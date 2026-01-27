Long Châu thưởng Tết cao nhất 127 triệu đồng

Long Châu công bố mức thưởng Tết Bính Ngọ trung bình cho đội ngũ nhân viên y tế tăng 47%, cao nhất nhận 127 triệu đồng.

Cụ thể, chính sách thưởng Tết được áp dụng cho đội ngũ gần 20.000 chuyên viên y tế trên toàn hệ thống Long Châu. Tùy theo vị trí công việc, kết quả đánh giá cuối năm, thành tích trong quá trình làm việc và thời gian gắn bó, mỗi nhân sự sẽ có mức thưởng khác nhau. Mức thưởng trung bình của một dược sĩ Long Châu năm 2025 là 40 triệu đồng, tăng 47% so với năm 2024. Trong đó, cá nhân cao nhất nhận 127 triệu đồng. Số dược sĩ có mức thưởng tăng so với năm 2024 chiếm 93%.

Đại diện Long Châu đánh giá 2025 là năm nhiều biến động đối với ngành y tế, với áp lực gia tăng về khối lượng công việc, yêu cầu chuyên môn và chất lượng dịch vụ. Do đó, chính sách ghi nhận và thưởng được điều chỉnh phù hợp với yêu cầu chuyên môn và tinh thần cống hiến của đội ngũ.

Đội ngũ Long Châu đến các vùng sâu, vùng xa để khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: Long Châu

Đại diện Long Châu cho biết trong năm qua, đơn vị duy trì hoạt động ổn định, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu gia đình từ lúc sáng sớm, đến đêm muộn, kể cả lúc thời tiết khắc nghiệt. Các nhà thuốc, trung tâm tiêm chủng vẫn hoạt động xuyên suốt, cung ứng đủ thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ dự phòng. Đơn vị đã hỗ trợ cấp cứu kịp thời nhiều bệnh nhân đột quỵ, em bé hóc dị vật, sốc phản vệ.

"Đằng sau là nỗ lực của cả đội ngũ. Có những cái Tết xa nhà, có những ca trực đặc biệt trong ngày cao điểm dịch bệnh. Người Long Châu vẫn đảm bảo từng đơn thuốc được tư vấn cẩn trọng, mũi tiêm được thực hiện an toàn", đại diện đơn vị nói.

Nhân viên Long Châu chuẩn bị hàng tấn thuốc men, vật tư thiết yếu ủng hộ cho người dân vùng bão lũ. Ảnh: Long Châu

Năm 2025, đơn vị còn ghi dấu ấn với chuyến xe "Long Châu sẻ chia" với hơn 170 chương trình tầm soát, tư vấn sức khỏe miễn phí đã được tổ chức ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Các bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế đồng hành chăm sóc cho gần 30.000 người. Đơn vị triển khai chiến dịch "Xuất xứ minh bạch - Vì một Việt Nam khỏe mạnh", cho phép khách hàng tra cứu thông tin và giấy tờ sản phẩm trực tiếp tại nhà thuốc và trên nền tảng số; hợp tác với Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia để kiểm tra kép chất lượng đầu vào.

Chuyên viên của đơn vị còn đến vùng bão lũ, mang gần 10 tấn thuốc men, vật tư y tế hỗ trợ người dân. "Có lúc nhà thuốc ngập lụt sâu, dược sĩ phải lội nước, cấp tốc đóng gói dược phẩm đưa lên cao để giảm thiểu thiệt hại. Chúng tôi xem mỗi nhà thuốc chính là một điểm tựa sức khỏe, góp phần mang đến sự an tâm cho người dân trong những ngày giông bão", đại diện đơn vị nói.

Dược sĩ lội nước để chuyển thuốc lên cao tại vùng lũ. Ảnh: Long Châu

Bên cạnh hiệu quả công việc, thưởng Tết được xây dựng, đánh giá dựa trên sự tận tâm trong quá trình phục vụ khách hàng cùng tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của các nhân viên. Đơn vị cho biết chính sách thưởng Tết tăng trong năm nay là cam kết của hệ thống, cho thấy sự hy sinh và cống hiến luôn được ghi nhận.

Đội ngũ y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ảnh: Long Châu

Bên cạnh khoản thưởng Tết, trong năm qua, Long Châu đã chi hơn 200 tỷ đồng cho các chương trình thưởng, ghi nhận và phúc lợi dành cho người lao động. Doanh nghiệp xem đây là một phần trong chiến lược phát triển bền vững.

"Chúng tôi tin rằng khi đội ngũ được tiếp thêm động lực, được lắng nghe và thấu hiểu, họ sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng", vị đại diện khẳng định.

Trong khi đó, FPT Shop, đơn vị cùng thuộc FPT Retail cũng nhận mức thưởng Tết cao hơn với năm trước.

Hoài Phương