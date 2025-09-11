Long Châu hợp tác Pfizer nâng cao chuyên môn đội ngũ y tế

Long Châu ký hợp tác với Pfizer nâng cao chuyên môn cho bác sĩ, dược sĩ, kỳ vọng thành "cánh tay nối dài" của ngành y trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Lễ ký kết diễn ra tại TP HCM hôm 10/9. Trong khuôn khổ hợp tác, Long Châu và Pfizer Việt Nam triển khai chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức khoa học cho đội ngũ y tế toàn hệ thống thông qua hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến.

Hai bên cũng phối hợp nâng cao năng lực chuyên môn, hỗ trợ nhân sự chủ động tiếp cận thông tin mới về bệnh học, gánh nặng bệnh tật, thử nghiệm lâm sàng và các phương pháp điều trị dự phòng với bệnh hô hấp, nhiễm khuẩn nặng.

Song song đó, các hội nghị chuyên đề cũng được tổ chức, giúp lực lượng nòng cốt của Long Châu củng cố kiến thức, trau dồi kinh nghiệm trong công tác phòng ngừa và quản lý bệnh.

Ban lãnh đạo Long Châu và Pfizer Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: LC

Long Châu còn tăng cường đào tạo chuyên sâu cho hội đồng y khoa, bác sĩ, điều dưỡng và dược sĩ tại trung tâm tiêm chủng toàn quốc. Nỗ lực này vừa khẳng định tầm nhìn dài hạn, vừa hưởng ứng Nghị quyết về đột phá trong chăm sóc sức khỏe, lấy người dân làm trung tâm, qua đó dự phòng, nâng cao thể trạng cộng đồng và giảm gánh nặng bệnh tật.

Bên cạnh đào tạo, hai bên tập trung nâng cấp dữ liệu thực tế về phòng ngừa và điều trị, nhất là nhóm mắc bệnh mạn tính không lây. Long Châu phát triển hệ thống tài liệu giáo dục cho nền tảng AI, giúp cán bộ y tế tiếp cận thông tin nhanh chóng và hiệu quả.

Trên nền tảng đó, nhà thuốc giữ vai trò trọng tâm - điểm chăm sóc sức khỏe tin cậy, trong khi trung tâm tiêm chủng hướng đến xây dựng tuyến phòng thủ vững chắc trong công tác dự phòng. Sự gắn kết giữa các trụ cột này giúp Long Châu hình thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe khép kín, từ dự phòng đến hỗ trợ điều trị, nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng.

Đại diện Pfizer Việt Nam phát biểu trong buổi ký kết. Ảnh: LC

Tại lễ ký kết, ông Darrell Oh - Tổng giám đốc Pfizer Việt Nam - nhấn mạnh hợp tác với Long Châu là bước đi quan trọng, tiếp nối cam kết lâu dài nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

"Với hơn 175 năm kinh nghiệm toàn cầu, chúng tôi mang đến chuyên môn khoa học và năng lực đổi mới để đồng hành Long Châu trong đào tạo cán bộ y tế. Sự kết hợp năng lực, tầm nhìn đôi bên góp phần tạo chuyển biến tích cực, thiết thực, bền vững cho y tế Việt Nam", ông Darrell Oh nói thêm.

Đại diện hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu tại sự kiện. Ảnh: LC

Đồng quan điểm, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail, kiêm Giám đốc điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu - cho rằng năng lực nghiên cứu, tiến bộ của Pfizer với mạng lưới 2.240 nhà thuốc, 190 trung tâm tiêm chủng cùng đội ngũ chuyên môn sẽ tạo nền tảng chăm sóc sức khỏe toàn diện, bền vững cho cộng đồng. "Đây không chỉ là sự cộng hưởng về năng lực, mà còn là sự đồng điệu về tầm nhìn, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", bà Đỗ Quyên lý giải.

Cuối sự kiện, đôi bên lần nữa thống nhất quan điểm: hợp tác giữa Long Châu, Pfizer Việt Nam khẳng định cam kết đầu tư vào nhân lực y tế, đồng thời đưa tiến bộ y khoa hiện đại đến gần từng gia đình Việt.

Đông Vệ