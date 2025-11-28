Long Châu cùng Omron nâng cao quản lý huyết áp tại nhà

Long Châu và Omron giới thiệu thiết bị đo huyết áp tại nhà cùng hoạt động kiểm tra chỉ số BMI, điện tâm đồ miễn phí tại sự kiện ngày 23/11.

Hoạt động trên diễn ra tại Hội nghị tăng huyết áp Việt Nam lần VII - năm 2025, do Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam tổ chức tại TP HCM ngày 23/11.

Cụ thể, Long Châu và Omron - thương hiệu thiết bị y tế Nhật - đồng hành các chuyên gia y tế đầu ngành Việt Nam cập nhật tiến bộ y học, kết quả nghiên cứu khoa học lẫn thực tiễn, xoay quanh chủ đề "Tăng huyết áp trong thời đại đa phương và kỹ thuật số".

Khách mời được tầm soát huyết áp và điện tâm đồ ECG, đo chỉ số BMI miễn phí tại sự kiện. Ảnh: LC

Trong khuôn khổ sự kiện, hai doanh nghiệp cùng đội ngũ y tế tầm soát miễn phí huyết áp, điện tâm đồ ECG, đo chỉ số BMI và một số thông số sức khỏe cho các bác sĩ góp mặt tại hội nghị.

Đôi bên cũng chung mục tiêu lan tỏa thông tin y khoa về bệnh lý tăng huyết áp, cách quản lý chỉ số huyết áp lẫn chỉ số sức khỏe chủ động bằng ứng dụng công nghệ mới. Các đơn vị còn phối hợp chuyên gia y tế, bác sĩ tuyến đầu nâng cao nhận thức người dân về bệnh. Hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình của Bộ Y tế, nâng cao hiệu quả ngừa đột quỵ trong cộng đồng.

Nhiều khách mời nói phấn khởi khi được bác sĩ phân tích, tư vấn cá nhân hóa về chỉ số huyết áp, điện tâm đồ ECG hay BMI. Qua đó, họ hiểu rõ hơn tình trạng cơ thể, kịp thời nhận biết nguy cơ huyết áp cao, đột quỵ hoặc rung nhĩ để chủ động dự phòng, bảo vệ sức khỏe.

Cũng tại chương trình, Omron mang đến loạt công nghệ chăm sóc sức khỏe tại nhà mới nhất. Điển hình là Hem-7530T - máy đo huyết áp kết hợp điện tâm đồ (ECG) trong một lần đo, giúp theo dõi nhịp tim toàn diện và hỗ trợ phát hiện sớm rối loạn nhịp. Ngoài ra, Hem-7383T1 - sắp có mặt ở hệ thống Long Châu - là thiết bị đo huyết áp tích hợp cảnh báo rung nhĩ (AFib) trong một lần nhờ công nghệ Intellisense AFib.

Thương hiệu Nhật còn giới thiệu cân sức khỏe điện tử thế hệ mới, giúp đánh giá toàn diện tình trạng cơ thể như BMI, tỷ lệ mỡ, cơ xương, mỡ nội tạng lẫn tốc độ chuyển hóa cơ bản. Người dùng có thể chủ động theo dõi chỉ số quan trọng, chia sẻ kết quả với bác sĩ để nhận tư vấn kịp thời.

Người dân có thể tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe Omron ở hơn 2.400 nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Ảnh: LC

Cuối sự kiện, đại diện Long Châu và Omron lần nữa nhắc lại cam kết phối hợp toàn diện, đưa thiết bị y tế đến gần người Việt, góp phần giảm thiểu nguy cơ liên quan tăng huyết áp, đột quỵ.

Phía Long Châu nói tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu trở thành "cánh tay nối dài" của ngành y. "Đây là bước đi nhất quán của đôi bên bên, thắt chặt mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài trong công tác nâng tầm sức khỏe toàn dân, hướng đến một Việt Nam khỏe mạnh hơn", đại diện đơn vị nói thêm.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, bệnh lý tăng huyết áp ở người lớn phần lớn không có nguyên nhân, diễn biến âm thầm và thường không có dấu hiệu cảnh báo trước, do đó dễ bị bỏ sót. Không kiểm soát tốt hay điều trị đúng, đủ dễ để lại di chứng nặng, thậm chí gây tử vong. Đặc biệt, huyết áp cao là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đột quỵ.

Long Châu đồng hành Bộ Y tế khởi động chương trình "Chủ động phòng chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn". Ảnh: LC

Trước đó, Long Châu đồng hành Bộ Y tế cùng các cơ quan khởi động chương trình hợp tác chiến lược quốc gia về phòng, quản lý đột quỵ. Đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, cấp cứu và kết nối người bệnh với đơn vị y tế kịp thời.

Bên cạnh đó, với hơn 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc, doanh nghiệp từng bước đưa tiến bộ y học thế giới đến gần hàng triệu gia đình Việt, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Đông Vệ