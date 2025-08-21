Long Châu, Omron ra mắt bộ giải pháp tầm soát sức khỏe tại nhà

Hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu hợp tác chiến lược với Omron Healthcare, cung cấp loạt thiết bị y tế chăm sóc sức khỏe tại nhà.

Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm nước ta có khoảng 200.000 người mất vì bệnh lý tim mạch, chiếm 33% ca tử vong. Phần lớn trường hợp liên quan đến yếu tố nguy cơ gây bệnh như tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường... Trong đó, 80% ca tử vong do bệnh tim, đột quỵ có thể phòng tránh, nếu phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Từ thực trạng trên, tầm soát và theo dõi sức khỏe tại nhà bằng thiết bị chính hãng, có độ chính xác cao đóng vai trò quan trọng, góp phần giảm thiểu rủi ro và nâng cao chất lượng sống. Do đó, đội ngũ Long Châu tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài nhằm mang đến giải pháp y tế toàn diện cho người dân.

Hôm 20/8, bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu - đón tiếp, ký hợp tác chiến lược với đoàn Omron. Phía đối tác Nhật đến Việt Nam gồm: bà Okada - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Omron Healthcare Co., Ltd; bà Kuriyama-san - Giám đốc điều hành kiêm Tổng giám đốc cấp cao khối Chiến lược hoạch định sản phẩm; ông Masanori Matsubara - Giám đốc điều hành Omron khu vực châu Á - Thái Bình Dương; ông Joe Huang - Tổng giám đốc Omron Healthcare Việt Nam.

Long Châu và Omron ký kết hợp tác, cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe cho gia đình Việt. Hiện Long Châu sở hữu hơn 2.222 nhà thuốc khắp cả nước cùng 20.000 dược sĩ, phục vụ hơn 33 triệu khách hàng, tương đương gần 1/3 dân số cả nước. Ảnh: LC

Buổi ký kết đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ vững chắc nhiều năm của đôi bên, đồng thời mở rộng phạm vi phối hợp nhằm kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện. Theo đó, người dân có thể tiếp cận thuốc điều trị, thiết bị theo dõi, ngừa bệnh tật ngay tại nhà thuốc Long Châu.

Omron sản xuất sản phẩm theo chuẩn quốc tế, được cơ quan có thẩm quyền kiểm định chặt chẽ và với sự tư vấn chuyên môn từ đội ngũ dược sĩ Long Châu, người dân sẽ biết cách sử dụng thiết bị y tế đúng cách, hiệu quả hơn.

Lãnh đạo đôi bên đề cao cuộc hợp tác chiến lược. Ảnh: LC

Trọng tâm của cuộc hợp tác là nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng thiết bị y tế chính hãng. Đại diên đôi bên phân tịch, thực tế cho thấy, dùng máy móc không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều nguy cơ gồm: sai lệch chỉ số quan trọng, dẫn đến chẩn đoán lẫn điều trị sai, vì vậy bỏ lỡ dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng.

Ở phần phát biểu, bà Okada - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Omron Healthcare - khẳng định doanh nghiệp sẽ giúp mọi gia đình Việt tiếp cận giải pháp chăm sóc sức khỏe tốt nhất ngay tại nhà, góp phần phát hiện sớm nguy cơ tiềm ẩn, điển hình là các bệnh lý tim mạch - một trong những mối lo lớn của cộng đồng.

"Với sự đồng hành của 2.222 nhà thuốc Long Châu, chúng tôi tin công nghệ y tế của mình có thể đến gần hàng triệu gia đình Việt, thúc đẩy mỗi cá nhân và người thân của họ chủ động chăm sóc sức khỏe. Đây cũng là mục tiêu dài hạn của chúng tôi: hướng tới cộng đồng Việt Nam khỏe mạnh, bền vững và hạnh phúc", bà Okada nói.

Không gian trưng bày chuỗi thiết bị y tế Omron tại buổi ký kết hợp tác. Nhiều năm nay, thương hiệu Nhật gây tiếng vang ở lĩnh vực thiết bị theo dõi và chăm sóc sức khỏe tại nhà. Sản phẩm được tin dùng ở 130 quốc gia, nổi bật là máy đo huyết áp, máy xông khí dung, máy trị liệu giảm đau... Ảnh: LC

Đại diện Long Châu, bà Nguyễn Bạch Điệp, cũng đồng quan điểm trên. Bà cho rằng mỗi gia đình xứng đáng được chăm sóc bằng sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. "Nâng tầm hợp tác chiến lược với Omron phần nào khẳng định cam kết, kiên định với sứ mệnh 'Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn' của Long Châu - nơi người dân không chỉ tìm thấy thuốc, dịch vụ y tế chính hãng, mà còn có thêm giải pháp chăm sóc sức khỏe gia đình đáng tin cậy tại nhà", bà nói.

Hiện Long Châu phân phối đầy đủ bộ thiết bị từ Omron gồm: máy đo huyết áp Omron Hem-7530t (theo dõi huyết áp, cảnh báo nguy cơ đột quỵ ngay tại nhà); máy xông khí dung (hỗ trợ chăm sóc hô hấp, kiểm soát bệnh mạn tính như hen suyễn, viêm phế quản, hữu ích cho trẻ lẫn người cao tuổi)...

"Cuộc hợp tác không đơn thuần chỉ đưa thiết bị y tế chính hãng đến gần người tiêu dùng, mà hướng tới mục tiêu chung: kêu gọi mỗi gia đình chủ động chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa rủi ro và xây dựng nền tảng sống khỏe mạnh, bền vững", đại diện đôi bên nhấn mạnh ở cuối buổi ký kết.

Đông Vệ