Long Châu cam kết không tăng giá thuốc, giao miễn phí tận nhà

Trong bối cảnh giá xăng cao kỷ lục, ảnh hưởng chi phí vận hành và vận chuyển, Long Châu cam kết không tăng giá thuốc, giao miễn phí tận nơi khi đặt qua app.

Đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh chính sách giá không đổi được áp dụng tại hơn 2.400 cửa hàng trên toàn quốc, đồng thời tiếp tục giao thuốc tận nơi, miễn phí cho trường hợp mua qua ứng dụng Long Châu.

Giá thuốc được giữ nguyên tại hơn 2.400 nhà thuốc Long Châu ở 34 tỉnh, thành. Ảnh: LC

Do ảnh hưởng chiến sự Trung Đông, hiện mỗi lít xăng RON 95-III là 30.690 đồng, dầu diesel 33.420 đồng sau kỳ điều chỉnh tối 19/3. Lãnh đạo Long Châu chỉ ra thuốc, vaccine là mặt hàng chịu ảnh hưởng khi giá xăng dầu tăng kỷ lục. Hiện tỷ trọng hàng nhập khẩu với thuốc khoảng 60-70%, còn vaccine gần bằng 80-90%. Ngoài ra, một số mặt hàng trong nước có nguyên liệu ngoại nhập cũng chịu tác động nhưng chậm hơn so với hàng nhập khẩu.

Nhận diện nguy cơ từ sớm, doanh nghiệp chủ động xây kế hoạch dự trữ thuốc và vật tư y tế, dự trù lượng hàng đủ để bình ổn thị trường trong trường hợp biến động khó lường. Đội ngũ cũng phối hợp chặt chẽ với các nhà sản xuất, đối tác phân phối uy tín trong và ngoài nước để đảm bảo nguồn cung thuốc lẫn sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu luôn ổn định, hạn chế tối đa nguy cơ gián đoạn nguồn hàng.

Song song đó, hệ thống áp dụng thêm nhiều biện pháp hạn chế các tình trạng sỉ gom hàng, nhằm đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường.

Người dân có thể dễ dàng tiếp cận thuốc tốt, chính hãng ngay tại địa phương. Ảnh: LC

"Cam kết bán đúng niêm yết, miễn phí giao tận nhà khi đặt qua app là cách chúng tôi thích ứng trước biến động thị trường, đảm bảo quyền lợi, sức khỏe người dân, từng bước hoàn thành mục tiêu trở thành cánh tay nối dài' của Bộ Y tế. Điều này vừa góp phần giảm gánh nặng về kinh tế, vừa giúp người dân yên tâm", người đại diện nói thêm.

Ngoài ra, doanh nghiệp cam kết cung cấp sản phẩm minh bạch nguồn gốc, 100% chính hãng. Người dân có thể tra cứu xuất xứ, mọi thông tin tại các nhà thuốc, mã QR trên hóa đơn hay website, ứng dụng nhà thuốc.

Giao hàng miễn phí áp dụng cho tất cả trường hợp đặt qua ứng dụng. Ảnh: LC

Nhiều năm qua, Long Châu đẩy mạnh mở rộng độ phủ không chỉ ở thành phố lớn mà còn đến vùng sâu, vùng xa, hiện có hơn 2.400 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng. Cam kết trên cũng là cách doanh nghiệp hưởng ứng Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ, hướng mục tiêu chăm sóc và nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Hiếu Châu