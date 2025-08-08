Long Châu đồng hành cuộc thi 'Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp'

FPT Long Châu là nhà tài trợ, đồng hành xuyên suốt cuộc thi 'Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp', phát động từ tháng 8/2024 đến tháng 5 năm nay.

Cuộc thi do Bộ Y tế chỉ đạo, Cục Phòng bệnh phối hợp báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức. Suốt 9 tháng, sân chơi được hơn 2.000 cơ sở y tế công lập, tư nhân tại 34 tỉnh, thành hưởng ứng, tạo phong trào thi đua sôi nổi toàn ngành, góp phần cải thiện môi trường khám chữa bệnh, nâng cao trải nghiệm bệnh nhân và gắn kết đội ngũ y bác sĩ.

Tại lễ trao giải ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, tối 7/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chỉ ra cơ sở y tế "xanh" không đơn thuần là cây cối, cảnh quan, mà còn là tư duy phát triển bền vững, thực hành tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải nhựa, "phòng bệnh hơn chữa bệnh" cho cộng đồng.

Tương tự, cơ sở y tế "sạch" gồm cả không gian vật lý sạch sẽ, môi trường an toàn, giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, bảo vệ sức khỏe người dân lẫn thầy thuốc...

Bộ trưởng Đào Hồng Lan kỳ vọng Cuộc thi Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp tiếp tục sôi nổi, rộng khắp và ngày càng hoàn thiện, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, chuyển đổi số.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại sự kiện ngày 7/8. Ảnh: LC

Trong phần phát biểu tiếp theo, Bộ trưởng đề nghị ba nội dung. Thứ nhất, lãnh đạo các Sở, cơ sở y tế trên toàn quốc có thể xem tiêu chí "xanh - sạch - đẹp" là một trong những chỉ số chất lượng cốt lõi, đưa vào kế hoạch hành động, đánh giá thi đua mỗi năm. Hãy biến cuộc thi thành chu trình cải tiến liên tục - nơi các đơn vị không ngừng học hỏi, sáng tạo và vươn lên.

Hai, mỗi cán bộ, nhân viên y tế, nhất là lực lượng nòng cốt thuộc Công đoàn, Đoàn thanh niên hãy là đại sứ, giữ "lửa" cho phong trào ngay tại khoa, phòng của mình. Mỗi hành động nhỏ - từ phân loại rác, tiết kiệm điện nước đến chăm sóc chậu cây... góp phần tạo thay đổi lớn.

Ba, các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, lan tỏa câu chuyện đẹp, mô hình hay. Bộ trưởng kêu gọi người dân trở thành bạn, giám khảo công tâm giúp ngành y phục vụ ngày càng tốt hơn.

Với vai trò đồng hành, bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu, nhận định cuộc thi là sáng kiến thiết thực, tạo giá trị bền vững khi góp phần nâng cao chất lượng phục vụ tại các cơ sở y tế, tăng ý thức bảo vệ môi trường trong ngành.

Ông Trần Tuấn Linh, Tổng biên tập báo Sức khỏe và Đời sống tặng hoa bà Nguyễn Bạch Điệp. Với vai trò nhà tài trợ, hệ thống nhà thuốc và tiêm chủng Long Châu mong góp một phần nhỏ lan tỏa tinh thần "xanh - sạch - đẹp" đến tất cả đơn vị trong ngành y tế. Ảnh: LC

Long Châu không chỉ cung cấp sản phẩm, dịch vụ y tế, mà còn là nơi người dân tìm đến để được lắng nghe, chăm sóc. Theo bà Nguyễn Bạch Điệp, từ định vị ấy, đơn vị chú trọng xây dựng môi trường sạch sẽ, ngăn nắp, thân thiện, đảm bảo an toàn - từ không gian tiếp đón đến quy trình vận hành, bảo quản thuốc đến xử lý chất thải y tế.

"Chúng tôi nỗ lực xây dựng hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng chỉn chu, phục vụ tận tâm. Đó là cách thiết thực để mỗi điểm chạm y tế trở nên văn minh, thân thiện, đáng tin cậy. Tôi tin khi tất cả đơn vị, cá nhân trong ngành y đồng lòng, mỗi hành động nhỏ được thực hiện kiên định, có trách nhiệm, sẽ tạo thành quả lớn", bà Điệp nói thêm.

Trong khuôn khổ lễ trao giải, ban tổ chức xướng tên 20 đơn vị tiêu biểu trong 5 nhóm dự thi gồm: cơ sở y tế tuyến trung ương; tuyến tỉnh; khu vực (trước là tuyến huyện); tuyến xã; tư nhân. Mỗi tuyến có bốn giải - nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Lễ trao giải được ví như ngày hội của người làm y tế. Ảnh: LC

"Cuộc thi khép lại nhưng hành trình kiến tạo môi trường y tế xanh - sạch - đẹp vẫn tiếp diễn, hướng mục tiêu biến mỗi cơ sở y tế trở thành điểm tựa bền vững, nhân văn cho người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe", đại diện Long Châu nói thêm.

Đông Vệ