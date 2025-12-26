Long Châu chung tay chăm sóc sức khỏe tuyến nhi khoa

Long Châu cam kết đồng hành Bộ Y tế và cơ quan chức năng trong chăm sóc chủ động, bảo vệ sức khỏe trẻ em toàn diện.

Đại diện Long Châu cùng nhiều cơ quan y tế dự "Hội nghị Chỉ đạo tuyến Nhi khoa năm 2025" giữa tháng 12, do Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức. Phát biểu tại hội nghị, GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương kiêm Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam, nhận định hệ thống y tế nói chung và ngành Nhi nói riêng đang bước vào giai đoạn điều chỉnh để thích ứng loạt thay đổi nhanh của mô hình bệnh tật, xu hướng dân số lẫn yêu cầu phát triển y tế công bằng, hiệu quả, bền vững.

"Thực tế này đòi hỏi công tác chỉ đạo tuyến phải chuyển mình từ hỗ trợ kỹ thuật đơn thuần sang tư duy quản trị hệ thống toàn diện", GS Trần Minh Điển nhấn mạnh.

Nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu có mặt ở 34 tỉnh thành.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu lần lượt chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất loạt giải pháp mới nhằm củng cố năng lực hệ thống. Ban tổ chức thống nhất phương án phân cấp quản lý để giảm tải cho tuyến trên, giúp bệnh nhi tiếp cận dịch vụ thuận tiện nhất ngay tại địa phương, nhất là quản lý bệnh mạn tính và rối loạn phát triển.

Cũng tại chương trình, Long Châu cập nhật định hướng trọng tâm về chỉ đạo phòng bệnh truyền nhiễm, tăng cường chăm sóc bệnh nhi, đặc biệt là trẻ sơ sinh giai đoạn 2026-2030.

Long Châu chú trọng xây dựng hệ sinh thái toàn diện về dự phòng, chăm sóc sức khỏe trẻ em.

Theo đại diện Long Châu, nhiều năm qua họ thúc đẩy hợp tác công - tư, cùng cơ quan y tế tuyến đầu lẫn địa phương bảo vệ sức khỏe trẻ em, nâng cao nhận thức toàn dân về chăm sóc chủ động, góp phần xây dựng thế hệ trẻ khỏe mạnh. Đơn vị còn tiếp sức, triển khai định hướng của Bộ Y tế tại hơn 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc.

Với mạng lưới "phủ" 34 tỉnh thành, Long Châu đặt mục tiêu chăm sóc trẻ từ giai đoạn đầu đời, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vaccine, thuốc chính hãng, góp phần đẩy lùi nhiều mối nguy sức khỏe. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chung tay phổ cập kiến thức y khoa, nâng cao nhận thức phụ huynh về "phòng bệnh hơn chữa bệnh", góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Nhiều phụ huynh đưa con khám sức khỏe định kỳ.

Thời gian tới, Long Châu tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực tư vấn, chăm sóc và xử trí khẩn cấp cho hơn 20.000 dược sĩ, bác sĩ, điều dưỡng. Theo đại diện đơn vị, đây là bước đi chiến lược, dài hạn và quan trọng, nhất là trong bối cảnh bệnh truyền nhiễm, cấp cứu nhi lẫn bệnh lý mạn tính thường gặp ở trẻ đang gia tăng.

Để hiện thực hóa sứ mệnh "vì một Việt Nam khỏe mạnh", phía Long Châu nêu cam kết đặt con người làm trọng tâm, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP từ Chính phủ.

