Long Châu, Rohto triển khai 20 điểm tầm soát thị lực miễn phí

Trong tháng 8, Long Châu và V.Rohto triển khai 20 điểm tầm soát, kiểm tra, tư vấn thị lực miễn phí tại TP HCM.

Dự án "Kiểm tra miễn phí nguy cơ các bệnh về mắt" là một trong những hoạt động hiện thực hóa tầm nhìn của Long Châu - đưa y tế chất lượng cao đến gần người dân, "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Theo thống kê từ Bộ Y tế, Việt Nam hiện có khoảng hai triệu người mù lòa, 80% nguyên nhân gây mù có thể phòng, chữa được. Các tật khúc xạ cũng phổ biến trong thanh thiếu niên, khoảng 15-20% học sinh nông thôn có nguy cơ mắc bệnh và con số này ở thành phố là 30-40%. Ước tính gần 3 triệu mắc tật khúc xạ cần chỉnh kính, trong đó tới 2/3 bị cận thị.

Thực trạng trên cho thấy tầm quan trọng, sự cấp thiết của việc chủ động tầm soát, chăm sóc mắt định kỳ, nhất là khi bệnh lý mắt ngày càng trẻ hóa và âm thầm tác động chất lượng cuộc sống.

Long Châu phối hợp V.Rohto đẩy mạnh hoạt động cộng đồng "Rạng ngời đôi mắt Việt" tại TP HCM. Ảnh: LC

Thấu hiểu đôi mắt khỏe mạnh không chỉ tăng khả năng nhìn, mà còn tăng kết nối trọn vẹn, lưu giữ khoảnh khắc, cảm xúc và vẻ đẹp cuộc sống, Long Châu phối hợp V.Rohto triển khai 20 điểm tầm soát sức khỏe thị lực trong suốt tháng 8 tại TP HCM.

Đại diện đôi bên cho biết người dân vừa kiểm tra thị lực miễn phí, vừa được đội ngũ y tế tư vấn, hướng dẫn cách bảo vệ, khơi gợi ý thức chăm sóc mắt từ sớm - nền tảng cho cuộc sống chất lượng.

Từ ngày đầu triển khai, chương trình thu hút đông đảo người dân tham gia. Tại các điểm tầm soát, bác sĩ chuyên khoa trực tiếp thăm khám bằng máy đo, thiết bị mới nhất, giúp kiểm tra thị lực nhanh và chính xác.

Nhân viên văn phòng, sinh viên thường xuyên tiếp xúc ánh sáng xanh có thể phát hiện sớm dấu hiệu suy giảm thị lực. Người cao tuổi được hỗ trợ kiểm tra nguy cơ đục thủy tinh thể hay tổn thương giác mạc. Trong khi đó, trẻ em được khám, tư vấn cách bảo vệ mắt khi dùng thiết bị công nghệ.

Người dân được kiểm tra nguy cơ, bệnh lý về mắt tại điểm tầm soát nhà thuốc Long Châu. Ảnh: LC

Đại diện V.Rohto Việt Nam nhấn mạnh sự đồng hành của nhà thuốc Long Châu là bước kết nối ý nghĩa, không chỉ giúp chương trình tiếp cận rộng rãi hơn, mà còn lan tỏa tinh thần chủ động chăm sóc mắt đến nhiều người dân ở đô thị.

"Chúng tôi tin chăm sóc thị lực không hơn thuần là hoạt động y tế, mà còn là cách trao cơ hội nhìn rõ hơn, sống chủ động, làm việc hiệu quả và tận hưởng mọi niềm vui. 20 năm qua, V.Rohto phối hợp đối tác chuyên môn nhằm chăm sóc mắt cộng đồng, nhất là người chưa có điều kiện tiếp cận", đại diện đơn vị lý giải.

Cũng theo đại diện V.Rohto Việt Nam, dự án "Kiểm tra miễn phí nguy cơ các bệnh về mắt" tại Long Châu là một phần trong chuỗi hoạt động của V.Rohto và Quỹ "Rạng ngời đôi mắt Việt". Chương trình đến hàng chục tỉnh thành, thực hiện hơn 890.000 ca khám, tư vấn thị lực miễn phí.

Các bác sĩ thăm khám kỹ từng trường hợp. Ảnh: LC

Trò chuyện với VnExpress, đại diện Long Châu - V.Rohto nói sẽ duy trì hoạt động chăm sóc thị lực miễn phí, góp phần kiến tạo, lan tỏa giá trị tốt đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống cộng đồng.

Đông Vệ