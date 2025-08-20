Long Châu và AstraZeneca đồng hành sức khỏe tim, thận người Việt

Long Châu và AstraZeneca tăng cường hợp tác chiến lược nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích tầm soát sớm các bệnh lý tim mạch, thận, chuyển hóa.

NCBI chỉ ra bệnh tim mạch thường diễn tiến âm thầm nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, biến chứng nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim và đột quỵ, bắt nguồn từ các yếu tố tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì, hút thuốc lá...

Theo "Điều tra quốc gia các yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam" (STEPS 2021), tỷ lệ rối loạn lipid máu tăng từ 30,2% (2015) lên 44,1% (2021); tỷ lệ tăng huyết áp từ 18,9% lên 26,2%; bệnh nhân đái tháo đường gấp 1,73 lần. Nếu không phát hiện sớm yếu tố nguy cơ và kiểm soát hiệu quả, người bệnh sẽ đối mặt biến chứng nặng nề, gánh nặng điều trị lâu dài.

Trước thực trạng trên, hệ thống nhà thuốc Long Châu và tập đoàn dược phẩm AstraZeneca chung tay nâng cao năng lực chuyên môn cho dược sĩ thông qua chuỗi hội thảo khoa học, cập nhật chuyên môn HOPE, thuộc khuôn khổ "Hành trình 10 năm Dapagliflozin tại Việt Nam".

"Thông qua chuỗi hoạt động này, dược sĩ Long Châu tự tin hơn trong tư vấn bệnh lý, khuyến khích người dân hiểu rõ vai trò quan trọng của việc tầm soát định kỳ, hướng đến phòng ngừa biến chứng sớm để quản lý hiệu quả các bệnh mạn tính, nhất là tim mạch, thận và chuyển hóa", đại diện đôi bên cho hay.

Long Châu và AstraZeneca khởi động chiến dịch kỷ niệm 10 năm Dapagliflozin tại Việt Nam (trái) và hợp tác triển khai dự án HOPE - hỗ trợ dược sĩ Long Châu nâng cao năng lực, đồng hành người bệnh mạn tính. Ảnh: LC

Bên cạnh đó, Long Châu - AstraZeneca còn triển khai chuỗi hoạt động truyền thông xoay quanh hai chủ đề chính: Tuân thủ điều trị - Bảo vệ sớm tim thận trên bệnh nhân đái tháo đường type 2; Giải pháp bảo vệ kép tim, thận trên bệnh nhân đái tháo đường và rối loạn mỡ máu. Chương trình nhằm cung cấp thông tin y khoa chính xác, giúp người dân tăng nhận thức, chủ động tầm soát sớm, tuân thủ mọi phác đồ.

Hiện một số phác đồ điều trị được thiết kế để tác động đồng thời lên nhiều cơ chế. Điển hình, phối hợp hai nhóm thuốc SGLT2i, Statin có thể kiểm soát đường huyết, mỡ máu, đồng thời giúp bảo vệ tim, thận lâu dài.

Giải pháp "Bộ đôi bảo vệ kép tim, thận" đang có mặt tại 2.222 nhà thuốc Long Châu trên cả nước. Trong đó, Dapagliflozin, Rosuvastatin giúp trì hoãn trung bình 10,7 năm trước khi phải lọc máu, giảm 31% tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và làm chậm quá trình xơ vữa mạch máu, hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim, thận, chuyển hóa cho người bệnh mạn tính.

Đội ngũ dược sĩ nhà thuốc Long Châu tham gia buổi tập huấn nâng tầm chuyên môn về bệnh thận mạn và các biến chứng tim mạch. Ảnh: LC

Với các xét nghiệm máu và nước tiểu như uACR, eGFR, LDL-C, được thực hiện định kỳ tại các cơ sở y tế có dịch vụ xét nghiệm, người dân có thể sớm nhận diện nguy cơ tổn thương cơ quan đích, từ đó chủ động can thiệp và kiểm soát hiệu quả bệnh lý mạn tính.

Cuộc hợp tác đóng vai trò quan trọng trong hành trình kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe bền vững, "vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn". Theo đại diện Long Châu: "Người dân có cơ hội tiếp cận sớm kiến thức y khoa và chủ động tầm soát sức khỏe, không chỉ nâng cao hiệu quả điều trị, ngăn biến chứng, mà còn góp phần giảm tải áp lực cho hệ thống y tế quốc gia".

AstraZeneca và Long Châu mang đến giải pháp bảo vệ tim, thận chính hãng, cam kết minh bạch nguồn gốc. Ảnh: LC

Đại diện Long Châu - AstraZeneca cũng cam kết tiếp tục đồng hành, mang đến giải pháp hiện đại, dễ tiếp cận, góp phần xây dựng nền y tế chủ động và bền vững hơn cho người Việt.

Đông Vệ