Long Châu hợp tác chiến lược với Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM

Thỏa thuận giữa Long Châu và Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM đánh dấu bước ngoặt trong mục tiêu kiến tạo mô hình chăm sóc sức khỏe chuẩn mực, bền vững.

Lễ ký kết diễn ra tại TP HCM, cuối tháng 8. Bản ghi nhớ nêu rõ đôi bên sẽ ứng dụng AI vào phục vụ người bệnh, tối ưu hóa hiệu quả khám, chữa bệnh; nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế; triển khai chuỗi hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng; hỗ trợ xử trí tình huống y tế khẩn cấp, mở rộng hợp tác quốc tế, mang lại giá trị thiết thực cho hàng triệu gia đình Việt. Hai đơn vị cũng cam kết đồng hành chặt chẽ, "vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Lãnh đạo hai đơn vị tại lễ ký kết hợp tác hôm 28/8. Ảnh: LC

Cụ thể, Long Châu sẽ đồng hành đội ngũ công nghệ Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM phát triển, ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe, nhằm nâng cao tuân thủ điều trị, thúc đẩy lối sống lành mạnh, tối ưu hiệu quả y tế. Cấp quản lý, vận hành sẽ trải qua khóa đào tạo chuyên sâu về AI, tạo bước đệm cho nền y tế thông minh, toàn diện và thuận tiện hơn cho người dân.

Song song công nghệ, hợp tác còn đặt trọng tâm vào con người. Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM sẽ phối hợp Long Châu tổ chức loạt chương trình đào tạo chuyên sâu cho hội đồng y khoa, bác sĩ, điều dưỡng lẫn dược sĩ. "Đây là bước đi quan trọng nhằm chuẩn hóa năng lực, bảo đảm cho người dân, hiện thực hóa mục tiêu trở thành 'cánh tay nối dài' của ngành y trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng", đại diện đôi bên nói.

Với nguyên tắc "lấy người dân làm trung tâm", hai đơn vị tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động thiện nguyện, hướng đến người yếu thế và cộng đồng vùng sâu, vùng xa. Các chuyến khám, chữa bệnh lưu động miễn phí diễn ra khắp các tỉnh thành trên toàn quốc, góp phần tăng cường công tác dự phòng, tầm soát sớm và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Các lãnh đạo đôi bên lần lượt phát biểu. Ảnh: LC

Với tầm nhìn dài hạn, Long Châu sẽ mở rộng, lan tỏa hành trình sẻ chia thông qua chương trình Chuyến xe thiện nguyện, gửi trao món quà sức khỏe cùng loạt sự kiện ý nghĩa khác. "Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa nhân văn mà còn góp phần gắn kết cộng đồng, xây dựng niềm tin xã hội vào hệ sinh thái y tế bền vững", người đại diện nói.

Điểm nhấn khác là thiết lập đường dây nóng trực tiếp giữa bệnh viện và 2.240 nhà thuốc, 190 trung tâm tiêm chủng Long Châu, qua đó hỗ trợ người dân trong nhiều tình huống y tế khẩn cấp nếu xảy ra trong hoặc gần các điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Hai bên còn thống nhất mở rộng hợp tác quốc tế, tạo cầu nối chia sẻ chuyên môn giữa đội ngũ y tế trong nước với các bệnh viện, trường đại học y dược lớn ở khu vực lẫn thế giới. Mục tiêu là giúp người Việt dễ dàng tiếp cận tiến bộ y học, hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe bình đẳng, hiện đại như ở quốc gia phát triển.

PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM. Ảnh: LC

Trong phần phát biểu, PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM - nhấn mạnh vai trò là bệnh viện thực hành kiểu mẫu, đơn vị luôn gắn kết chặt chẽ ba trụ cột điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học, đồng thời tiên phong ứng dụng công nghệ trong mọi hoạt động.

"Chúng tôi tin tưởng cuộc hợp tác chiến lược với Long Châu sẽ mở ra nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, toàn diện hơn cho người bệnh, góp phần tạo hệ sinh thái y tế nhân văn và chuẩn mực", PGS.TS.BS. Nguyễn Hoàng Bắc nói.

Đồng quan điểm trên, bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu - lý giải chăm sóc sức khỏe cộng đồng cần sự chung tay từ nhiều phía, trong đó sự kết nối đôi bên mở ra giá trị thiết thực hơn cho người dân.

Trước đó, đôi bên gắn kết qua nhiều chương trình - từ đào tạo nâng cao nghiệp vụ về ngưng hô hấp tuần hoàn, cấp cứu phản vệ, hồi sinh tim phổi đến tổ chức các chuyến thăm khám lưu động, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên cả nước.

Hưởng ứng Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, hai đơn vị cam kết hợp tác sâu rộng, lấy người dân làm trung tâm - từ ứng dụng công nghệ, nâng cao chuyên môn y khoa đến lan tỏa trách nhiệm xã hội.

Đông Vệ