Long Châu và Sanofi thu gom, tái chế nhựa từ vỉ thuốc

Sanofi và Long Châu chung tay triển khai dự án "Thu gom, tái chế nhựa từ vỉ thuốc vì tương lai xanh", góp phần giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Theo thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau thời gian ban hành quy định bắt buộc với "Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất" (Extended Producer Responsibility - EPR), mỗi năm nước ta có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa. Việc xử lý, tái chế chúng còn nhiều hạn chế khi có đến 90% rác nhựa được xử lý theo cách chôn, lấp, đốt và chỉ 10% còn lại sẽ tái chế.

Theo UNDP, các xếp hạng toàn cầu cho thấy Việt Nam nằm trong 10 quốc gia đứng đầu về ô nhiễm nhựa và 5 nước chưa quản lý tốt rác thải nhựa.

Bên cạnh tỷ lệ tái chế thấp, phần lớn người dân chưa có thói quen phân loại nhựa tại nguồn đúng cách, mà thường trộn lẫn với rác sinh hoạt và thải ra môi trường.

Thùng thu gom vỉ thuốc được đặt ở vị trí dễ thấy tại nhà thuốc Long Châu. Ảnh: LC

Với tầm nhìn "phát triển bền vững song hành bảo vệ môi trường", Sanofi-Aventis Việt Nam (Sanofi) và Long Châu khởi động dự án thu gom, tái chế nhựa từ vỉ thuốc. Tại lễ ký kết trước đó, lãnh đạo đôi bên kỳ vọng có thể nâng cao nhận thức của người dân về việc phân loại rác tại nguồn, thu gom và cung cấp giải pháp tái chế nhựa từ vỉ thuốc đã qua sử dụng, giảm gánh nặng môi trường.

Lãnh đạo hai doanh nghiệp nhấn mạnh hoạt động tiên phong trong ngành y dược, thể hiện quyết tâm cao họ với trách nhiệm môi trường. Trong đó, lần đầu Long Châu đóng vai trò "trạm xanh", cam kết đồng hành cộng đồng lâu dài trong tái chế nhựa từ vỉ thuốc, thúc đẩy lối sống bền vững.

Giai đoạn đầu, dự án sẽ thí điểm tại 100 nhà thuốc Long Châu ở TP HCM, tạo tiền đề đánh giá mở rộng ra các đô thị có lượng rác thải nhựa lớn khác. Những thùng thu gom vỉ thuốc được đặt ở vị trí dễ thấy, sau đó giao đối tác chuyên môn xử lý.

Cụ thể, từ ngày 7/1, người dân có thể mang vỉ thuốc cũ hoặc đã qua sử dụng (không chứa huốc) đến Long Châu ở TP HCM sẽ được ghi nhận hành động xanh bằng cách đặc biệt. Với mỗi lượt đổi, bạn sẽ nhận 100 điểm thưởng vào tài khoản tích điểm trên app Long Châu (bằng số điện thoại đã đăng ký).

Người dùng có thể dễ dàng quy đổi điểm thưởng khi sử dụng dịch vụ tại hệ thống. Chương trình không giới hạn lượt đổi, qua đó khuyến khích người dân chủ động tham gia, tích lũy điểm thưởng và góp phần bảo vệ môi trường.

Đôi bên kỳ vọng sớm nhân rộng mô hình này ở hơn 2.400 nhà thuốc Long Châu ở 34 tỉnh, thành, tạo cơ hội để người dân mọi miền dễ dàng tham gia, chung tay giảm thiểu rác thải nhựa và gieo thêm "hạt mầm sống xanh, hạnh phúc".

Lãnh đạo đôi bên ký kết chiến lược hôm 12/1. Ảnh: LC

Hoạt động trên nằm trong chiến dịch "Vì tương lai xanh" của hai doanh nghiệp. Ông Didier Martin, Giám đốc ngành hàng dược phẩm Sanofi Việt Nam, nhận định dự án mở rộng cam kết trách nhiệm của nhà sản xuất Sanofi và vỉ thuốc thu gom không chỉ giới hạn trong sản phẩm của đơn vị mà mở rộng đến tất cả nhãn hiệu khác.

"Thu gom, xử lý rác thải nhựa còn khá mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, song chúng tôi tin mô hình này sẽ sớm lan tỏa rộng rãi, đem lại nhiều tác động thiết thực đến môi trường", ông Didier Martin cho hay.

Đồng quan điểm trên, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, cho biết đơn vị mong đồng hành Sanofi lâu dài trong các dự án xanh, bền vững. Với mạng lưới rộng khắp cả nước cùng đội ngũ dược sĩ kinh nghiệm, đơn vị từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành "cánh tay nối dài", truyền thông điệp "giảm thiểu rác thải nhựa, vì tương lai xanh" đến hàng triệu người Việt.

"Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP từ Chính phủ, hướng đến 'Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn', chúng tôi sẽ đưa dược phẩm chất lượng, giá dễ tiếp cận đến toàn dân, đồng thời chăm sóc sức khỏe cộng đồng bằng cách chung tay bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp", bà Đỗ Quyên nói thêm.

Đoàn lãnh đạo Sanofi Việt Nam thăm và triển khai dự án tại nhà thuốc Long Châu đầu tháng 1. Ảnh: LC

Qua dự án "Thu gom, tái chế nhựa từ vỉ thuốc vì tương lai xanh", hai doanh nghiệp tính mở rộng, nâng tầm hợp tác chiến lược lâu dài trong các chiến dịch bảo vệ sức khỏe toàn dân lẫn môi trường, tiếp nối thành công của chương trình xử lý rác thải nhựa từ bút tiêm insulin, bình hen suyễn trước đó.

Trước đó vào 17/12/2025, Long Châu nhận huy hiệu Committed (Committed Badge) từ Ecovadis nhờ đáp ứng bốn trụ cột gồm: môi trường; lao động và nhân quyền; đạo đức kinh doanh; mua sắm bền vững. EcoVadis là tổ chức chuyên xếp hạng phát triển bền vững (ESG), hiện đánh giá hơn 130.000 công ty từ 180 quốc gia, đồng thời cung cấp nhiều giải pháp bền vững giúp quản lý, đo lường và cải thiện các tiêu chí trên toàn bộ chuỗi giá trị.

Đông Vệ