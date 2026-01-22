Long Châu mở rộng chuỗi chương trình tầm soát đột quỵ miễn phí

Chiến dịch "Long Châu sẻ chia 2026" khởi động từ 17/1, sẽ mở rộng hoạt động tầm soát đột quỵ và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người dân trên cả nước.

Hoạt động "Long Châu sẻ chia" bước sang năm thứ 6 tổ chức. Chiến dịch 2026 nối tiếp chương trình "Hợp tác chiến lược quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam" được khởi động từ tháng 10/2025 với sự phối hợp của Bộ Y tế Việt Nam và các đơn vị liên quan. Mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng của Long Châu được xác định giữ vai trò cầu nối trong tuyên truyền kiến thức y khoa, hỗ trợ tầm soát nguy cơ, hướng dẫn nhận biết sớm và kết nối người dân với cơ sở y tế trong thời gian vàng.

Long Châu đồng hành tầm soát nguy cơ đột quỵ miễn phí cho hơn 1.000 người dân tại lễ khởi động Hợp tác chiến lược quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam. Ảnh: Long Châu

Điểm mở đầu của hành trình năm nay là xã Phú Lộc (Sóc Trăng cũ), với các hoạt động tầm soát đột quỵ, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân địa phương.

Theo kế hoạch, Long Châu sẽ tiếp tục đưa chương trình đến nhiều địa phương trên cả nước, ưu tiên khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi người dân còn gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận dịch vụ y tế. Chương trình có sự phối hợp của các đơn vị y tế như Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Cần Thơ cùng chính quyền địa phương. Tại điểm triển khai đầu tiên, gần 600 người dân đã được khám, tư vấn và giải thích các chỉ số sức khỏe liên quan đến nguy cơ đột quỵ như đường huyết, huyết áp, siêu âm.

Người dân được tư vấn miễn phí. Ảnh: Long Châu

Theo ngành y tế, đột quỵ hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế tại Việt Nam, tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế và kinh tế - xã hội. Số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy Việt Nam ghi nhận hơn 167 ca tử vong do đột quỵ trên mỗi 100.000 người, thuộc nhóm quốc gia có tỷ lệ mắc cao trong khu vực Đông Nam Á. Thực trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về nâng cao nhận thức và tăng cường các hoạt động phòng ngừa sớm trong cộng đồng.

Các chuyên gia y tế cho biết, đột quỵ có thể phòng ngừa hiệu quả thông qua việc kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu và duy trì thói quen khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên, với nhiều hộ gia đình có điều kiện kinh tế hạn chế, việc tiếp cận các dịch vụ này vẫn còn gặp rào cản về chi phí và điều kiện đi lại.

Mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cung cấp thông tin y khoa chính xác, hướng dẫn nhận biết và phòng ngừa đột quỵ. Ảnh: Long Châu

Thông qua "Long Châu sẻ chia 2026", doanh nghiệp cho biết hướng tới mục tiêu góp phần bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản, an toàn và minh bạch cho người dân ở nhiều vùng miền. Trong năm 2026, hệ thống dự kiến tiếp tục triển khai thêm các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hướng tới mục tiêu dài hạn giảm gánh nặng đột quỵ và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu gửi những món quà sức khỏe đến người dân Sóc Trăng (cũ). Ảnh: Long Châu

Trước đó, trong năm 2025, Long Châu đã phối hợp với các địa phương và cơ sở y tế tổ chức hơn 170 chương trình khám bệnh miễn phí, tiếp cận gần 30.000 người dân trên cả nước. Song song, mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng tại 34 tỉnh, thành tiếp tục được vận hành như các điểm kết nối y tế.

Hoài Phương