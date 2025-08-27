Long Châu và Novo Nordisk hỗ trợ bệnh nhân đái tháo đường, béo phì

TP HCMLong Châu, Novo Nordisk ký hợp tác toàn diện, đưa giải pháp điều trị đái tháo đường, béo phì cùng chương trình nâng cao nhận thức sức khỏe đến cộng đồng.

Lãnh đạo đôi bên nhận định lễ ký kết sáng 26/8 là cột mốc quan trọng, mở ra cách tiếp cận toàn diện trong chăm sóc sức khỏe. Hiện tim mạch, đái tháo đường, ung thư... là nguyên nhân gây gánh nặng bệnh tật lớn ở hầu hết quốc gia lẫn khu vực. Các bệnh không lây nhiễm này được ghi nhận tỷ lệ mắc cao, dẫn đến tàn tật và tử vong ở người trưởng thành.

Tại Việt Nam, hồi 2021, bệnh đái tháo đường gia tăng nhanh với khoảng 4 triệu người mắc, 55% trong số đó có biến chứng nghiêm trọng như tim mạch, thận, mắt và thần kinh. Đồng thời, tỷ lệ thừa cân, béo phì ở người trưởng thành đã vượt ngưỡng 20% và tiếp tục tăng, nhất là ở đô thị lớn.

Lãnh đạo đôi bên ký kết hôm 26/8.

Trong khuôn khổ hợp tác, Long Châu, Novo Nordisk đồng thuận phát triển nền tảng sinh thái y tế bền vững, góp phần phòng ngừa, kiểm soát các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam. Đội ngũ y tế chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua loạt chương trình giáo dục, tư vấn chuyên sâu, qua đó thúc đẩy tuân thủ điều trị, tối ưu quản lý bệnh mạn tính, nhất là bệnh đái tháo đường và thừa cân béo phì, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, giúp người Việt có cuộc sống khỏe mạnh, chủ động.

Trong bài phát biểu, ông Erik Wiebols, Tổng giám đốc Novo Nordisk Việt Nam, đánh giá Long Châu là "đối tác hàng đầu, đáng tin cậy", chung tầm nhìn chung và cam kết mạnh mẽ trong sứ mệnh thúc đẩy sự thay đổi để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người Việt.

"Tôi tin cuộc hợp tác góp phần mở rộng khả năng tiếp cận đột phá sáng tạo từ Novo Nordisk cho người bệnh đái tháo đường, béo phì tại Việt Nam, đồng thời cường năng lực cho hệ thống y tế nhằm phục vụ bệnh nhân tốt hơn", ông Erik Wiebols nói.

Đại diện Novo Nordisk Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.

Tiếp đó, bà Nguyễn Đỗ Quyên, Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc điều hành hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu, cho biết nhiều năm qua, doanh nghiệp không chỉ trao thuốc đến tay từng người dân, mà còn là nền tảng chăm sóc sức khỏe hiện đại, ứng dụng công nghệ nhằm gia tăng tính tuân thủ điều trị, hỗ trợ cá nhân hóa lộ trình chăm sóc - yếu tố then chốt có thể nâng cao hiệu quả y tế cộng đồng.

2.222 cửa hàng khắp cả nước vừa đảm bảo đồng nhất về chất lượng, tính minh bạch của sản phẩm, vừa góp phần củng cố niềm tin, duy trì quá trình điều trị liên tục, đồng thời từng bước thu hẹp khoảng cách y tế.

"Dựa trên năng lực và trách nhiệm, chúng tôi sẵn sàng đồng hành, chia sẻ nguồn lực để cùng đối tác toàn cầu đưa tiến bộ y học, giải pháp điều trị mới đến gần người Việt, như các nước phát triển, nhất là nhóm bệnh có tỷ lệ tử vong cao, không lây nhiễm như tiểu đường, béo phì", bà Quyên nói thêm.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên phát biểu tại sự kiện. Hưởng ứng Nghị quyết Bộ Chính trị về chăm sóc sức khỏe, bà nói Long Châu tiếp tục hợp tác đối tác toàn cầu xây dựng nền tảng y tế, đưa tiến bộ y khoa đến gần hơn với người Việt.

Novo Nordisk thành lập năm 1923 tại Đan Mạch, đề cao sứ mệnh "thay đổi để đẩy lùi các bệnh mạn tính nghiêm trọng". Đơn vị tiên phong trong lĩnh vực điều trị đái tháo đường, mở rộng phạm vi sang bệnh béo phì, hiếm gặp và nhiều bệnh mạn tính khác.

Tại Việt Nam, sản phẩm Novo Nordisk có mặt từ 1992 gồm: insulin người, insulin analogue, insulin thế hệ mới và thuốc GLP-1 chỉ định trị đái tháo đường, béo phì. Bên cạnh cam kết giúp người Việt tiếp cận các giải pháp sáng tạo, đơn vị đẩy mạnh hợp tác đối tác công và tư khắp Việt Nam, qua đó thúc đẩy sự thay đổi trong đa bệnh tật.

Những năm qua, FPT Long Châu "bắt tay" nhiều tập đoàn dược phẩm lớn, triển khai chăm sóc sức khỏe cộng đồng như: tầm soát sớm bệnh thận mạn, bệnh tiền đái tháo đường, suy giáp, gan, tăng huyết áp... Các dự án được phát triển dựa trên nền tảng dữ liệu khoa học, ứng dụng công nghệ số và cá nhân hóa.

