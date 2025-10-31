Long Châu trao người vùng lũ Huế một tấn thuốc, vật tư y tế

Long Châu hỗ trợ khẩn cấp một tấn thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, vật tư y tế cho người dân vùng lũ ở Huế.

Ảnh hưởng của không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới và gió đông, từ đêm 25- 29/10 miền Trung mưa to, tâm mưa là Huế, Đà Nẵng. Tại TP Huế, lũ sông Hương và sông Bồ vượt báo động ba, trong đó sông Bồ vượt lũ lịch sử năm 1999.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, đến 18h30 hôm qua, mưa lũ khiến 14 người chết, 8 người mất tích; 52 nhà bị sập, 145 nhà hư hỏng, hơn 123.000 nhà ngập. Gần 4.900 ha lúa, hoa màu, 790 ha cây ăn quả bị thiệt hại; 17.700 gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi. 16 tuyến quốc lộ ở miền Trung bị chia cắt do ngập, sạt lở, đến nay 5 tuyến đã thông xe.

Nhà dân ở ven sông Lợi Nông, Huế vẫn đang ngập sâu, ngày 30/10. Ảnh: Võ Thạnh

Trước tình hình trên, sáng 31/10, ban lãnh đạo Long Châu cử nhân sự đến Huế khảo sát, nắm bắt thực tế và phối hợp Sở Y tế thành phố trao thuốc, vật tư y tế, cho người dân ở "rốn lũ". "Hoạt động nhằm hỗ trợ bà con ứng phó kịp thời và phòng ngừa nguy cơ bùng phát dịch sau thiên tai", đại diện đơn vị cho hay.

Vật phẩm gồm thuốc cảm cúm, Cloramin B, vật tư xử lý vết thương và chăm sóc sức khỏe tại chỗ. Những món này cần thiết trong bối cảnh nhiều khu vực vẫn ngập sâu, mất điện, giao thông bị chia cắt.

Long Châu phối hợp Sở Y tế thành phố Huế trao thuốc, vật tư y tế, hỗ trợ người dân Huế bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Ảnh: LC

Đại diện Long Châu dự kiến trao ba tấn thuốc, vật tư y tế cho người dân Đà Nẵng, Quảng Ngãi. Đơn vị tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương cùng các đơn vị triển khai chương trình thăm khám bệnh, chung tay giúp người dân tái thiết, ổn định sức khỏe sau thiên tai.

Hoạt động CSR nhằm hưởng ứng Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, hướng đến mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Nhiều năm qua, Long Châu đẩy mạnh mở rộng độ phủ không chỉ ở thành phố lớn mà còn đến vùng sâu, vùng xa. Với 2.400 nhà thuốc, mọi người dân có thể dễ dàng tiếp cận thuốc tốt, chính hãng ngay tại địa phương, tùy khả năng tài chính.

Phú Cát