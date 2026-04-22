Long Châu cùng FV đưa kiến thức y khoa phổ thông đến cộng đồng

Long Châu hợp tác Bệnh viện FV triển khai chuỗi video và bài viết trên nền tảng số, giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng bệnh chủ động, phát hiện sớm, điều trị kịp thời.

Cụ thể, ngày 21/4, Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã ký kết hợp tác chiến lược với Bệnh viện FV, khởi động "Dự án Sức khỏe 360 - Kiến thức y khoa dễ hiểu về phòng ngừa và điều trị bệnh cho cộng đồng". Dự án tận dụng thế mạnh chuyên môn từ đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện FV, và năng lực tiếp cận hàng triệu khách hàng cả nước của Long Châu để lan tỏa các thông tin y khoa đến cộng đồng. Dự án được triển khai dưới dạng chuỗi video và bài viết trên nền tảng số để người dân ở bất kỳ đâu cũng có thể dễ dàng tiếp cận và nắm bắt thông tin trực quan, toàn diện, qua đó nâng cao nhận thức phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Theo hai đơn vị, việc tiếp cận thông tin y khoa chuẩn xác ngay từ đầu sẽ giúp người bệnh không mất thời gian "lang thang chẩn đoán", âm thầm chịu đựng bệnh lý quá lâu, đối mặt với nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Giám đốc Tiếp thị và Phát triển kinh doanh Bệnh viện FV (trái) và bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đại diện hai đơn vị ký kết hợp tác. Ảnh: Long Châu

Bà Nguyễn Thị Lệ Thu - Giám đốc Tiếp thị và Phát triển kinh doanh Bệnh viện FV cho biết, thông qua sự hợp tác chiến lược với Long Châu, đơn vị mong muốn mang chuyên môn y khoa xuất sắc và tiêu chuẩn chăm sóc được bảo chứng toàn cầu của FV đến gần hơn với cộng đồng. Trong hơn 20 năm qua, FV liên tục phát triển dựa trên các nền tảng: chuyên môn bác sĩ, phương châm "an toàn bệnh nhân là trên hết", dịch vụ thân thiện với nhiều ngôn ngữ, giải pháp tài chính tối ưu cho mọi người, kể cả người không có bảo hiểm hay dùng bảo hiểm. "Với triết lý vận hành tương đồng - dựa trên niềm tin và sự hài lòng của bệnh nhân, tôi tin hai bên sẽ có sự hợp tác rất chặt chẽ", bà Thu nói.

Chung tầm nhìn vì một Việt Nam khỏe mạnh, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu khẳng định, đơn vị xác định sứ mệnh không dừng lại ở việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ an toàn, minh bạch, mà còn là "cánh tay nối dài" của ngành y tế đưa tri thức y khoa chính xác, dễ hiểu đến gần hơn với người dân. Thông qua hợp tác cùng Bệnh viện FV, Long Châu mong muốn xây dựng một hệ sinh thái thông tin sức khỏe chuẩn mực, phủ rộng ở mọi điểm chạm đầu tiên, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe chủ động.

"Với lợi thế mạng lưới phủ rộng khắp cả nước, chúng tôi kỳ vọng các kiến thức y khoa, chương trình nâng cao sức khỏe sẽ được lan tỏa sâu rộng đến cả người dân ở vùng sâu, vùng xa, địa phương còn nhiều khó khăn trong tiếp cận chăm sóc thiết yếu. Đây là cam kết dài hạn của Long Châu hướng đến thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận y tế, vì một xã hội khỏe mạnh, hạnh phúc", bà Quyên nói.

Đại diện các đơn vị và khách mời tại lễ ký kết hợp tác. Ảnh: Long Châu

Tại lễ ký kết, Long Châu và Bệnh viện FV đã thống nhất các trụ cột hợp tác chiến lược với cam kết lấy sức khỏe con người làm trung tâm. Cụ thể, hai bên phối hợp phát triển chuỗi nội dung tập trung vào những chủ đề được người dân quan tâm như: bệnh lý thường gặp theo độ tuổi, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe mẹ và bé, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nhận diện và quản lý các bệnh lý mạn tính, chủ động phòng bệnh truyền nhiễm... FV với đội ngũ hơn 250 chuyên gia, bác sĩ thuộc hơn 45 chuyên khoa được đào tạo tại các trường y danh tiếng sẽ đảm nhận vai trò đối tác về chuyên môn. Trong khi đó, Long Châu phát huy lợi thế với mạng lưới hơn 2.500 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng trên khắp cả nước, hơn 22.000 dược sĩ vững chuyên môn cùng nền tảng công nghệ hiện đại - trở thành điểm chạm "gần dân, sát dân" lan tỏa các thông tin sức khỏe nhanh chóng, theo cách gần gũi đến hàng triệu gia đình.

Song song, hai bên phối hợp tổ chức nhiều chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng với sự đồng hành của nhiều chuyên gia y tế đầu ngành. Hai đơn vị kỳ vọng mang đến cơ hội tư vấn sớm, hỗ trợ người dân phát hiện nguy cơ từ ban đầu, từ đó chủ động phòng ngừa và quản lý bệnh tật, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Trong ngày, lãnh đạo Bệnh viện FV cùng đoàn đại biểu Long Châu tham quan bệnh viện, chia sẻ kinh nghiệm về chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ảnh: Long Châu

ThS.BS Võ Triệu Đạt - Trưởng khoa Sản FV Thomson, một trong những bác sĩ đầu tiên tham gia các chương trình hợp tác giữa hai bên chia sẻ: "Cá nhân tôi hy vọng vào ký kết lần này, tôi sẽ có nhiều cơ hội để mang đến kiến thức chăm sóc bà mẹ và trẻ em đến với nhiều gia đình Việt, cũng như giới thiệu các phương pháp hiện đại hỗ trợ sản phụ".

Nối dài cam kết chăm sóc sức khỏe chuẩn mực và an toàn, các bên còn thống nhất phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học, mở rộng cơ hội giúp đội ngũ chuyên môn tiếp cận tri thức y học tiên tiến. Mục tiêu dài hạn là nâng cao năng lực y tế, góp phần đưa những tiến bộ y khoa thế giới đến Việt Nam để phục vụ cộng đồng.

Bên cạnh đó, hai bên cũng xây dựng chương trình hỗ trợ khách hàng, giúp các gia đình dễ dàng tiếp cận các giải pháp chăm sóc, dự phòng và điều trị chuyên sâu. Đây là những bước đi cụ thể hướng đến giảm rào cản chi phí, tăng cơ hội chăm sóc hiện đại, an toàn và dựa trên nền tảng khoa học từ sớm cho mọi người.

Đội ngũ dược sĩ Long Châu đồng hành người dân trên hành trình dự phòng sức khỏe, tuân thủ điều trị và xây dựng lối sống khoa học. Ảnh: Long Châu

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, nhiều năm qua, Long Châu tăng cường hợp tác với các bệnh viện, tổ chức y tế uy tín trong và ngoài nước để mang đến nhiều chương trình cộng đồng, hướng đến bình đẳng hóa cơ hội chăm sóc y tế cho mọi người dân. Hệ thống xem đây là bước tiến quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu lớn trong giai đoạn mới: "Gia đình mạnh khỏe, Quốc gia hạnh phúc".

Kim Anh