Long Châu đón khách hàng thứ 33 triệu

Với hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng khắp 34 tỉnh, thành, Long Châu chăm sóc sức khỏe cho 33 triệu người, tương đương 1/3 dân số Việt Nam.

Đại diện Long Châu thông báo vừa đón khách hàng thứ 33 triệu - cột mốc mới trên hành trình hiện thực hóa sứ mệnh "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn". Theo đại diện đơn vị, niềm tin của 1/3 dân số Việt Nam là động lực để đơn vị tiếp tục mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân ở mọi vùng miền, mọi lứa tuổi.

"Với tinh thần phụng sự, Long Châu từng bước đi sâu vào ngõ phố, thôn xóm, bản làng để lắng nghe, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của hàng chục triệu người. Đôi khi là thắc mắc về thuốc, nhu cầu tiếp cận nguồn thuốc ngoại, hiếm với giá hợp lý. Đơn giản là nhờ dược sĩ tư vấn cách chăm sức khỏe hay cần một trung tâm tiêm chủng uy tín sát nhà. Từ Bắc vào Nam, chúng tôi may mắn nhận được 33 triệu sự tin tưởng, cũng là 33 triệu hành trình yêu thương", người đại diện nói.

Để kỷ niệm mốc đặc biệt, đơn vị triển khai dự án tôn vinh sắc màu dân tộc Việt. Theo đó, các dược sĩ diện trang phục 54 dân tộc, gửi thông điệp yêu thương và cam kết tiếp tục phụng sự cộng đồng. "Dù ở miền xuôi hay ngược, trong hoàn cảnh nào, các dược sĩ sẵn sàng chăm sóc sức khỏe người dân", đại diện doanh nghiệp cho hay.

Dược sĩ Long Châu triển khai hoạt động tri ân 33 triệu khách hàng. Ảnh: LC

Theo phía Long Châu, dù ở đồng bằng hay miền núi, đất liền hay hải đảo, thành thị hoặc nông thôn, người dân vẫn có thể tiếp cận nguồn thuốc, thuốc kê đơn từ bệnh viện và thực phẩm chức năng chính hãng, minh bạch nguồn gốc, gần nhà.

Đội ngũ dược sĩ cũng tư vấn người dân dùng thuốc đúng, đủ liều, đúng chỉ định, đồng thời cung cấp thông tin để bà con hiểu rõ loạt biến chứng khó lường lẫn cách chủ động phòng bệnh.

Ngoài ra, doanh nghiệp đẩy mạnh hợp tác chiến lược toàn diện với các tập đoàn dược phẩm lớn trong và ngoài nước, tăng cơ hội chăm sóc và dự phòng sức khỏe, nhất là thuốc hiếm hay vaccine thế hệ mới. Gần nhất, hệ thống đồng hành tập đoàn dược phẩm Đan Mạch ra mắt bộ đôi hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường, giảm cân, béo phì, bảo vệ tim mạch và thận.

Người dân dễ dàng tra cứu nguồn gốc dược phẩm tại nhà thuốc và ngay trên ứng dụng Long Châu. Ảnh: LC

Những năm qua, Long Châu dần thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế, nhất là ở vùng sâu, vùng xa qua loạt hoạt động cộng đồng. Cụ thể từ 2021 đến nay, chương trình Long Châu sẻ chia đi qua nhiều tỉnh thành, hỗ trợ hàng nghìn người có hoàn cảnh khó khăn ở thôn quê, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, miền núi, những nơi có địa hình hiểm trở hay thiếu thốn cơ sở vật chất. Ban lãnh đạo cùng chính quyền địa phương, bệnh viện lẫn cơ quan y tế tổ chức nhiều hoạt động khám tổng quát, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí.

Cuối tháng 11, Long Châu sẻ chia tiếp tục đến Bắc Ninh, với sự đồng hành của Hòa Minzy - chủ nhân hit Bắc Bling. Qua buổi khám, tư vấn sức khỏe và trao thuốc miễn phí, chương trình lan tỏa kiến thức bệnh học, góp phần giúp người dân nâng cao nhận thức phòng bệnh, chủ động chăm sóc bản thân lẫn gia đình.

Ca sĩ Hòa Minzy và đại diện Long Châu trao phần quà sức khỏe đến người dân Bắc Ninh. Ảnh: LC

Với 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng ở 34 tỉnh, thành và hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị cùng Nghị quyết số 282/NQ-CP từ Chính phủ, đội ngũ Long Châu kỳ vọng trở thành "cánh tay nối dài" của ngành y, giúp người Việt dễ dàng tiếp cận tiến bộ khoa học, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng.

Đông Vệ