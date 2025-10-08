Long Hải tăng kết nối nhờ loạt dự án hạ tầng

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành cùng sân bay Long Thành sắp vận hành, giúp Long Hải mở rộng kết nối, tạo động lực phát triển cho du lịch địa phương.

Các chuyên gia đánh giá, sự cộng hưởng từ loạt dự án hạ tầng quy mô tỷ USD đang mở ra giai đoạn mới cho du lịch Long Hải. Điểm đến này dần dịch chuyển từ phục vụ chủ yếu khách nội địa sang đón khách quốc tế, các dịch vụ nhỏ lẻ chuyển sang hệ thống đồng bộ và từ hình thức tự phát sang mô hình du lịch chất lượng cao, bền vững.

Long Hải có lợi thế vị trí khi chỉ cách TP HCM khoảng 90 phút di chuyển, nằm giữa Vũng Tàu và Hồ Tràm. Nơi đây nổi tiếng với cảnh quan tự nhiên như núi Minh Đạm, Dinh Cô, Thiền viện Trúc Lâm hay những mùa hoa anh đào nở. Song, trong thời gian dài, hạ tầng và dịch vụ chưa được đầu tư đồng bộ, khiến tiềm năng chưa phát huy trọn vẹn.

Một góc biển Long Hải. Ảnh: Charm Group

Địa phương sáp nhập về TP HCM tạo nhiều thay đổi, đón lợi ích trực tiếp từ loạt dự án giao thông trọng điểm quốc gia. Trong đó có, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến vận hành năm 2026 sẽ rút ngắn khoảng 30% thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM, đưa Long Hải trở thành lựa chọn nổi bật cho thị trường second home (ngôi nhà thứ hai). Song song, cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng dự kiến thông xe đầu năm 2026, kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với miền Tây, mở rộng nguồn khách từ Tây Nam Bộ.

Điểm nhấn của yếu tố hạ tầng đến từ sân bay quốc tế Long Thành, dự kiến khai thác từ 2026. Sân bay này giúp Long Hải trở thành bãi biển gần nhất và thuận tiện cho du khách quốc tế. Cùng lúc, tuyến đường ven biển Vũng Tàu - Long Hải - Bình Châu dài 65 km đang được chỉnh trang, tạo thành một trong những cung đường ven biển đẹp và hiện đại nhất phía Nam.

Chuyên gia nhận định, xa hơn, quy hoạch metro từ Bà Rịa - Phú Mỹ xuống Long Thành cùng trục ven biển liên hoàn đưa Long Hải hòa nhập vào mạng lưới du lịch quốc tế, gia tăng sức hấp dẫn lưu trú dài ngày. Theo sau là tuyến Metro kết nối Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Bình Châu. Những dự án hạ tầng giúp rút ngắn khoảng cách vật lý, "kích hoạt" quá trình tái cấu trúc du lịch Long Hải, từ thị trấn ven biển thành trung tâm nghỉ dưỡng phát triển.

Dự án Charm Resort Long Hải sắp đi vào vận hành. Ảnh: Charm Group

Bên cạnh hạ tầng, sự xuất hiện của các dự án nghỉ dưỡng được xem là động lực thúc đẩy dịch vụ và trải nghiệm du khách. Trong đó, Charm Resort Long Hải, tổ hợp nghỉ dưỡng biển 5 sao dự kiến vận hành từ tháng 2/2026, đúng thời điểm Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án được kỳ vọng sẽ khai thác trọn tiềm năng từ cả khách nội địa lẫn quốc tế, đặc biệt là các nhóm du lịch theo đoàn (tour) và du lịch hội nghị (MICE).

Toàn cảnh dự án. Ảnh: Charm Group

Charm Resort Long Hải nổi bật ở ba yếu tố. Đầu tiên, dự án là tổ hợp nghỉ dưỡng biển 5 sao, tích hợp 25 tiện ích quốc tế từ shophouse cao cấp đến khu vui chơi, giải trí, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của khách cao cấp. Ngoài ra, dự án được vận hành bởi Vienna House by Wyndham, thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế với mạng lưới 9.000 cơ sở tại 95 quốc gia, đảm bảo chất lượng dịch vụ và tăng khả năng tiếp cận nguồn khách toàn cầu. Tổ hợp còn có 300 m mặt biển riêng, đồng thời tiếp giáp đại lộ Võ Thị Sáu và nằm gần các điểm tham quan nổi tiếng như núi Minh Đạm và Dinh Cô.

Chủ đầu tư cho biết thêm, trong bối cảnh du khách ngày càng ưa chuộng "nghỉ dưỡng một bước chân", với hệ sinh thái lưu trú, vui chơi, tham quan, mua sắm... Charm Resort Long Hải hứa hẹn trở thành lựa chọn tất yếu.

Hoàng Đan