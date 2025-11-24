Long Châu và Stada Pymepharco lan tỏa kiến thức tránh thừa cân, béo phì

Long Châu phối hợp doanh nghiệp Stada Pymepharco (Đức) tổ chức chuỗi hoạt động cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức về giảm cân khoa học, đảm bảo sức khỏe.

Tại sự kiện hôm 23/11, đại diện Long Châu dẫn lại thống kê từ WHO, toàn cầu năm 2022, khoảng 16% người lớn từ 18 tuổi trở lên bị béo phì, tăng gấp đôi so với 1990. Còn ở Việt Nam, 25% người trưởng thành đối mặt tình trạng thừa cân hoặc béo phì. Tỷ lệ này ở lứa 5-19 tuổi tăng cao, từ 8,5% (hồi 2010) lên 19% (2020), khu vực thành thị chiếm 26,8%.

Giới y khoa cho rằng thừa cân, béo phì là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm, dễ tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm và khởi phát sớm hơn. Theo WHO, điển hình là biến chứng cơ xương, rối loạn thần kinh, tiểu đường type 2, bệnh tim mạch, ung thư... Bệnh này vừa ảnh hưởng tiêu cực sức khỏe cá nhân, vừa tạo gánh nặng xã hội (phát sinh chi phí, giảm năng suất lao động).

Long Châu và Stada Pymepharco triển khai buổi đào tạo y khoa chuyên sâu cho đội ngũ y tế nhằm nâng cao năng lực tư vấn và thực hành dược lâm sàng. Ảnnh: LC

Trước thực trạng trên, phía Long Châu và Stada Pymepharco tăng cường hợp tác sâu rộng, vận dụng kiến thức y khoa quốc tế vào thực hành tại Việt Nam, góp phần đẩy lùi vấn nạn thừa cân, béo phì. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ chiến lược, toàn diện giữa đôi bên.

Trong khuôn khổ sự kiện, hai bên triển khai chương trình đo và đánh giá chỉ số BMI, huyết áp, điện tim, tư vấn cá nhân hóa. Ban tổ chức cập nhật kiến thức y khoa chủ đề "Giảm cân an toàn bắt đầu từ hiểu biết đúng", qua đó kỳ vọng nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ thừa cân, béo phì lẫn phương pháp giảm khoa học, đảm bảo sức khỏe.

Qua mạng lưới 2.400 nhà thuốc trên toàn quốc, chuyên gia y tế sẽ phân tích, tư vấn người dân chỉ số BMI để họ hiểu rõ tình trạng cơ thể, kịp thời nhận biết nguy cơ thừa cân, béo phì. Đội ngũ y khoa cũng gợi ý giảm cân đúng cách, nhấn mạnh mọi người "cần hiểu đúng", tuân thủ lời bác sĩ và tích cực xây dựng lối sống lành mạnh.

Người dân được tư vấn về thừa cân, béo phì và cách giảm cân khoa học. Ảnh: LC

Song song đó là buổi đào tạo y khoa chuyên sâu cho đội ngũ y tế nhằm nâng cao năng lực tư vấn, thực hành dược lâm sàng. Hai phía cùng thảo luận, cập nhật kiến thức, bằng chứng lâm sàng về bệnh học, cách quản lý cân nặng hiện đại, phòng ngừa thừa cân - béo phì.

Qua buổi đào tạo, đội ngũ Long Châu kỳ vọng tiếp tục phát huy vai trò ‘cánh tay nối dài’ của ngành y, góp phần đưa kiến thức y khoa đến gần người dân. Trên nền tảng này, Stada Pymepharco và tập đoàn Stada khẳng định sẽ sát cánh Long Châu, chung tay chuẩn hóa tư vấn, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe. Trước đó, hai đơn vị ký hợp tác chiến lược toàn diện, đưa các giải pháp từ châu Âu đến gần hàng triệu gia đình Việt.

Người dân tiếp cận thông tin y tế thông qua mạng lưới nhà thuốc trên toàn quốc của Long Châu. Ảnh: LC

Hưởng ứng Nghị quyết 72-NQ/TW từ Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Long Châu đồng hành các cơ quan y tế, bệnh viện, đội ngũ chuyên gia... đẩy mạnh loạt chương trình tầm soát, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí nhiều vùng miền.

Stada Pymepharco thành lập năm 1989 và là thành viên duy nhất tại Việt Nam (từ 2021) của tập đoàn Stada, Đức. Công ty có hai nhà máy đạt chuẩn EU-GMP tại Tuy Hòa, Đăk Lăk. Hiện 400 sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thuốc generic của đơn vị được phân phối tại hơn 14.000 bệnh viện, cơ sở y tế, hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc.

Phú Cát