Long Châu tầm soát HPV miễn phí cho cộng đồng

Long Châu triển khai chuỗi hoạt động tầm soát HPV miễn phí, sàng lọc sớm cho 500 chị em, tạo nền tảng phòng ngừa ung thư cổ tử cung và chăm sóc sức khỏe.

Chuỗi sự kiện bắt đầu từ tháng 2. Hơn 500 chị em tại TP HCM được tiếp cận giải pháp kiểm tra nhanh bằng kit test, nhận biết sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung liên quan HPV. Đội ngũ bác sĩ tư vấn kỹ với những trường hợp có kết quả cảnh báo, hướng dẫn họ đến cơ sở y tế để sàng lọc chuyên sâu, đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe.

Đại diện ban tổ chức chỉ ra virus HPV (Human Papilloma Virus) là loại gây u nhú ở người, lây truyền chủ yếu qua đường tình dục, tiếp xúc da hoặc niêm mạc. Thống kê từ WHO cho thấy khoảng 99% trường hợp ung thư cổ tử cung ghi nhận sự hiện diện của HPV. Hàng năm Việt Nam có hơn 6.000 phụ nữ phát hiện bị ung thư cổ tử cung và 9 người tử vong vì bệnh này mỗi ngày.

Cũng theo WHO, HPV còn là nguyên nhân gây loạt ung thư khác như âm hộ, âm đạo, hậu môn, dương vật, hầu họng, gây sùi mào gà, mụn cóc sinh dục... ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe thể chất, tâm lý và chất lượng sống của người bệnh.

Chuỗi sự kiện tầm soát, tư vấn cùng bác sĩ thu hút đông đảo người dân quan tâm. Theo chuyên gia y tế, tầm soát sớm giúp mỗi người chủ động hơn trong việc phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe và xây dựng phác đồ điều trị phù hợp. Ảnh: LC

HPV được nhận định là "mối nguy thầm lặng" bởi phần lớn trường hợp nhiễm virus không có biểu hiện rõ ràng. Ước tính khoảng 80% phụ nữ nhiễm virus này một lần trong đời mà không hay biết, theo WHO. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao nhận thức cộng đồng trong chủ động phòng ngừa HPV, mở rộng chương trình tầm soát, sàng lọc từ sớm, nhất là ở nhóm phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Từ thực tế trên, chương trình tầm soát HPV miễn phí của Long Châu diễn ra tại các nhà thuốc, trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Theo đại diện ban tổ chức, kit test nhanh Accufast L1/E7 được định vị là giải pháp tầm soát ban đầu, có thể nhận diện sớm các yếu tố nguy cơ nhiễm các chủng HPV, dễ dẫn đến ung thư cổ tử cung. Cụ thể, bộ test có thể xác định sự hiện diện của protein L1 (liên quan chủng nguy cơ cao như 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) và E7 (đặc hiệu cho chủng 16, 18).

"Với thiết kế kit test thân thiện, thao tác đơn giản, người dùng có thể chủ động kiểm tra tại nhà, phần nào tháo gỡ rào cản về thời gian, tâm lý", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Kit test nhanh Accufast L1/E7 giúp người dùng nhận diện sớm nguy cơ mắc các chủng HPV. Ảnh: LC

Qua chương trình tầm soát, đội ngũ Long Châu nói kỳ vọng tạo môi trường chăm sóc sức khỏe bền vững, riêng tư và thân thiện với phái nữ, đồng thời lan tỏa thông tin y khoa chính xác, nâng cao nhận thức về chủ động sàng lọc định kỳ và tiêm vaccine phòng bệnh.

Trò chuyện với VnExpress, phía Long Châu Chỉ ra thông số từ Bộ Y tế: khoảng 28% phụ nữ Việt trong độ tuổi 30-49 từng tiếp cận sàng lọc ung thư cổ tử cung. Con số này vẫn khiêm tốn so với mục tiêu 70% phụ nữ trước 35 tuổi được khám sàng lọc trong chiến lược toàn cầu của WHO, hướng đến tăng tốc loại trừ ung thư cổ tử cung vào năm 2030. Tiêm phòng HPV cũng là một trong những biện pháp quan trọng hiện nay.

Chuỗi sự kiện tầm soát là bước đi nhất quán của Long Châu trên hành trình đẩy lùi gánh nặng ung thư cổ tử cung, với tầm nhìn lấy phòng bệnh làm trọng tâm. Trong đó, mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc đóng vai trò điểm chạm y tế đầu tiên, kết nối người dân với các giải pháp, dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tiêm phòng là trụ cột quan trọng giúp đẩy lùi nguy cơ nhiễm và gánh nặng do HPV. Ảnh: LC

Đẩy mạnh nhận diện, phòng ngừa sớm HPV cũng là cách Long Châu hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW từ Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, chung tay giải quyết các thách thức sức khỏe thời đại, "vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Đông Vệ