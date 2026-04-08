Long Châu, Bayer, Omron phối hợp tầm soát sức khỏe người dân

Long Châu cùng các đối tác y tế triển khai tầm soát tim mạch, đột quỵ, rung nhĩ mô toàn quốc, giúp người dân chủ động phòng bệnh, hưởng ứng ngày Sức khỏe toàn dân (7/4).

Ngày Sức khỏe toàn dân là hoạt động do Bộ Y tế phát động, nhằm cụ thể hóa các chủ trương về tăng cường bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Với thông điệp "Chủ động phòng bệnh - Vì một Việt Nam khỏe mạnh", chương trình nhấn mạnh cách tiếp cận mới: chuyển từ điều trị sang dự phòng, khuyến khích người dân duy trì lối sống lành mạnh, khám sức khỏe định kỳ và chủ động theo dõi các chỉ số cơ thể.

Trong khuôn khổ Ngày Sức khỏe toàn dân 2026, nhiều hoạt động khám sàng lọc miễn phí đã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân tham gia. Người dân được đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, tư vấn về nguy cơ bệnh lý và hướng dẫn xây dựng lối sống phù hợp.

Đẩy mạnh tầm soát đột quỵ trong cộng đồng

Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hơn 200.000 ca đột quỵ, là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Trước thực trạng này, chương trình "Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam" do Long Châu phối hợp cùng Bayer và Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đang được triển khai rộng rãi.

Các đại biểu đến thăm chương trình tầm soát đột quỵ miễn phí cho người dân do Long Châu và Bayer tổ chức. Ảnh: Long Châu

Tại các điểm tầm soát, người dân không chỉ được kiểm tra các chỉ số cơ bản mà còn được tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ y tế về nguy cơ đột quỵ và cách phòng ngừa. Những trường hợp có nguy cơ cao sẽ được hướng dẫn theo dõi và kết nối với cơ sở y tế chuyên khoa khi cần thiết.

Bên cạnh đó, chương trình còn mở rộng sang các hoạt động kiểm tra mật độ xương miễn phí, giúp phát hiện sớm các vấn đề về xương khớp - một yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sống lâu dài.

Thông qua mạng lưới gần 2.500 nhà thuốc và hơn 200 trung tâm tiêm chủng, Long Châu cùng các đối tác triển khai nhiều hoạt động như tầm soát diện rộng, truyền thông nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ và tổ chức khám lưu động tại nhiều địa phương. Mô hình hợp tác công - tư này góp phần đưa dịch vụ y tế dự phòng đến gần hơn với người dân.

Đội ngũ y tế đo và tư vấn về các chỉ số sức khỏe, đồng hành người dân chủ động phòng bệnh. Ảnh: Long Châu

Mở rộng tầm soát tim mạch và rung nhĩ

Song song với chương trình đột quỵ, Long Châu cũng phối hợp cùng Omron triển khai hoạt động tầm soát rung nhĩ và tăng huyết áp tại 200 nhà thuốc trên toàn quốc từ ngày 5/4.

Rung nhĩ là một dạng rối loạn nhịp tim phổ biến, có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ nếu không được phát hiện sớm. Tuy nhiên, bệnh thường diễn tiến âm thầm, khó nhận biết nếu không có thiết bị hỗ trợ.

Người dân tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe. Ảnh: Long Châu

Tại các điểm tầm soát, Long Châu và Omron mang đến loạt các công nghệ chăm sóc sức khỏe mới nhất. Người dân sẽ được tầm soát rung nhĩ và kiểm tra huyết áp bằng máy đo huyết áp Omron 7383T. Đây là dòng máy máy đo tích hợp cảnh báo rung nhĩ (AFib), có độ chính xác cao, chỉ trong một lần đo nhờ công nghệ Intellisense AFib. Bên cạnh kiểm tra các chỉ số sức khỏe bằng thiết bị công nghệ hiện đại, người dân còn được tư vấn chuyên sâu với chuyên gia và kết nối với cơ sở y tế chuyên khoa để theo dõi, điều trị khi cần thiết.

Các chương trình tầm soát miễn phí được xem là một phần trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe dự phòng, giúp người dân hình thành thói quen theo dõi sức khỏe định kỳ thay vì chỉ đi khám khi có triệu chứng.

Từ ngày 5/4, Long Châu triển khai chương trình tầm soát rung nhĩ miễn phí tại 200 nhà thuốc trên toàn quốc. Ảnh: Long Châu

Bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc FPT Retail kiêm Giám đốc Điều hành Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cho biết ngày Sức khỏe toàn dân thể hiện bước chuyển quan trọng của ngành y tế, lấy phòng bệnh làm trọng tâm. Trong đó, Long Châu cam kết đồng hành cùng Bộ Y tế trong chiến lược dự phòng và quản lý đột quỵ, bệnh mạn tính tại Việt Nam.

Bà khẳng định đột quỵ hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được phát hiện sớm và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ. "Thông qua mạng lưới rộng khắp và sự hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, chúng tôi mong muốn đưa dịch vụ tầm soát và tư vấn sức khỏe đến gần hơn với người dân, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng", bà Quyên nói.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân cũng phù hợp với định hướng của ngành y tế trong việc lấy phòng bệnh làm trọng tâm, góp phần nâng cao chất lượng sống và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn trong dài hạn.

Hoài Phương