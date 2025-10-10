Long Châu đồng hành Gene Solutions chăm sóc sức khỏe mẹ và bé

Long Châu ưu đãi các sản phẩm dành cho mẹ và bé, miễn phí mũi tiêm vaccine uốn ván cho mẹ bầu có đăng ký xét nghiệm triSure-NIPT sàng lọc trước sinh không xâm lấn tại Gene Solutions.

Công ty cổ phần Giải pháp Gene - Gene Solutions vừa khởi xướng chương trình triSure VIP Card mang đến nhiều ưu đãi với mong muốn giúp mẹ bầu an tâm về sức khỏe, đồng thời có trải nghiệm tốt đẹp trong hành trình mang thai và làm mẹ. Không dừng lại ở ưu đãi, triSure VIP Card giúp khách hàng tiếp cận sớm các giải pháp di truyền tiên tiến. Mẹ bầu khi thực hiện xét nghiệm triSure-NIPT sàng lọc trước sinh không xâm lấn nhằm phát hiện sớm nguy cơ bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi sẽ được nhận nhiều ưu đãi với tổng giá trị lên đến hơn 13 triệu đồng.

Khi thực hiện chương trình này, Gene Solutions nhận được sự đồng hành của nhiều đối tác trong lĩnh vực y tế, di chuyển, mua sắm, các sản phẩm dịch vụ chăm sóc sức khỏe mẹ và bé như Con Cưng, Similac, Mommy Spa, Bệnh viện AIH, Elevit, Medela, Doppelherz, Hiruscar...

Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng Long Châu là một trong những đối tác mới tham gia. Với sự hợp lực của Long Châu, VIP Card có thêm điểm nhấn: mẹ bầu được xét nghiệm sàng lọc di truyền tiên tiến kết hợp tiêm chủng chuyên nghiệp ở các giai đoạn trước, trong và sau khi mang thai. Từ đó, mẹ bầu có thể chủ động nhận biết tình trạng sức khỏe và có biện pháp chăm sóc phù hợp cho mẹ và bé.

Long Châu mang đến cho mẹ bầu nhiều quyền lợi như miễn phí vaccine uốn ván hấp thụ, ưu đãi cho các gói tiêm chủng, giảm giá sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé... Việc Long Châu đồng hành Gene Solutions trong chương trình VIP Card được hai bên đánh giá là sự cộng hưởng sáng tạo trong hoạt động tiếp thị, gia tăng tối đa giá trị về mặt thương hiệu và hoàn thiện hành trình chăm sóc khách hàng của cả hai bên.

Nhân viên Long Châu tư vấn khách hàng thực hiện triSure NIPT và tham gia chương trình VIP Card. Ảnh: Long Châu

Đại diện Long Châu cho biết đồng hành với Gene Solutions cho phép Long Châu giới thiệu thêm dịch vụ sàng lọc, xét nghiệm gen cho khách hàng. "Sự kết hợp này là bước đi quan trọng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện - nơi tiêm chủng, dược phẩm và di truyền học cùng hội tụ để tạo nên hành trình liền mạch tại một điểm chạm quen thuộc".

Theo đó, Long Châu đem đến hạ tầng phân phối rộng khắp, còn Gene Solutions cung cấp các giải pháp tầm soát, xét nghiệm chất lượng cao, chuẩn quốc tế. Từ lâu, Long Châu đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực dược phẩm và tiêm chủng, trở thành điểm đến quen thuộc cho hàng triệu gia đình Việt.

Trong khi đó, Gene Solutions là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực y học chính xác tại châu Á, với nhiều nghiên cứu được công bố quốc tế. Đơn vị phát triển nhiều giải pháp và xét nghiệm di truyền tiên tiến ứng dụng vào chăm sóc sức khỏe, sàng lọc trước sinh không xâm lấn với hơn 2 triệu xét nghiệm NIPT đã thực hiện.

Gene Solutions là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực công nghệ gen tại châu Á. Ảnh: Gene Solutions

Ở chiều ngược lại, Gene Solutions có thể đưa chương trình VIP Card đến gần hơn với cộng đồng thông qua mạng lưới Long Châu, nhằm hiện thực hóa sứ mệnh: mang y học chính xác đến gần hơn với mọi gia đình Việt.

"Trong bức tranh rộng lớn hơn, việc chăm sóc sức khỏe trong thời đại ngày nay không còn tách rời từng dịch vụ mà đang tiến tới mô hình hệ sinh thái cộng hưởng và chăm sóc toàn diện, giúp thai phụ dễ dàng được tiếp cận dịch vụ và gia tăng quyền lợi", đại diện Gene Solutions cho biết.

