Long Châu được vinh danh tại APEA 2025

Ban tổ chức APEA 2025 xướng tên Long Châu là "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á", đánh dấu mốc quan trọng trong mục tiêu "Vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Gala trao giải diễn ra tại GEM Center, TP HCM, tối 9/10. Với chủ đề "Showcasing Future-Ready Enterprises" (Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai), ban tổ chức đề cao những doanh nghiệp, nhà lãnh đạo tiên phong, chủ động thích ứng tương lai giữa bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu là một trong 40 đơn vị có tên ở hạng mục "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" - đề cao các công ty có khả năng tổ chức, vận hành hiệu quả, kết quả kinh doanh nổi bật, phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho cộng đồng.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail kiêm Tổng giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu - nâng cao kỷ niệm chương từ ban tổ chức. Ảnh: LC

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail kiêm Tổng giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu - nhấn mạnh giải "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" ghi nhận sự kiên định của Long Châu trên con đường phát triển bền vững, dung hòa giữa hiệu quả kinh doanh, phụng sự cộng đồng với sứ mệnh đưa giải pháp chăm sóc sức đạt chuẩn quốc tế đến gần người Việt. Đây là động lực để tập thể đơn vị tiếp tục chinh phục những cột mốc mới, hướng mục tiêu lớn hơn "Vì một Việt Nam khoẻ mạnh".

"Chúng tôi mong trở thành cầu nối giữa công nghệ và cộng đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế, nhất là những vùng còn khó khăn. Hy vọng mỗi người Việt được tiếp cận dịch vụ y tế hiệu quả, minh bạch và nhân văn, dù ở bất cứ đâu", bà Bạch Điệp nói thêm.

Ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Trải nghiệm khách hàng, truyền thông và marketing Long Châu - phát biểu tại sự kiện. Ảnh: LC

Trên sân khấu, ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Trải nghiệm khách hàng, truyền thông và marketing Long Châu - chỉ ra với 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng cùng 20.000 bác sĩ, dược sĩ, chuyên viên y tế, đơn vị từng bước kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, lấy khách hàng - người bệnh làm trung tâm, khép kín từ phòng ngừa, điều trị, chăm sóc dài hạn.

"Chúng tôi không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận y tế hiện đại đến mọi người, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách chăm sóc sức khỏe giữa thành thị và nông thôn, hôm nay và tương lai. 'Giải Doanh nghiệp xuất sắc châu Á' ghi nhận sự phát triển bền vững của Long Châu, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng", ông Quốc Bảo nói.

Đội ngũ Long Châu chụp lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: LC

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW từ Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Long Châu đồng hành các cơ quan y tế, bệnh viện, đội ngũ chuyên gia... triển khai nhiều chương trình tầm soát, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân trên nhiều vùng miền.

Song song đó, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, chăm sóc sức khỏe. Trước đó, người dân có thêm dịch vụ mua thuốc trực tuyến qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng nhà thuốc Long Châu và VNeID.

Hôm 3/10, sổ sức khỏe điện tử Long Châu được xướng tên hạng mục "Giải pháp đột phá về y tế số và chăm sóc sức khỏe" tại Better Choice Awards 2025, tối 3/10. Hiện nền tảng này phục vụ hơn hai triệu người dùng, góp phần thay đổi thói quen chăm sóc sức khỏe của người Việt, từ thụ động sang chủ động.

Trước đó một ngày, doanh nghiệp nhận chứng nhận "Top 10 thương hiệu tăng trưởng ấn tượng" - hạng mục tôn vinh các đơn vị đột phá về doanh thu, quy mô thị trường, mở rộng sản phẩm, dịch vụ - từ ban tổ chức "Thương hiệu mạnh Việt Nam" lần 22.

Giải APEA do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á (Enterprise Asia) tổ chức thường niên từ năm 2007, thu hút đông đảo công ty hàng đầu 16 quốc gia, thị trường ở châu Á - Thái Bình Dương quan tâm. Mỗi năm có hơn 300 doanh nghiệp Việt đa ngành nghề đăng ký xét duyệt giải.

Đông Vệ