Long Châu đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa bằng AI

Long Châu tích hợp AI trong cá nhân hóa chăm sóc sức khỏe, hướng tới mô hình y tế thông minh, đặt con người làm trung tâm.

"Diễn đàn trí tuệ nhân tạo Việt Nam 2025 - AI360" diễn ra tại Hà Nội hôm 9/10, do Vinasa tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hơn 300 đại biểu cùng thảo luận, chia sẻ và hợp tác nhằm đưa AI trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế số nước nhà.

Trong phiên hội thảo "Xây dựng doanh nghiệp và xã hội thông minh cùng AI - AI360", bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc điều hành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu - trình bày chiến lược ứng dụng AI cá nhân hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe người Việt, qua đó tái khẳng định tầm nhìn của đơn vị: kết nối công nghệ với y tế cộng đồng một cách nhân văn, thiết thực và bền vững.

Ở phần mở màn, bà Đỗ Quyên nhận định chăm sóc sức khỏe là lĩnh vực đặc biệt, bởi mỗi người có tiền sử bệnh khác nhau và không tương đồng nhu cầu điều trị lẫn khả năng tiếp cận. "Chỉ khi cá nhân hóa y tế, người dân mới thực sự được chăm sóc một cách toàn diện, hiệu quả", bà nói.

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail - trình bày chiến lược cá nhân hóa chăm sóc sức khỏe bằng AI. Ảnh: LC

Với hơn 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng và hàng triệu lượt tương tác mỗi tháng, Long Châu không chọn một giải pháp cho tất cả, mà xây dựng nền tảng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo thấu hiểu từng cá nhân - đi từ phòng bệnh, điều trị đến chăm sóc dài hạn.

"AI là chiếc cầu nối giúp các dược sĩ tư vấn kịp thời, qua đó người dân nhận diện nguy cơ bệnh tốt hơn và tuân thủ điều trị hiệu quả. Điều quan trọng, chúng tôi đặt con người làm trung tâm. Trí tuệ nhân tạo không thay thế dược sĩ mà đồng hành họ, để mỗi lần tương tác với khách nhanh, chính xác, ấm áp và đáng tin cậy hơn", bà Đỗ Quyên lý giải.

Cuối bài thuyết trình, lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng hành trình này còn dài, đơn vị cam kết tiếp tục đầu tư vào công nghệ một cách có trách nhiệm, đồng thời AI là cầu nối, cùng hệ sinh thái cùng hướng đến mục tiêu: chăm sóc sức khỏe người Việt thông minh và nhân văn hơn.

Nhiều năm qua, đơn vị đẩy mạnh mở rộng độ phủ không chỉ ở thành phố lớn mà còn đến vùng sâu, vùng xa. Với 2.400 nhà thuốc, mọi người dân có thể dễ dàng tiếp cận thuốc tốt, chính hãng ngay tại địa phương, tùy khả năng tài chính.

Đông Vệ