hóa, nhưng họ vẫn cần một không gian nghỉ ngơi tiện nghi, giúp chuyến đi trở nên trọn vẹn",đại diện nói.

Một góc bên trong khu nghỉ dưỡng Charm Resort Long Hải. Ảnh: Charm Group

Ông Leon Dolle, Tổng quản lý Vienna House by Wyndham Charm Resort Long Hải, cho biết định hướng phát triển tại đây là kết hợp giữa tiện nghi hiện đại và không gian mở gần gũi với thiên nhiên, đồng thời tôn trọng giá trị văn hóa địa phương. Trải nghiệm nghỉ dưỡng được thiết kế để du khách vừa tận hưởng tiện nghi, vừa cảm nhận được nét đặc trưng của Long Hải.

Bên cạnh yếu tố dịch vụ, lợi thế vị trí cũng được xem là điều kiện quan trọng để Long Hải mở rộng khả năng đón khách. Khu vực này nằm gần trung tâm TP HCM và kết nối thuận tiện đến sân bay quốc tế Long Thành. Khi sân bay chính thức đi vào vận hành, thời gian di chuyển từ Long Thành đến Long Hải dự kiến chỉ khoảng 45 phút.

Đại diện chủ đầu tư đánh giá, nhờ lợi thế sẵn có về cảnh quan biển và nền văn hóa lâu đời, vùng biển hơn 300 năm tuổi này đang nằm trong nhóm điểm đến được quan tâm khi sân bay Long thành đi vào khai thác.

Hoàng Đan