Long Châu đồng hành Sở Y tế Vĩnh Long khám bệnh miễn phí

Sở Y tế Vĩnh Long phối hợp Long Châu cùng các đơn vị khám, chữa bệnh miễn phí cho gia đình chính sách, người khó khăn và cao tuổi neo đơn, sáng 20/9.

Hoạt động diễn ra đúng dịp Sene Dolta (lễ Vu Lan báo hiếu) của đồng bào Khmer, với sự góp mặt của lãnh đạo, đại biểu cấp tỉnh, sở, ngành. Khoảng 4.000 người dân tại bốn xã Trà Côn, Ngãi Tứ, Tập Sơn và Long Hiệp khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí.

Cụ thể, bà con được khám tổng quát như đo mạch, huyết áp, khám nội, da liễu, tư vấn sức khỏe rồi nhận thuốc. Trường hợp cần thiết, đội ngũ y tế chỉ định siêu âm, đo điện tim, xét nghiệm nhanh đường huyết, chụp X-quang nhằm phát hiện, xử lý kịp thời vấn đề.

Đội ngũ y bác sĩ Long Châu và Sở Y tế Vĩnh Long tại sự kiện sáng 20/9. Ảnh: LC

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Bé Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long - nhận định hoạt động càng làm đậm ý nghĩa lễ Sene Dolta, vun đắp khối đại đoàn kết keo sơn, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình chính sách, lứa cao tuổi, người già neo đơn, diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn.

"Chương trình chia sẻ phần nào khó khăn với đồng bào dân tộc, vùng quê chưa thể tiếp cận dịch vụ y tế. Nhờ đó, bà con biết tình trạng của mình, nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe. Hoạt động cũng chung tay với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội", bà Bé Mười cho hay.

Đồng quan điểm trên, PGS.TS.BS Hồ Thị Thu Hằng - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long - đánh giá hoạt động nhân văn, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền tỉnh, ngành y tế và đơn vị đồng hành với bà con, nhất là gia đình khó khăn.

Bà Thu Hằng nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của chương trình là thăm khám, tư vấn, giúp bà con hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình. Đây là dịp để mỗi người lắng nghe cơ thể, quan tâm bản thân lẫn gia đình. Sức khỏe là vốn quý nhất, chỉ khi khỏe mạnh mới có thể sống vui, lao động hiệu quả, cống hiến cho xã hội.

"Với ngành y, các đợt khám bệnh lưu động còn giúp nắm bắt thực tế sức khỏe cộng đồng, từ đó có cơ sở đề xuất giải pháp đầu tư sát thực, bền vững hơn để chăm lo sức khỏe người dân toàn diện", bà Thu Hằng lý giải.

Nhân viên Long Châu hướng dẫn người cao tuổi trong ngày hội khám và phát thuốc miễn phí. Ảnh: LC

Phía Long Châu, ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Truyền thông và trải nghiệm khách hàng - tri ân lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế Vĩnh Long cùng các đơn vị đã tạo điều kiện để doanh nghiệp đồng hành chương trình. Qua buổi thăm khám, bà con còn được hỗ trợ tích hợp hồ sơ sức khỏe, bảo hiểm y tế trên VneID.

"Tập thể Long Châu mong góp phần nhỏ bé, trở thành cánh tay nối dài cho ngành y, đưa phương thức điều trị thế hệ mới của thế giới đến gần người Việt. Gặp đồng bào Khmer tại xã Long Hiệp hôm nay, chúng tôi thêm trân trọng nghĩa tình, đoàn kết và giữ sức khỏe cộng đồng", ông Bảo nói.

Bên cạnh chuyên môn, Long Châu đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đồng bào Khmer, khuyến khích họ chủ động phòng bệnh và tăng cường tầm soát sớm.

Hoạt động khám bệnh tại Vĩnh Long nhằm hưởng ứng Nghị quyết 282 của Chính phủ, trong đó cụ thể hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chương trình "Long Châu sẻ chia" tiếp tục đến với nhiều vùng miền. Ảnh: LC

Trên tinh thần ấy, Long Châu đã, đang và sẽ đồng hành cơ quan, tổ chức triển khai chương trình tầm soát, khám bệnh miễn phí khắp vùng miền, lấy người dân làm trung tâm, hướng mục tiêu "xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và chủ động dự phòng bệnh tật".

Với hơn 20.000 dược sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế tại 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng Long Châu toàn quốc, mỗi thành viên góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Đông Vệ