Long Châu đưa liệu pháp hỗ trợ bệnh nhân hen nặng về nước

Liệu pháp ứng dụng hoạt chất Tezepelumab lên kệ Long Châu trên toàn quốc, góp phần giảm gánh nặng y tế và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân hen nặng.

Nhằm đẩy lùi gánh nặng hen suyễn trong cộng đồng, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu hợp tác tập đoàn dược phẩm Anh AstraZeneca ra mắt giải pháp mới, ứng dụng hoạt chất Tezepelumab. Báo cáo từ AstraZeneca chỉ ra liệu pháp này tác động vào lymphopoietin mô đệm tuyến ức (TSLP) - tức cytokine (loại protein của hệ thống miễn dịch) liên quan hen suyễn lẫn bệnh dị ứng khác, từ đó kiểm soát phản ứng viêm liên quan hen nặng.

Theo NCBI, hoạt chất Tezepelumab góp phần giảm các đợt kịch phát, hỗ trợ cải thiện chức năng hô hấp, giảm sự phụ thuộc vào corticosteroid đường uống (OSC), từ đó có thể giảm liều OCS và vẫn duy trì kiểm soát tốt, đạt thuyên giảm lâm sàng cho nhiều loại hình hen.

Trong khi đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt Tezepelumab trong hỗ trợ điều trị bệnh nhân hen suyễn nặng (người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên). Cơ quan này cũng đánh giá bước tiến này quan trọng trong kiểm soát bệnh toàn diện, nâng cao chất lượng sống của người bệnh.

Người bệnh hen nặng có thể tiếp cận liệu pháp hỗ trợ điều trị mới tại chuỗi Long Châu trên toàn quốc từ hôm nay.

Tổ chức Sáng kiến toàn cầu về bệnh hen phế quản (GINA) nhận định hen suyễn - bệnh lý hô hấp mạn tính - đang trở thành vấn đề sức khỏe toàn cầu, có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng tới hơn 300 triệu người. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi, gây ra cơn khò khè, khó thở, nặng tức ngực, ho. Hen nặng là tình trạng khó kiểm soát dù bệnh nhân đã tuân thủ tối đa yêu cầu bác sĩ hoặc xấu đi khi giảm điều trị liều cao. Khi trở nặng, bệnh diễn biến nhanh, có thể đe dọa tính mạng. Theo số liệu của ngành y, nước ta có khoảng 4 triệu người mắc hen, trong đó mỗi năm có 3.000-4.000 ca tử vong do điều trị muộn và kiểm soát còn kém.

Trò chuyện với VnExpress, đại diện Long Châu cho biết phấn khởi khi tiên phong đưa giải pháp của AstraZeneca đến gần người bệnh trong nước. Người dân 34 tỉnh, thành có thể tiếp cận sớm sản phẩm thông qua 2.500 nhà thuốc. Đội ngũ dược sĩ sẽ tư vấn đúng liều lượng, đúng chỉ định, cung cấp thông tin y khoa, góp phần nâng cao nhận thức về chủ động chăm sóc sức khỏe theo hướng khoa học, bền vững.

Đại diện AstraZeneca cho biết đưa liệu pháp sinh học thế hệ mới đến Việt Nam là một phần trong nỗ lực cải thiện sức khỏe bệnh nhân hen nặng trên toàn cầu. "Hợp tác Long Châu là dấu mốc quan trọng trong hiện thực hóa cam kết chung về nâng cao tiêu chuẩn chăm sóc, điều trị tại Việt Nam", người đại diện nói.

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP từ Chính phủ, Long Châu đẩy mạnh hợp tác toàn diện với các tập đoàn dược phẩm lớn trong và ngoài nước, qua đó mở rộng cơ hội chăm sóc, dự phòng sức khỏe cho người dân, nêu cao sứ mệnh "vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Bên cạnh đó, trước biến động chuỗi cung ứng toàn cầu đẩy giá xăng dầu tăng cao, doanh nghiệp cam kết không tăng giá thuốc, bình ổn nguồn cung, đồng thời tiếp tục duy trì chính sách hỗ trợ giao thuốc tận nơi miễn phí khi khách đặt qua ứng dụng Long Châu. Giải pháp này nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, góp phần giảm gánh nặng chi phí chăm sóc, điều trị.

Hiếu Châu