Long Châu chung tay hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn dịp Tết 2026

Long Châu đồng hành cùng nhiều chương trình tặng quà, khám sức khỏe, chuyến xe miễn phí... trên toàn quốc, chung tay giúp người khó khăn được vui Tết.

Theo đại diện Long Châu, các chương trình trải dài từ Bắc vào Nam, hỗ trợ theo nhiều hình thức. Nhiều phần quà sức khỏe, y tế đã được trao gửi cho hàng nghìn người dân.

Chương trình Xây Tết 2026 tri ân sự cống hiến của đội ngũ công nhân. Ảnh: Long Châu

Cụ thể, đồng hành cùng chương trình "Xây Tết 2026" do báo Nhân Dân tổ chức, Long Châu trao tặng 1.000 phần quà cùng nhiều gói khám sức khỏe miễn phí. Người nhận là những công nhân ngành xây dựng, thoát nước, vệ sinh môi trường tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và nhiều địa phương khác.

Tiếp đó, chương trình "Xuân ấm áp, Tết yêu thương" được triển khai tại Tà Xùa (Sơn La), Long Châu hỗ trợ chính quyền địa phương hoạt động khám tổng quát, tư vấn phòng bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con vùng cao.

Đơn vị cũng phối hợp cùng Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức "Chuyến xe yêu thương" vào ngày 11-13/2, với 8 chuyến xe đưa gần 400 bệnh nhân và người nhà về quê ăn Tết. Đồng thời, đơn vị trao tận tay những phần quà thiết thực.

Đội ngũ y tế Long Châu tận tâm khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho người dân ở Tà Xùa, Sơn La. Ảnh: Long Châu

Song song với các hoạt động chăm lo sức khỏe, Long Châu còn đồng hành cùng giải Paralympic Pickleball. Hoạt động này tạo sân chơi thể thao gắn kết cho các vận động viên khuyết tật, cổ vũ tinh thần sống khỏe, sống tích cực.

Bên cạnh đó, hệ thống tiếp tục phối hợp với nhiều bệnh viện, cơ quan, tổ chức tại các địa phương để thăm hỏi, khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho bà con vùng sâu vùng xa, bệnh nhân, người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ví dụ: cùng Bệnh viện Đại học Y Dược Huế trao quà cho các bệnh nhân phải ở lại điều trị; phối hợp cùng báo Sức khỏe Đời sống trong chương trình "Tết ấm vùng cao 2026", thăm khám và phát thuốc, tặng quà sức khỏe cho bà con vùng núi xã Yên Hòa, tỉnh Nghệ An; cùng đoàn công tác Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lào Cai tặng quà và hỗ trợ bà con dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Lĩnh, Sơn Lương và Cát Thịnh; đồng hành Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La tại chương trình "Xuân tình nguyện - Tết thắm tình quân dân", thăm khám và phát thuốc tại xã Mường Giôn, tỉnh Sơn La...

Long Châu và bệnh viện Ung bướu TP HCM tổ chức bữa cơm tất niên cho các bệnh nhân đang điều trị. Ảnh: Long Châu

Đại diện Long Châu cho biết đơn vị sẽ tiếp tục hành trình phụng sự cộng đồng, lấy sức khỏe và hạnh phúc của người dân làm trung tâm cho mọi hoạt động. Long Châu mong muốn góp phần kiến tạo nền tảng sống khỏe bền vững, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

Văn Hà