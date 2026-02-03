Long Châu, Viện Pasteur TP HCM hợp tác nâng cao y tế dự phòng

Long Châu và Viện Pasteur TP HCM ký hợp tác chiến lược, tăng mô hình phòng bệnh chặt chẽ, góp phần kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Lễ ký kết hợp tác toàn diện diễn ra tại TP HCM ngày 2/2 và bản ghi nhớ tập trung vào ba điểm. Đầu tiên, với thế mạnh về công nghệ, Long Châu sẽ đồng hành viện khoa học 135 năm tuổi phát triển và ứng dụng AI nhằm tối ưu hóa quy trình vận hành, góp phần nâng cao năng lực quản trị lẫn hiệu quả hoạt động, hỗ trợ tích cực công tác nghiên cứu, giám sát dịch tễ.

Biên bản nhấn mạnh đôi bên sẽ triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu về ứng dụng AI cho đội ngũ quản lý và vận hành, qua đó góp phần xây dựng năng lực số bền vững cho hệ thống y tế dự phòng.

Cụ thể, chuyên gia đôi bên sẽ tổ chức loạt chương trình đào tạo chuyên sâu, cập nhật kiến thức chuyên môn, chuẩn hóa quy trình an toàn tiêm chủng, xét nghiệm và tư vấn chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ lẫn cán bộ y tế.

Lãnh đạo đôi bên thực hiện nghi thức ký kết, cam kết đồng hành xuyên suốt trong các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, thiện nguyện, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế. Ảnh: LC

Biên bản nêu rõ Viện Pasteur TP HCM đóng vai trò cố vấn chuyên môn, hỗ trợ hoạt động tư vấn tiêm chủng, xét nghiệm và chăm sóc sức khỏe. Với thế mạnh mạng lưới, đội ngũ lẫn công nghệ, Long Châu sẽ đồng bộ quy trình phòng ngừa, phát hiện bệnh từ sớm, từ xa, song song mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại cho người dân. Hai bên cũng thống nhất xây dựng hệ thống tài liệu đào tạo, giáo trình chuyên sâu, phù hợp nhu cầu thực tiễn.

Thứ hai, trên tinh thần hợp lực dài hạn và "đặt người dân là trọng tâm trong mọi hoạt động", Long Châu cùng Viện Pasteur sẽ tổ chức chuỗi chương trình thiện nguyện, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

"Các hoạt động nhằm gia tăng hỗ trợ người bệnh trong xét nghiệm, tầm soát và nâng cao sức khỏe, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí, tạo điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho các gia đình khó khăn", biên bản nêu.

Qua mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng cùng 20.000 chuyên viên y tế, phía Long Châu sẽ liên tục tư vấn, chăm sóc và hỗ trợ người dân, đồng thời lan tỏa các chương trình giáo dục sức khỏe, khuyến cáo phòng bệnh, góp phần nâng cao nhận thức về sống khỏe chủ động.

Bên cạnh đó, hệ thống sẽ mở rộng hành trình sẻ chia, phối hợp cơ sở y tế tầm soát và tư vấn miễn phí, trao những món quà sức khỏe đến người dân vùng sâu, vùng xa, nơi khó tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế thiết yếu.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LC

Thứ ba, đôi bên tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học, mở rộng kết nối quốc tế, hướng mục tiêu dài hạn là nâng cao năng lực dự phòng, góp phần đưa tiến bộ y học thế giới đến gần hàng triệu gia đình Việt.

Theo đó, đôi bên đồng tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học, sinh hoạt chuyên đề; tạo điều kiện để cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học trao đổi học thuật trong nước lẫn quốc tế. Hai đơn vị cũng xem xét triển khai các đề tài, dự án trọng điểm, hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành, tập trung vào những vấn đề y tế có tác động lớn đến cộng đồng.

Nói về cuộc hợp tác, PGS.TS.BS Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM, nhận định mục tiêu chung của đôi bên là "hành động vì một Việt Nam khỏe mạnh". Ông kỳ vọng lễ ký kết sẽ mở đầu cho loạt hoạt động trọng điểm, phát huy tối đa tiềm năng, kinh nghiệm y tế dự phòng của Viện, phối hợp Long Châu triển khai hiệu quả nhiều nội dung.

PGS Vũ Trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, đơn vị thuộc Viện phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học, chuyên môn về y tế dự phòng, công nghệ thông tin, truyền thông lẫn thiện nguyện, qua đó cụ thể hóa biên bản ghi nhớ.

Trong khi đó, bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc Long Châu, cho rằng chăm sóc y tế cần bắt đầu từ phòng ngừa, phát hiện sớm, giáo dục nâng cao nhận thức thường xuyên lẫn điểm chạm y tế gần dân nhất. Tinh thần này được nêu rõ trong Luật Phòng bệnh: chuyển đổi từ tư duy "đáp ứng khám bệnh, chữa bệnh" sang "chủ động phòng bệnh".

Phía Long Châu cam kết phối hợp sâu rộng, dài hạn với Viện Pasteur TP HCM nhằm lan tỏa kiến thức phòng bệnh chủ động, đưa chương trình tầm soát, khám sức khỏe, dịch vụ y tế chất lượng đến gần cộng đồng. Cũng theo bà Bạch Điệp, hành trình này không chỉ ở đô thị mà cả vùng sâu xa, địa phương khó khăn, qua đó hướng mục tiêu chung: thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế, bình đẳng hóa cơ hội cho mọi người dân, vì hôm nay và mai sau.

Tiếp lời, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc điều hành Long Châu, nhấn mạnh đơn vị sẽ ứng dụng công nghệ nâng cao hoạt động vận hành, dựa trên tinh thần "làm nhanh, làm chuẩn", đẩy mạnh chuyển đổi số. "Với sự hỗ trợ chuyên môn từ Viện Pasteur, chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò 'cánh tay nối dài' của ngành y, góp phần bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng", bà Đỗ Quyên bổ sung.

Lãnh đạo Viện Pasteur TP HCM và Long Châu tham quan viện nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm về y tế dự phòng, hôm 2/2. Ảnh: LC

Cuộc hợp tác trên cũng là cách hai đơn vị hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng Nghị quyết số 282/NQ-CP từ Chính phủ, kỳ vọng giúp người Việt dễ dàng tiếp cận tiến bộ khoa học, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng.

Đông Vệ