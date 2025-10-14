Long Châu đưa giải pháp hỗ trợ bệnh tiểu đường về Việt Nam

Long Châu đưa liệu pháp ứng dụng hoạt chất semaglutide về hệ thống nhà thuốc toàn quốc, hỗ trợ bệnh nhân tiểu đường type 2, thừa cân kiểm soát đường huyết.

Theo Bộ Y tế, tiểu đường (hoặc đái tháo đường) là bệnh mạn tính phổ biến trên toàn cầu, đang gia tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa. Hiện Việt Nam ghi nhận 6-7% tỷ lệ mắc, tức 7 triệu người đang sống chung với bệnh. Hiệp hội ADA (Mỹ) liên tục khuyến nghị người mắc tiểu đường type 2 bị thừa cân, béo phì cần kiểm soát cân nặng lẫn đường huyết.

Nhằm giúp người Việt có cơ hội tiếp cận các phương pháp mới thế giới, Long Châu và tập đoàn dược phẩm Đan Mạch thỏa thuận hợp tác, đưa bộ đôi ứng dụng hoạt chất semaglutide về nước. Theo đại diện đơn vị, hướng đi này nhằm nâng cao hiệu quả kiểm soát bệnh tiểu đường, giảm cân, ngừa béo phì và bảo vệ tim mạch, thận.

Người bệnh tiểu đường, thừa cân có thể tiếp cận giải pháp điều trị mới tại hệ thống nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Ảnh: LC

Hiện sản phẩm được công nhận tại 75 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 7,5 triệu người bệnh đã, đang sử dụng.

Từ năm 2017, FDA phê duyệt phương pháp ứng dụng hoạt chất semaglutide, đánh giá cao tác dụng hạ đường huyết ở người lớn mắc đái tháo đường type 2. Nhiều nghiên cứu cho thấy liệu pháp hỗ trợ hạ chỉ số đường huyết, xuống cân, ngừa biến cố tim mạch, giảm 39% nguy cơ đột quỵ và ngăn 36% nguy cơ khởi phát hoặc tiến triển của bệnh thận.

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW từ Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Long Châu đẩy mạnh hợp tác các đối tác chiến lược trong nước lẫn quốc tế, đưa loạt thành tựu y học đến gần người Việt.

Những năm qua, đơn vị liên tục hiện thực hóa sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh", cập nhật các giải pháp mới như thuốc điều trị mỡ máu, dự phòng RSV cho trẻ sinh non, dòng kháng sinh công thức mới...

"Chúng tôi tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm trong điều trị bệnh mạn tính, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng", đại diện Long Châu nói thêm.

Chi nhánh Long Châu tại TP HCM. Ảnh: LC

Nhiều năm qua, đơn vị đẩy mạnh mở rộng độ phủ không chỉ ở thành phố lớn mà còn đến vùng sâu, vùng xa. Với 2.400 nhà thuốc, mọi người dân có thể dễ dàng tiếp cận thuốc tốt, chính hãng ngay tại địa phương, tùy khả năng tài chính.

Đông Vệ