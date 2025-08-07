Long Châu triển khai tầm soát sớm bệnh về gan

Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống viêm gan (28/7), Long Châu hợp tác CarePlus triển khai chương trình tầm soát sớm bệnh lý gan trong cộng đồng.

Chương trình diễn ra từ nay đến hết 9/8 (trừ chủ nhật), tại ba chi nhánh CarePlus TP HCM ở phường Sài Gòn, Tân Mỹ, Tân Bình.

Trong thông báo về chương trình tầm soát, phía Long Châu dẫn chứng liệu từ Bộ Y tế, mỗi năm nước ta ghi nhận 26.418 ca mắc ung thư gan, chiếm 14,5% tổng số ca ung thư. Trong đó, 77% ca mắc mới là nam và ung thư biểu mô tế bào gan (HCC) chiếm tới 90%.

Hiện Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về tử vong do ung thư gan. Dữ liệu trên phản ánh bệnh lý này rất nguy hiểm vì hầu như không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, phần lớn chỉ phát hiện khi bệnh tiến triển nặng.

Long Châu hợp tác CarePlus triển khai chương trình tầm soát sớm bệnh lý gan miễn phí. Ảnh: LC

Nhằm chung tay bảo vệ sức khỏe, nâng cao nhận thức cộng đồng, Long Châu hợp tác CarePlus triển khai chương trình tầm soát sớm bệnh lý gan miễn phí, giúp người dân phát hiện sớm bất thường, can thiệp kịp thời và giảm nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Chương trình dành cho người trưởng thành, trung niên, cao tuổi cùng các nhóm nguy cơ cao (thường xuyên uống rượu bia, có bệnh lý nền, men gan cao hoặc mệt mỏi, chán ăn kéo dài).

Người dân đăng ký tham gia chương trình tầm soát gan. Ảnh: LC

"Chúng tôi nỗ lực triển khai giải pháp tầm soát đơn giản, miễn phí và dễ tiếp cận, qua đó giúp mọi người chủ động bảo vệ lá gan khỏe mạnh, giảm thiểu rủi ro ung thư gan và hướng tới cộng đồng khỏe mạnh hơn", đại diện Long Châu nói thêm.

Trước đó, doanh nghiệp triển khai loạt chương trình tầm soát sức khỏe ở nhiều địa phương gồm: tiểu đường, huyết áp, các bệnh mạn tính hay ung thư. Hoạt động được người dân hưởng ứng, góp phần nâng cao nhận thức về dự phòng bệnh và khuyến khích khám sức khỏe định kỳ.

Đơn vị ứng dụng nhiều thiết bị mới nhất kiểm tra bệnh lý gan. Ảnh: LC

Đại diện Long Châu cho biết thông qua hoạt động tầm soát sớm, họ muốn trở thành cầu nối, tiên phong đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn người dân, đồng thời thể hiện cam kết đồng hành cộng đồng trong phòng ngừa bệnh mạn tính, phát hiện sớm nguy cơ và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đông Vệ