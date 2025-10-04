Long Châu được vinh danh 'Top 10 thương hiệu tăng trưởng ấn tượng'

Long Châu vào "Top 10 thương hiệu tăng trưởng ấn tượng" nhờ mở rộng quy mô, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng hành sức khỏe người Việt.

Đại diện Long Châu nhận cúp, chứng nhận "Top 10 thương hiệu tăng trưởng ấn tượng" - hạng mục tôn vinh các đơn vị đột phá về doanh thu, quy mô thị trường, mở rộng sản phẩm, dịch vụ - từ ban tổ chức "Thương hiệu mạnh Việt Nam" lần 22, hôm 2/10.

Đại diện Long Châu nhận cúp, chứng nhận từ ban tổ chức Thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 Ảnh: LC

Đại diện ban tổ chức đánh giá cao cam kết đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần bà con của Long Châu qua mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng cùng 20.000 dược sĩ trên cả nước.

Kiên định sứ mệnh "Chăm sóc sức khỏe người Việt - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", thương hiệu đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các đối tác lớn trong và ngoài nước, liên tục cập nhật giải pháp điều trị mới nhất, minh bạch, dễ tiếp cận cho cộng đồng.

Đại diện Long Châu và 9 thương hiệu trong top 10. Ảnh: LC

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW từ Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Long Châu đồng hành các cơ quan y tế, bệnh viện, đội ngũ chuyên gia... triển khai nhiều chương trình tầm soát, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên nhiều vùng miền.

Song song đó, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, chăm sóc sức khỏe. Trước đó, người dân có thêm dịch vụ mua thuốc trực tuyến qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Theo đó, khi mua hàng, bà con được đảm bảo sản phẩm chính hãng từ nhà thuốc lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn pháp luật về dược phẩm. Theo đại diện Long Châu: "Tiện ích này không chỉ giảm thiểu rủi ro mà còn tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính minh bạch, bảo mật thông tin nhờ hệ thống công nghệ, giúp người dân yên tâm hơn".

Hướng đến tương lai, đại diện Long Châu khẳng định tiếp tục vững bước tiên phong, đồng hành ngành y tế lẫn cộng đồng trong xây dựng xã hội khỏe mạnh, bền vững - nơi mọi cá nhân được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, công bằng.

Sự kiện "Thương hiệu mạnh Việt Nam" lần 22 do VnEconomy tổ chức. Ảnh: LC

Thương hiệu mạnh Việt Nam là sự kiện thường niên do Tạp chí Kinh tế Việt Nam (VnEconomy - Vietnam Economic Times) tổ chức, dành cho cộng đồng doanh nghiệp trong nước. Năm nay, ban tổ chức vinh danh 80 đơn vị tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, ghi nhận đóng góp nổi bật của họ vào sự phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ hội nhập và vươn tầm.

Với chủ đề "Doanh nghiệp vươn tầm", các tiêu chí bình xét tập trung vào thương hiệu có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, đẩy mạnh đầu tư xanh và phát triển bền vững. Ban tổ chức cũng xét kỹ đóng góp của họ vào sự phát triển cộng đồng, địa phương lẫn mục tiêu tăng trưởng cao của nước ta trong năm nay và giai đoạn tiếp theo.

Đông Vệ