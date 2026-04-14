Long Châu và AstraZeneca nâng tầm hợp tác chiến lược về thuốc hiếm

Long Châu và AstraZeneca (Anh) hợp tác giới thiệu ba giải pháp y khoa cho bệnh hen nặng, lupus ban đỏ hệ thống và bệnh hiếm aHUS (hội chứng tan máu tăng ure huyết không điển hình) tại Việt Nam.

Sự hợp tác giữa hệ thống nhà thuốc hàng đầu Việt Nam và hãng dược phẩm hàng đầu thế giới đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường sớm tiếp cận các liệu pháp thế hệ mới chỉ sau Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Bước đi thể hiện tầm nhìn dài hạn của hai đơn vị trong giảm thiểu gánh nặng từ bệnh mạn tính và bệnh hiếm cho cộng đồng bằng khoa học tiên tiến, theo hướng bền vững. Các bên kỳ vọng sự hợp tác này mở ra bước ngoặt mới, gia tăng cơ hội tiếp cận giải pháp điều trị tiên tiến cho hàng trăm nghìn bệnh nhân mắc hen nặng, lupus ban đỏ hệ thống và bệnh hiếm aHUS tại Việt Nam.

Long Châu hợp tác các công ty dược đưa các giải pháp thế hệ mới trong điều trị bệnh nặng, bệnh hiếm về Việt Nam. Ảnh: Long Châu

Hen nặng

Tổ chức Sáng kiến toàn cầu về bệnh hen phế quản (GINA) nhận định, hen nặng là một gánh nặng sức khỏe đáng lưu tâm ở nhiều quốc gia dù chỉ chiếm khoảng 4% số ca hen suyễn. Thống kê của ngành y tế cho biết, Việt Nam có hơn 4 triệu người mắc hen suyễn; ước tính theo tỷ lệ từ GINA, khoảng 160.000 người đang phải đối mặt với hen nặng. Một nghiên cứu trên thế giới cho thấy, khoảng hơn 50% bệnh nhân hen nặng vẫn phụ thuộc corticosteroid đường uống. Đây là nhóm người bệnh phải đối mặt thường xuyên với nguy cơ đợt cấp, nhập viện, suy giảm chức năng hô hấp và chất lượng sống bị ảnh hưởng kéo dài.

Trong bối cảnh đó, Long Châu và AstraZeneca ra mắt giải pháp ứng dụng hoạt chất tezepelumab. Hoạt chất này được giới chuyên môn kỳ vọng mở thêm một hướng tiếp cận điều trị cho bệnh nhân hen nặng chưa được kiểm soát đầy đủ, dù đã kết hợp với các liệu pháp duy trì. Theo báo cáo từ AstraZeneca, với cơ chế tác động lên lymphopoietin mô đệm tuyến ức (TSLP) - một yếu tố "thượng nguồn" trong dòng thác viêm, giải pháp mang đến triển vọng kiểm soát bệnh trên nhiều kiểu hình hen nặng. Qua dữ liệu từ nghiên cứu lâm sàng, tezepelumab góp phần giúp giảm tỷ lệ nhập viện, hỗ trợ cải thiện chức năng hô hấp và giảm phụ thuộc corticosteroid đường uống ở những bệnh nhân phù hợp. Với liệu pháp sinh học thế hệ mới này, 160.000 bệnh nhân hen nặng tại Việt Nam có thêm giải pháp nâng cao chất lượng cuộc sống, dễ dàng tiếp cận thông qua hệ thống nhà thuốc Long Châu.

Lupus ban đỏ hệ thống

Là một bệnh tự miễn mạn tính (SLE), lupus ban đỏ hệ thống có thể ảnh hưởng đồng thời đến nhiều cơ quan như da, thận, phổi, tim mạch, huyết học, cơ xương khớp và thần kinh trung ương. Theo các chuyên gia y tế, tại Việt Nam, tỷ lệ lưu hành bệnh lupus ban đỏ hệ thống ước tính vào khoảng 20-150 bệnh nhân trong 100.000 dân, tương đương cả nước có gần 55.000 bệnh nhân. Bệnh nhân phần lớn được chẩn đoán trong độ tuổi 15-45. Bất kỳ ai cũng có thể mắc lupus ban đỏ hệ thống, kể cả trẻ em. Tuy nhiên phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới với tỷ lệ khoảng 9:1. Khoảng 83,8% bệnh nhân mới chẩn đoán thuộc nhóm bệnh hoạt động mạnh - rất mạnh với tổn thương huyết học, thận là những biểu hiện lâm sàng thường gặp nhất. Các chuyên gia cho rằng, việc được chẩn đoán sớm và tiếp cận những giải pháp hỗ trợ điều trị tiên tiến là yêu cầu cấp thiết.

