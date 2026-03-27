Long Châu nhận giải Sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng

FPT Long Châu được vinh danh "Sáng kiến vì sức khỏe cộng đồng của năm" tại lễ trao giải Healthcare Asia Pharma Awards 2026, ngày 26/3 tại Singapore.

Healthcare Asia Pharma Awards vinh danh các doanh nghiệp có sáng kiến nổi bật trong lĩnh vực dược phẩm và chăm sóc sức khỏe tại khu vực. Giải thưởng ghi nhận chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng mà đơn vị triển khai trong nhiều năm, từ khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí đến hỗ trợ y tế trong các tình huống khẩn cấp. Theo doanh nghiệp, các sáng kiến hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân tại nhiều khu vực.

Đại diện Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu nhận giải thưởng tại Healthcare Asia Pharma Awards 2026. Ảnh: Long Châu

Trong 6 năm qua, dự án "Long Châu sẻ chia" được triển khai tại nhiều địa phương, tổ chức hàng nghìn buổi khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Hệ thống cũng phối hợp với các cơ quan y tế trong chương trình phòng ngừa và quản lý đột quỵ, phát triển chăm sóc nhi khoa, hỗ trợ tiêm chủng và nâng cao nhận thức sức khỏe cộng đồng.

Nhờ mạng lưới phủ rộng toàn quốc, Long Châu triển khai các hoạt động hỗ trợ đến nhiều khu vực, trong đó có vùng sâu, vùng xa. Từ năm 2021, các chuyến xe "Long Châu sẻ chia" cung cấp thuốc miễn phí, hỗ trợ lương thực và tổ chức khám bệnh tại nhiều địa phương còn khó khăn.

Đội ngũ Long Châu tổ chức khám, tư vấn và cấp thuốc miễn phí cho người dân. Ảnh: Long Châu

Theo doanh nghiệp, riêng năm 2025, đơn vị phối hợp triển khai hơn 200 chương trình khám bệnh miễn phí và nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho gần 30.000 người dân. Năm thứ sáu của chương trình tiếp tục tập trung vào tầm soát và phòng chống đột quỵ trong cộng đồng.

Bên cạnh các hoạt động thường niên, Long Châu còn hỗ trợ y tế trong các đợt thiên tai. Đơn vị cho biết đã cung cấp hơn 7 tấn thuốc và vật tư y tế thiết yếu cùng 2.000 liều vaccine uốn ván cho người dân miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Trước đó, trong đợt thiên tai năm 2024, doanh nghiệp triển khai hỗ trợ 10 tấn thuốc và thiết bị y tế đến các khu vực bị ngập sâu. Ngoài ra, 500.000 liều vaccine sởi cũng được đóng góp nhằm tăng cường độ bao phủ tiêm chủng trong cộng đồng.

Hoạt động hỗ trợ thuốc và vật tư y tế cho người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai. Ảnh: Long Châu

Ông Phạm Duy Hoàng Nam, Giám đốc Tài chính, đại diện hệ thống, cho biết chăm sóc sức khỏe cộng đồng là định hướng xuyên suốt của doanh nghiệp. "Chúng tôi tin rằng chăm sóc sức khỏe không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thuốc hay dịch vụ y tế, mà còn là trách nhiệm đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt với những người có hoàn cảnh khó khăn", ông nói.

Theo ông Nam, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng các sáng kiến cộng đồng, đồng thời phát huy mạng lưới gần 2.500 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc. Đơn vị cũng chú trọng nâng cao chuyên môn cho đội ngũ hơn 20.000 nhân sự y tế nhằm trở thành điểm tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân.

Bên cạnh hoạt động cộng đồng, Long Châu định hướng xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện từ dự phòng đến theo dõi lâu dài. Doanh nghiệp cho biết tiếp tục ứng dụng công nghệ nhằm thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các khu vực.

Ông Phạm Duy Hoàng Nam, Giám đốc Tài chính, đại diện Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu. Ảnh: Long Châu

Đây là năm thứ hai liên tiếp Long Châu được vinh danh tại Healthcare Asia Pharma Awards. Năm 2025, doanh nghiệp nhận giải "Đổi mới sáng tạo - Đột phá công nghệ của năm" (Digital Innovation of the Year) nhờ các ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra, đơn vị còn được ghi nhận tại một số giải thưởng khu vực về đổi mới và phát triển bền vững.

Healthcare Asia Pharma Awards là giải thưởng thường niên do tạp chí Healthcare Asia tổ chức. Hội đồng bình chọn đánh giá dựa trên các tiêu chí như tác động thực tiễn, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng rộng rãi trong hệ thống y tế.

Thái Anh