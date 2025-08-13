Long Châu đưa 'Hành trình sẻ chia' đến xã miền núi A Lưới

TP HuếLong Châu đồng hành nhiều bên tiếp tục đưa chương trình "Hành trình sẻ chia" đến xã miền núi A Lưới, khám và phát thuốc miễn phí cho bà con.

Cuối tháng 7, chuyến xe thiện nguyện lăn bánh đến A Lưới - xã miền núi trập trùng phủ sương, cách trung tâm TP Huế khoảng 70 km. Tờ mờ sáng và trời se lạnh, bà con có mặt tại nhà văn hóa xã từ sớm. Nụ cười xen tiếng bước chân vội vàng, cảnh "tay bắt mặt mừng" tạo khoảnh khắc đáng nhớ.

Nghệ sĩ Trường Giang cũng có mặt trong chuyến đi. Ngay khi xuống xe, anh tranh thủ trò chuyện, hỏi thăm và chọc cười bà con bằng mảng miếng hài quen thuộc. Cùng lúc ấy, đội ngũ bác sĩ, dược sĩ Long Châu lần lượt thăm khám, phát thuốc miễn phí, dặn dò và giải đáp băn khoăn về bệnh tình của từng người dân.

Người dân tập trung tại nhà văn hóa xã từ sớm, chờ đợi đến lượt khám bệnh, nhận thuốc miễn phí. Ảnh: LC

Qua chương trình CSR, hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu mong tạo điều kiện để người dân vùng sâu, vùng xa, nhất là trẻ em, phụ nữ lẫn người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe kịp thời, dần hình thành thói quen "phòng bệnh hơn chữa bệnh".

Với 2.222 nhà thuốc khắp 34 tỉnh, thành, đơn vị cam kết thu hẹp khoảng cách trong trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trả lời VnExpress, đại diện doanh nghiệp lần nữa nhấn mạnh sức khỏe là điểm tựa giúp mỗi người vững vàng trước thử thách và sống trọn ước mơ.

"Người dân dù ở thành thị hay nông thôn đều có quyền tiếp cận dịch vụ, thuốc và tiến bộ y học như nhau. Do đó, chúng tôi khởi xướng dự án 'Long Châu sẻ chia - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn'. Chuyến đi càng ý nghĩa khi có sự đồng hành của nghệ sĩ Trường Giang", đại diện Long Châu nói thêm.

Bà con được thăm khám, nhận thuốc miễn phí và hướng dẫn cách nhận biết, phòng ngừa bệnh. Ảnh: LC

Ông Nguyễn Ba (A Lưới) cho biết phấn khởi khi được đội ngũ bác sĩ, dược sĩ tư vấn, dặn dò kỹ lưỡng cách phát hiện bệnh sớm. Phòng bệnh ở giai đoạn sớm sẽ giảm gánh nặng chi phí điều trị cho bản thân, gia đình và xã hội.

"Qua chương trình và gặp trực tiếp các bác sĩ, chúng tôi hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của mình, từ đó biết cách chăm sóc bản thân và gia đình tốt nhất", ông Nguyễn Ba nói

Suốt chuyến đi, diễn viên hài Trường Giang không ít lần nghẹn ngào khi nghe những câu chuyện người thật, việc thật. Anh đánh giá cao chương trình thiện nguyện và ấn tượng khi theo dõi từng chuyến xe từ Bắc vào Nam.

"Long Châu sẻ chia là hành trình dài hơi, hỗ trợ người chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, thuốc. Các y bác sĩ giỏi sát cánh chăm lo sức khỏe người dân. Tôi mong bà con có thêm người bạn tin cậy, phòng khi trái gió, trở trời", nghệ sĩ Trường Giang cho hay.

Trường Giang trò chuyện với bà con tại sự kiện ở A Lưới. Ảnh: LC

Những năm qua, các chuyến xe "sẻ chia" chạy khắp mọi miền tổ quốc, hình ảnh dược sĩ Long Châu chăm sóc, trao tận tay từng viên thuốc góp phần hiện thực hóa sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn". Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp các đối tác hàng đầu trong nước lẫn quốc tế triển khai chuỗi chương trình tầm soát, khám bệnh miễn phí trên toàn quốc.

Trước đó, đội ngũ phối hợp thực hiện nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng như: tầm soát bệnh thận mạn, mỡ máu, đái tháo đường, gout, thiếu máu, bệnh gan, tăng huyết áp, thị lực, tim mạch, rối loạn chuyển hóa...

Hôm 5/8, Long Châu "bắt tay" Mayoly và Hội Rối loạn thần kinh nhận thức Việt Nam (VnADA) triển khai TNmindtest - tầm soát, phát hiện sớm biểu hiện suy giảm nhận thức cho 5 triệu người, qua đó can thiệp kịp thời, cải thiện sức khỏe trí não.

Long Châu sẻ chia (Hành trình sẻ chia) được khởi xướng từ tháng 4/2021, nhằm hỗ trợ y tế, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân khó khăn khắp cả nước, nhất là vùng sâu, vùng xa. Tháng 12/2024, chương trình được vinh danh "Giải dự án kịp thời" tại Human Act Prize.

Đông Vệ