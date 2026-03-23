Long Châu khởi động chiến dịch tiêm vaccine cúm miễn phí ở miền Trung

Long Châu - Abbott Việt Nam khởi động chiến dịch tiêm 2.000 liều vaccine cúm, khám sức khỏe miễn phí ở vùng sâu miền Trung, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng.

Ngày 19-27/3, bốn buổi tiêm chủng lần lượt diễn ra tại các xã, phường vùng sâu, vùng xa ở hai tỉnh Đăk Lăk, Khánh Hòa. Điểm dừng chân đầu tiên là phường Sông Cầu (Đăk Lăk). Hơn 700 liều vaccine được ưu tiên cho người lớn tuổi, trẻ em và trường hợp khó khăn. Điểm tiêm tiếp theo là phường Tuy Hòa (Đăk Lăk), xã Diên Khánh (Khánh Hòa).

Trò chuyện với VnExpress, đại diện Long Châu chỉ ra cúm mùa là bệnh nhiễm virus cấp tính đường hô hấp, các chủng cúm phổ biến gồm A/H3N2, A/H1N1, cúm B. Bệnh có thể xảy ra quanh năm, cao điểm khoảng tháng 10 đến tháng 3 năm sau, nhất là lúc giao mùa, thời tiết thay đổi thất thường, độ ẩm cao.

Bộ Y tế nước ta khuyến cáo cúm có biểu hiện gần giống triệu chứng cảm lạnh khiến bà con dễ nhầm lẫn, chủ quan, làm bệnh trở nặng và gây loạt biến chứng phức tạp. Đa số người khỏe mạnh có thể hồi phục sau 7-10 ngày nghỉ ngơi. Tuy nhiên nhóm nguy cơ (trẻ dưới 5 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, nhóm mắc bệnh mạn tính, cơ địa suy giảm miễn dịch) cần đặc biệt lưu ý vì bệnh diễn tiến nhanh, có thể dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp, viêm não, viêm cơ tim, thậm chí tử vong.

Trẻ dưới 5 tuổi, người cao tuổi, thai phụ và người mắc bệnh mạn tính là nhóm dễ gặp biến chứng nguy hiểm khi mắc cúm. Ảnh: LC

Theo WHO, hàng năm thế giới ghi nhận khoảng một tỷ ca mắc cúm mùa, ảnh hưởng đáng kể tới nhóm nguy cơ. Do đó, tổ chức này khuyến nghị người dân dự phòng bằng cách vệ sinh cá nhân, che chắn khi ho, hắt hơi.

Ngoài ra, theo chuyên gia dịch tễ, tiêm vaccine đều đặn, đúng phác đồ có thể bảo vệ mỗi cá nhân, đồng thời gia tăng miễn dịch cộng đồng, giảm nguy cơ lây nhiễm cho nhóm dễ tổn thương, người không thể tiêm phòng cúm. Tuy nhiên tại một số địa phương, người dân vẫn còn gặp nhiều hạn chế trong tiếp cận dịch vụ tiêm chủng do rào cản về điều kiện vật chất hoặc khoảng cách địa lý.

Có mặt chờ tiêm từ sớm, ông Nguyễn Văn Long (65 tuổi, Đăk Lăk) cho biết từng chịu cảnh cơ thể mệt mỏi, bị cúm "hành", phải uống thuốc mấy ngày mới khỏi. "Nay được tiêm miễn phí, tôi rất vui. Hoạt động này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho tôi mà còn hỗ trợ cộng đồng Sông Cầu, Đăk Lăk", ông nói.

Để chuẩn bị chương trình quy mô lớn, ban lãnh đạo Long Châu làm việc chặt chẽ với chính quyền các địa phương, Sở Y tế, hiệp hội, bệnh viện lẫn Abbott Việt Nam. Các bên nhất quán tầm nhìn chung: giảm gánh nặng do cúm mùa trong cộng đồng, đẩy lùi mối nguy cúm mùa ngay từ những bước dự phòng ban đầu, cùng lan tỏa thông điệp "Chủ động phòng cúm - Vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Qua tiêm phòng cúm, đo, khám sức khỏe miễn phí, ban tổ chức kỳ vọng gia tăng cơ hội tiếp cận vaccine cho người dân, nhất là nhóm nguy cơ cao như người cao tuổi, trẻ nhỏ, thai phụ, người có bệnh nền... Ảnh: LC

Đại diện Abbott Việt Nam cho biết ba thập niên qua, đơn vị chủ động đồng hành Bộ Y tế, các đối tác và hội chuyên môn nhằm thúc đẩy nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân, nhất là khu vực còn gặp nhiều khó khăn

"Chương trình tiêm vaccine cúm miễn phí là một phần của nỗ lực dài hạn trong nâng cao chất lượng chăm sóc, thúc đẩy lối sống khỏe mạnh và tăng cường phòng ngừa các nguy cơ sức khỏe cho cộng đồng", người đại diện Abbott nói.

Người dân được phổ biến kiến thức y khoa, nâng cao nhận thức về cúm. Ảnh: LC

Qua chuỗi chương trình Chủ động phòng cúm - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hợp tác cùng Abbott Việt Nam, Long Châu hướng mục tiêu thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc sức khỏe, bình đẳng hóa cơ hội cho mọi người dân, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW từ Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Hiếu Châu