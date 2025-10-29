Long Châu đồng hành chương trình phòng và quản lý đột quỵ

Hưởng ứng chương trình phòng và quản lý đột quỵ, Long Châu sẽ hỗ trợ truyền thông, nâng cao nhận thức, kết nối người bệnh đến cơ sở y tế trong "thời gian vàng".

Nhân Ngày thế giới phòng chống đột quỵ, hôm 29/10, Long Châu phối hợp Bộ Y tế, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Công ty TNHH Bayer Việt Nam khởi động chương trình "Hợp tác chiến lược quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam".

Chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác công - tư ở lĩnh vực y tế, qua đó tăng cường công tác dự phòng, quản lý đột quỵ và giảm thiểu gánh nặng bệnh tật. Sự kiện diễn ra tại tượng đài Lý Tự Trọng (Hà Nội), với sự góp mặt của đại diện Bộ Y tế, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, hội nghề nghiệp, bệnh viện, trường đại học, đội ngũ y bác sĩ, sinh viên lẫn tình nguyện viên.

Mở đầu chương trình, đại diện ban tổ chức dẫn lại thống kê của WHO hồi 2021: trong 100.000 người, Việt Nam ghi nhận hơn 167 ca tử vong do đột quỵ. Xu hướng bệnh ngày càng trẻ hóa, tạo thách thức lớn với hệ thống y tế, xã hội. Chương trình hợp tác quốc gia nhằm thiết lập chiến lược phòng ngừa, quản lý toàn diện, triển khai dài hạn đến 2035, nằm trong định hướng Đề án Quốc gia về phòng chống và quản lý bệnh không lây nhiễm.

Đại diện các bên thực hiện nghi thức khởi động chương trình "Hợp tác chiến lược quốc gia về phòng và quản lý đột quỵ tại Việt Nam". Ảnh: LC

Tại lễ khởi động, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn, nhận định đột quỵ là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn tật tại Việt Nam. Ông cho biết tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW và 72-NQ/TW là định hướng chuyển y tế từ chữa bệnh sang dự phòng, phản ứng sang chủ động, đơn lẻ đến tăng cường hợp tác liên ngành. Do đó, phát động chương trình phòng chống và quản lý đột quỵ là bước đi cụ thể để triển khai định hướng này, góp phần phát triển nền y tế thông minh và lấy người dân làm trung tâm.

Ở giai đoạn đầu, chương trình tập trung ba nội dung chính gồm: xây dựng chuyên trang "Đột quỵ - nhận biết sớm, hành động nhanh" trên báo Sức khỏe và Đời sống; phát triển hệ thống truyền thông đa nền tảng; truyền thông tin nhận biết, phòng ngừa đến cộng đồng qua 2.400 nhà thuốc cùng 200 trung tâm tiêm chủng Long Châu trên toàn quốc. Cùng với đó là tích hợp giải pháp công nghệ, ứng dụng AI trong tư vấn, nhận diện sớm nguy cơ.

Cục Phòng bệnh, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Đột quỵ Hà Nội, Long Châu, Bayer Việt Nam, báo Sức khỏe và Đời sống là đối tác triển khai. Các hoạt động dựa trên nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, phát huy thế mạnh từng đơn vị, đồng thời ứng dụng mạnh công nghệ trong công tác chăm sóc sức khỏe.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LC

Ở phần phát biểu, ông James Alexander, Giám đốc nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam, cam kết doanh nghiệp sẽ đồng hành chuyên môn lẫn khoa học trong mọi hoạt động, qua đó tăng cường khả năng tiếp cận kiến thức và giải pháp dự phòng, quản lý đột quỵ cho người Việt.

Trong khuôn khổ hợp tác, chiến dịch "Đột quỵ - nhận biết sớm, hành động nhanh" được xây dựng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến kiến thức y khoa chính thống, đồng thời hướng dẫn xử trí đúng khi gặp trường hợp đột quỵ. Chuyên trang về chiến dịch sẽ đặt trên nền tảng Sức khỏe và Đời sống, kết hợp truyền thông đa kênh để mở rộng phạm vi tiếp cận.

Bà Nguyễn Bạch Điệp, Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, cho biết với mạng lưới cơ sở dược rộng khắp cùng đội ngũ chuyên môn, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ quan y tế trong công tác tuyên truyền, tầm soát sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ.

Chương trình tầm soát nguy cơ đột quỵ miễn phí cho 1.000 người được triển khai ngay sau lễ khởi động. Ảnh: LC

Cùng ngày 29/10, nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống đột quỵ được triển khai. Điển hình là chương trình tầm soát miễn phí cho 1.000 người, với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ, tình nguyện viên từ Bệnh viện Bạch Mai, Trung ương Quân đội 108, Đại học Y Hà Nội và Hội Đột quỵ Hà Nội. Ban tổ chức ứng dụng AI để phân tích dữ liệu sàng lọc, xác định nhóm nguy cơ cao, từ đó đưa ra khuyến nghị cá nhân hóa và xây dựng bản đồ nguy cơ đột quỵ trong cộng đồng.

Ngoài ra, chương trình đạp xe Vì một Việt Nam khỏe mạnh hút hàng trăm tình nguyện viên, người dân quan tâm, qua đó lan tỏa thông điệp về lối sống lành mạnh, rèn luyện thể chất và phòng ngừa đột quỵ.

Theo Thạc sĩ, dược sĩ Nguyễn Hữu Tú - Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, tình trạng người trẻ mắc đột quỵ ngày càng gia tăng, trong đó nhiều trường hợp dưới 35 tuổi. Do đó, ứng dụng công nghệ và AI trong dự phòng, nhận diện nguy cơ là hướng đi cần thiết, giúp người dân sớm tiếp cận sớm thông tin, giải pháp y tế.

Trước thềm sự kiện, ngày 24/10, Bayer Việt Nam - Long Châu ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược nhằm mở rộng chuỗi hoạt động vì cộng đồng. Bên cạnh phòng và quản lý đột quỵ, đôi bên thống nhất đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trị bệnh mạn tính, tim mạch, đáy mắt lẫn ung thư đường tiêu hóa.

"Qua nền tảng công nghệ cùng mạng lưới nhà thuốc, đôi bên sẽ cung cấp thông tin, giải pháp chăm sóc sức khỏe tin cậy, giúp người dân được tư vấn, tầm soát và điều trị kịp thời tại cộng đồng", người đại diện nói.

Phú Cát