Long Châu ra mắt ứng dụng tích điểm thưởng cho gia đình

Ứng dụng "Ví khỏe nhà ta" cho phép từng thành viên trong gia đình tích lũy chung điểm thưởng và quy đổi thành những ưu đãi, quà tặng thiết thực.

"Ví khỏe nhà ta" được thiết kế với cách sử dụng đơn giản, tích hợp trên ứng dụng Long Châu với giao diện thân thiện. Người dùng chỉ cần xác thực thông tin gia đình (tối thiểu 3 thành viên), kích hoạt ví, là có thể bắt đầu tích lũy. Từ đó, mọi chi tiêu của các thành viên được ghi nhận, cộng dồn để đạt mốc thưởng với quà tặng tương ứng.

Nhân viên tại một hiệu thuốc Long Châu giới thiệu với khách hàng ứng dụng "Ví khỏe nhà ta". Ảnh: Long Châu

Sau khi kích hoạt ví, gia đình sẽ nhận loạt voucher lên đến 999.000 đồng, áp dụng đa dạng nhu cầu chăm sóc sức khỏe thiết yếu như: mua thuốc, thực phẩm chức năng, trang bị các thiết bị y tế, tiêm phòng, xét nghiệm... Từ đó, cả nhà vừa chủ động bảo vệ sức khỏe, vừa tối ưu chi tiêu ngay từ những bước đầu tiên.

"Với loạt ưu đãi và quà tặng lớn từ ví, chuỗi hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu quyết tâm chinh phục các tệp gia đình 3 thế hệ với nhiều nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác nhau, đồng thời khẳng định dịch vụ cung cấp cho khách hàng với những quyền lợi tốt và giá trị nhất", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Giải pháp mới từ Long Châu cho phép gia đình tích lũy điểm thưởng cả khi tiêm chủng. Ảnh: Long Châu

Bên cạnh đó, ví còn được thiết kế theo các chặng tích lũy, giúp lộ trình tích thưởng trực quan và thú vị hơn. Mỗi khi hoàn thành một cột mốc, gia đình có thể mở khóa các phần thưởng áp dụng cho những sản phẩm, dịch vụ tại hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng của Long Châu.

Đại diện đơn vị chia sẻ ở các gia đình hiện đại, việc tiếp cận chăm sóc sức khỏe không dừng lại ở từng cá nhân mà hướng đến sự tối ưu cho cả nhà. Điểm khác biệt của "Ví khỏe nhà ta" nằm ở khả năng kết nối, "biến" các khoản chi tiêu nhỏ lẻ thành một hành trình chung, gia đình cùng tham gia. "Đây không chỉ là một tính năng mà là cách để ‘biến’ những thói quen chăm sóc sức khỏe thường nhật thành giá trị lớn hơn cho hàng triệu gia đình Việt", vị đại diện nói.

Một gia đình 3 thế hệ nhận quà tặng từ hệ thống nhà thuốc của Long Châu. Ảnh: Long Châu

Thông qua các chương trình thiết thực cùng mạng lưới gần 2.500 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, Long Châu định vị vai trò là điểm chạm y tế tin cậy của hàng triệu gia đình. Doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đồng hành "vì một Việt Nam khỏe mạnh", hướng tới cuộc sống an tâm, khỏe mạnh và hạnh phúc cho cộng đồng.

Hải My