Khách hàng tìm hiểu tờ rơi, giới thiệu giải pháp y tế điều trị lupus ban đỏ hệ thống tại nhà thuốc Long Châu. Ảnh: Long Châu

Thách thức của lupus ban đỏ hệ thống không chỉ nằm ở tính chất mạn tính mà còn ở khó khăn việc lui bệnh. Trong lần hợp tác này, Long Châu và AstraZeneca mang giải pháp ứng dụng hoạt chất anifrolumab đến cho người bệnh Việt Nam, đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) và Bộ Y tế Việt Nam phê duyệt chỉ định điều trị lupus ban đỏ hệ thống mức độ trung bình đến nặng ở người trưởng thành đang được điều trị tiêu chuẩn. Báo cáo từ nghiên cứu lâm sàng cho thấy, giải pháp này tác động vào đường tín hiệu interferon type I; góp phần cải thiện kiểm soát hoạt động bệnh, giảm nguy cơ bùng phát và hỗ trợ giảm gánh nặng sử dụng corticosteroid kéo dài. Chuyên gia lưu ý, bệnh nhân cần tham khảo ý kiến giới chuyên môn, chỉ sử dụng theo chỉ định từ bác sĩ.

Hội chứng tan máu ure huyết không điển hình (aHUS)

aHUS là bệnh hiếm gặp, điển hình với các triệu chứng thiếu máu tán huyết vi mạch, giảm tiểu cầu và suy thận cấp. Bệnh có quá trình điều trị phức tạp, gây ra gánh nặng về thời gian, tâm lý lẫn chi phí cho người bệnh và gia đình.

Năm 2011, hoạt chất eculizumab đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt để điều trị aHUS. Qua các nghiên cứu, việc sử dụng eculizumab ở bệnh nhân aHUS cho thấy sự thuyên giảm về huyết học và cải thiện chức năng thận, thể hiện rõ qua sự tăng tốc độ lọc cầu thận, giảm protein niệu và giảm sự phụ thuộc vào lọc máu.

Việc mở rộng khả năng tiếp cận hoạt chất eculizumab cho người Việt thể hiện cam kết của Long Châu và AstraZeneca trong chiến lược quản lý, đẩy lùi bệnh hiếm trong cộng đồng, "không ai bị bỏ lại phía sau". Trên tinh thần đó, Long Châu và đối tác đồng hành dài hạn để xây dựng các chương trình hỗ trợ phù hợp, hướng đến giảm thiểu gánh nặng chi phí điều trị và tăng thêm khả năng tiếp cận giải pháp y khoa thế hệ mới cho các bệnh nhân.

Hệ thống nhà thuốc Long Châu - cầu nối giúp bệnh nhân Việt tiếp cận thuốc hiếm chính thống và an toàn. Ảnh: Long Châu

Hướng đến tầm nhìn chung "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", bên cạnh mở rộng danh mục giải pháp sức khỏe, Long Châu và AstraZeneca còn thống nhất triển khai đồng bộ các chương trình nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh học. Hai bên cũng tăng cường đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn cho đội ngũ dược sĩ; đồng thời giúp người bệnh tiếp cận các sản phẩm, chương trình chăm sóc sức khỏe thuận tiện, đúng nhu cầu.

Trong đó, gần 2.500 nhà thuốc Long Châu phủ rộng khắp 34 tỉnh thành đóng vai trò "điểm chạm y tế đầu tiên", giúp người dân tiếp cận sớm thuốc hiếm, liệu pháp thế hệ mới với chi phí tối ưu. Đội ngũ dược sĩ tư vấn về cách sử dụng đúng chỉ định trở thành điểm tựa cho người bệnh trên hành trình bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, đẩy lùi bệnh tật.

Đại diện Long Châu cho biết, xuyên suốt hành trình phát triển, hệ thống luôn đặt sức khỏe người dân làm trung tâm. Đơn vị luôn nỗ lực mở rộng danh mục thuốc thế hệ mới, thuốc hiếm, giúp người bệnh có thêm cơ hội tiếp cận những giải pháp điều trị tiên tiến của y học hiện đại. Tiếp tục hợp tác chiến lược cùng AstraZeneca còn thể hiện cam kết đồng hành dài hạn của Long Châu trong nâng cao sức khỏe cộng đồng, đặc biệt với những nhóm bệnh nhân có hành trình điều trị phức tạp và cần nhiều hỗ trợ hơn.

Hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282 của Chính phủ, nhiều năm qua, hệ thống đẩy mạnh hợp tác chiến lược với nhiều hãng dược phẩm uy tín trong và ngoài nước, tạo nền tảng đưa y học tiên tiến thế giới, sản phẩm - dịch vụ an toàn, minh bạch đến gần hàng triệu gia đình Việt. "Mỗi bước tiến hôm nay không chỉ mở rộng thêm cơ hội điều trị, mà còn mở ra tương lai sáng, cuộc sống tốt hơn cho người bệnh và gia đình, đúng với tinh thần vì cộng đồng mà Long Châu bền bỉ theo đuổi", đại diện Long Châu chia sẻ.

Kim Anh