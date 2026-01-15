Long Châu khởi động dự án cải thiện vô sinh, hiếm muộn

Hà NộiLong Châu ký hợp tác chiến lược với AF Hanoi và Merck Healthcare Việt Nam nhằm chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện vô sinh, hiếm muộn, ngày 14/1.

Nghi thức ký kết hợp tác chiến lược diễn ra tại văn phòng Long Châu, Hà Nội. Đại diện ba doanh nghiệp dẫn lại thống kê từ WHO, Việt Nam hiện là một trong những quốc gia có tỷ lệ vô sinh cao trên thế giới, ước tính khoảng 50% ca dưới 30 tuổi. Tổng tỷ suất sinh (TFR) giảm xuống mức thấp kỷ lục - 1,91 con/phụ nữ vào 2024, thuộc nhóm thấp nhất Đông Nam Á.

Mỗi năm, nước ta có một triệu cặp vô sinh hoặc hiếm muộn, cũng theo WHO. Chuyên gia nhận định vấn đề này không chỉ là thách thức y khoa hiện đại, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến tỷ lệ sinh, cản trở sự phát triển dân số bền vững.

Trước thực trạng này, Long Châu, AF Hanoi và Merck Healthcare Việt Nam khởi động dự án "Nâng cao sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng vô sinh hiếm muộn trong cộng đồng". Các bên công bố những trụ cột hợp tác chiến lược.

Cụ thể, ba đơn vị sẽ tổ chức nhiều chương trình giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe sinh sản, phòng và trị vô sinh, hiếm muộn, góp phần thúc đẩy lối sống chủ động, lành mạnh hơn. Dự án cũng mở rộng khả năng tiếp cận giải pháp y tế chuyên sâu qua mạng lưới "gần dân, sát dân" của Long Châu lẫn bệnh viện. Bên cạnh đó là chuỗi hoạt động tư vấn, tầm soát, phòng ngừa, chữa trị.

Ba bên thực hiện nghi thức ký kết. Ảnh: LC

Ở phần phát biểu, ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc điều hành AF Hanoi, nhận định dự án là kết quả của quá trình trao đổi, thấu hiểu, thống nhất hành động giữa ba bên, mục tiêu chung là mang lại giá trị thiết thực, bền vững cho mọi người.

Theo ông Cường, cuộc hợp tác tạo nên mô hình chăm sóc sức khỏe toàn diện: bệnh viện cung cấp chuyên môn y khoa, phác đồ điều trị. Long Châu có mạng lưới tiếp cận rộng khắp, "gần dân, sát dân". Merck đồng hành qua nền tảng khoa học, thuốc cùng giải pháp hỗ trợ sinh sản đạt tiêu chuẩn quốc tế.

"Khi ba trụ cột trên được kết nối, người dân có cơ hội tiếp cận 'đúng thông tin - đúng thời điểm - đúng giải pháp', được sàng lọc sớm, tư vấn hợp lý và điều trị kịp thời, từ đó nâng cao cơ hội làm cha mẹ từ những bước đầu tiên", ông Nguyễn Văn Cường cho hay.

Ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc điều hành AF Hanoi phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LC

Bà Ghislaine Dondellinger, Tổng giám đốc Merck Healthcare Việt Nam, cho rằng vô sinh, hiếm muộn ảnh hưởng đến các cá nhân lẫn vợ chồng, dẫn đến nỗi đau về tinh thần và rào cản tâm lý với xã hội. Những năm qua, Merck vừa cung cấp sản phẩm, dịch vụ y tế mới, vừa cung cấp kiến thức, sự hỗ trợ cần thiết.

"Chúng tôi tin qua giáo dục, sự thấu cảm lẫn giải pháp y học, chúng ta có thể tạo ra những thay đổi tích cực, bền vững cho cuộc sống của họ. Hy vọng cuộc hợp tác góp phần nâng cao tỷ suất sinh của Việt Nam, giải quyết nhu cầu cấp thiết của xã hội hiện nay", bà Ghislaine Dondellinger nói.

Bà Ghislaine Dondellinger, Tổng giám đốc Merck Healthcare Việt Nam. Ảnh: LC

Đồng quan điểm trên, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, chỉ ra năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách y tế quốc gia khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW, nhấn mạnh các giải pháp đột phá nâng cao sức khỏe toàn dân, trong đó có sinh sản và chất lượng dân số.

Thực tế sau khi Nghị quyết 72-NQ/TW được ban hành, các chương trình nâng cao sức khỏe và chất lượng dân số dần được cụ thể hóa qua loạt hành động thiết thực ở trung ương lẫn địa phương. Từ góc độ doanh nghiệp, bà Quyên cho rằng đây là thời điểm quan trọng để khu vực tư nhân chung tay, hiện thực hóa mục tiêu lớn quốc gia.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc điều hành Long Châu. Ảnh: LC

Cũng theo bà Quyên, sinh sản là chủ đề nhạy cảm, riêng tư, đôi khi trở thành khoảng lặng trong nhiều gia đình. Không ít người ôm nỗi lo nhưng thiếu thông tin chuẩn xác, thiếu không gian đủ tin cậy để có thể chia sẻ. Long Châu tiếp cận dự án bằng tinh thần nhất quán: vì cộng đồng, con người và "vì một Việt Nam khỏe mạnh". Khi nắm vững kiến thức, có khả năng tiếp cận phù hợp và được thấu cảm, mỗi gia đình sẽ chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Với 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng ở 34 tỉnh, thành, đội ngũ đơn vị đặt mục tiêu trở thành "cánh tay nối dài" của ngành y. "Riêng với sức khỏe sinh sản, chúng tôi kiên định ba ưu tiên: nâng cao nhận thức chuẩn khoa học; góp phần giảm định kiến và rào cản tâm lý; đồng hành bền bỉ để người dân tiếp cận thông tin chuẩn xác, nhận hỗ trợ phù hợp, thuận tiện, riêng tư và được tôn trọng hơn", Phó tổng giám đốc Đỗ Quyên nói thêm.

