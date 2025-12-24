Long Châu đạt huy hiệu EcoVadis về phát triển bền vững

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu được Ecovadis - tổ chức xếp hạng doanh nghiệp phát triển bền vững toàn cầu - trao huy hiệu Committed (Committed Badge).

Ban tổ chức Ecovadis nhận xét Long Châu đáp ứng bốn trụ cột phát triển bền vững gồm: môi trường; lao động và nhân quyền; đạo đức kinh doanh; mua sắm bền vững.

Cụ thể, doanh nghiệp được đánh giá cao về giảm thiểu tác động đến môi trường, duy trì tính minh bạch khi hoạt động kinh doanh, từng bước áp dụng các nguyên tắc bền vững trong quản lý chuỗi cung ứng và chú trọng yếu tố con người trong toàn bộ chuỗi giá trị. Huy hiệu cũng ghi nhận tập thể Long Châu đang đi đúng hướng, tiệm cận chuẩn mực quốc tế về thực thi ESG.

Đại diện doanh nghiệp cho biết Committed Badge không phải đích đến, mà là điểm khởi đầu. Huy hiệu nhắc nhở đơn vị cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống, nâng cao tiêu chuẩn vận hành, quản trị rủi ro ESG tốt hơn và lan tỏa tư duy phát triển bền vững sâu rộng hơn trong toàn bộ chuỗi giá trị - từ nội bộ đến đối tác, hôm nay lẫn tương lai.

"Chặng đường kế tiếp, chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến, lấy con người làm trung tâm, xem trách nhiệm xã hội là nền tảng và định hướng phát triển bền vững dài hạn. Chúng tôi tin mỗi bước tiến dù nhỏ nhưng bền bỉ hôm nay sẽ góp phần tạo giá trị tích cực, lâu dài cho cộng đồng, ngành y tế lẫn xã hội", người đại diện cho hay.

Qua hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng, đơn vị góp phần nâng cao nhận thức người dân về sống xanh, giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. Ảnh: LC

Tại mỗi nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng, Long Châu chủ trương kiến tạo môi trường sạch sẽ, tuân thủ quy tắc an toàn: từ vận hành, bảo quản thuốc đến xử lý chất thải y tế. Hệ thống cũng đẩy mạnh tinh gọn, số hóa mọi quy trình, giảm thiểu lượng rác thải và tiết kiệm năng lượng.

Những năm qua, doanh nghiệp hợp tác các hãng dược phẩm xử lý, tái chế đúng cách hơn 478.000 vỏ nhựa bút tiêm insulin, vỏ thiết bị xịt hen, COPD đã qua sử dụng. Qua loạt dự án, ban lãnh đạo kỳ vọng tạo mô hình hợp tác bền vững, mang tính chiến lược trong quản lý rác thải y tế và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Bên cạnh phát triển xanh, doanh nghiệp kiên định sứ mệnh "nâng tầm sức khỏe cộng đồng", thúc đẩy sự minh bạch trong ngành dược phẩm, lấy con người làm trung tâm mọi hoạt động. Đơn vị vừa cung cấp dược phẩm, vaccine, cam kết hàng hóa chính hãng và minh bạch nguồn gốc, vừa chung tay nâng cao nhận thức toàn dân về chăm sóc chủ động.

Dựa trên nền tảng công nghệ cùng mạng lưới "gần dân, sát dân", hệ thống đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mới đến gần hàng chục triệu người Việt, góp phần bình đẳng hóa cơ hội tiếp cận y tế dù ở bất cứ đâu. "Liên tục đổi mới sáng tạo, chúng tôi mong góp phần tích cực vào mục tiêu chung quốc gia: xây dựng nền y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả", người đại diện cho hay.

Trên chặng đường hiện thực hóa mục tiêu chung, chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn và AI là "chìa khóa" để Long Châu tối ưu vận hành, thấu hiểu nhu cầu của khách - đi từ phòng bệnh, điều trị, đến chăm sóc dài hạn. Công nghệ còn là cơ sở quan trọng để hệ thống phát triển mạnh dịch vụ y tế thông minh, cá nhân hóa từng trường hợp, đồng thời mở rộng độ phủ đến mọi vùng miền.

Nhằm thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế ở nơi còn khó khăn, chương trình "Long Châu sẻ chia" đã, đang đồng hành chính quyền địa phương, bệnh viện, cơ sở y tế triển khai loạt chương trình tầm soát, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Song song, đơn vị tổ chức loạt hoạt động cộng đồng như: hỗ trợ hàng tấn thuốc, vật tư y tế cho đồng bào miền Trung sau thiên tai; mở chiến dịch tiêm chủng miễn phí; hợp lực Bộ Y tế và các đơn vị nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, quản lý đột quỵ... Những bước đi chiến lược này nhằm khẳng định cam kết nhất quán, lâu dài của doanh nghiệp về bảo vệ, nâng cao sức khỏe cộng đồng, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP từ Chính phủ.

Hàng tấn thuốc hỗ trợ người dân các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng bão lũ (phải) và hoạt động khám chữa bệnh cho bà con xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh vào tháng 11. Ảnh: LC

Bên cạnh chuẩn hóa vận hành, ban lãnh đạo xác định phát triển nguồn nhân lực là sức mạnh nội sinh, hướng đến mục tiêu "vì một Việt Nam khỏe mạnh". Theo đó, đơn vị chú trọng xây dựng môi trường làm việc tích cực, tạo điều kiện để mỗi cá nhân phát huy năng lực, đổi mới sáng tạo qua loạt chương trình đào tạo chuyên môn, sân chơi lẫn cuộc thi nội bộ nhằm phát hiện, bồi dưỡng đội ngũ kế cận.

Năm qua, hệ thống đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu cho dược sĩ, bác sĩ và điều dưỡng, tập trung cập nhật kiến thức khoa học, nâng cao năng lực tư vấn, chuẩn hóa an toàn tiêm chủng cùng kỹ năng xử trí cấp cứu. Chương trình có sự đồng hành của nhiều bệnh viện, cơ sở đào tạo, đối tác dược phẩm trong nước lẫn quốc tế.

Đơn vị còn đề cao tinh thần sẻ chia và trách nhiệm nội bộ, điển hình là hoạt động hỗ trợ kịp thời cán bộ nhân viên và gia đình khó khăn, góp phần xây dựng đội ngũ y tế chuyên môn vững vàng, làm việc minh bạch, lấy người dân làm trung tâm - nền tảng quan trọng cho cam kết phát triển bền vững của Long Châu.

Long Châu liên tục phối hợp các đơn vị y tế tổ chức hàng trăm buổi đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhân viên. Ảnh: LC

EcoVadis là tổ chức xếp hạng phát triển bền vững (ESG) có tiếng, hiện đánh giá hơn 130.000 công ty từ 180 quốc gia. Ecovadis cung cấp nhiều giải pháp bền vững giúp quản lý, đo lường và cải thiện các tiêu chí trên toàn bộ chuỗi giá trị.

Hiện Long Châu có đến 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc cùng 20.000 bác sĩ, dược sĩ, chuyên viên y tế. Hồi tháng 10, ban tổ chức APEA 2025 xướng tên đơn vị là "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á"; đạt "Top 10 thương hiệu tăng trưởng ấn tượng" tại lễ trao giải "Thương hiệu mạnh Việt Nam" lần 22. Tại Better Choice Awards 2025 hôm 3/10, sổ sức khỏe điện tử Long Châu đoạt "Giải pháp đột phá về y tế số và chăm sóc sức khỏe".

Đông Vệ