Long Châu, Bayer hợp tác Cục Phòng bệnh chống nguy cơ đột quỵ

Long Châu và Bayer trở thành đối tác chiến lược 5 năm của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), trong Chương trình quốc gia phòng, chống và quản lý đột quỵ.

Ngày 30/1, đại diện ba đơn vị đã ký kết hợp tác triển khai chương trình "Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam" giai đoạn 2026-2030. Chương trình được triển khai với tầm nhìn dài hạn, liên tục và có hệ thống, lan tỏa thông điệp "Chủ động phòng chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh". Lễ ký kết thể hiện cam kết đồng hành giữa khu vực công - tư trong công tác giáo dục nâng cao nhận thức, tăng cường phòng bệnh và ứng dụng công nghệ, nhằm giảm thiểu gánh nặng đột quỵ cho cộng đồng.

TS Lê Thái Hà - Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh cho biết, đột quỵ hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế tại Việt Nam, trong khi nhiều yếu tố nguy cơ hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm và quản lý đúng cách. Theo bà, việc tăng cường phòng bệnh, đặc biệt ngay từ tuyến cơ sở và cộng đồng có ý nghĩa then chốt trong giảm gánh nặng bệnh tật. "Bộ Y tế đánh giá cao mô hình hợp tác công - tư giữa Cục Phòng bệnh, Long Châu và Bayer, góp phần huy động thêm nguồn lực xã hội, mở rộng khả năng tiếp cận các hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ cho người dân", TS Lê Thái Hà nói.

Hợp lực giữa Long Châu, Cục Phòng bệnh và Bayer tiếp nối các hoạt động dự phòng, phát hiện sớm và quản lý đột quỵ tại cộng đồng do Bộ Y tế cùng các đơn vị khởi động nhằm hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống đột quỵ ngày 29/10/2025. Lễ ký kết đánh dấu bước chuyển từ khởi động liên minh sang giai đoạn triển khai chuyên sâu, rộng và bền vững; tập trung vào hành động cụ thể, mang lại giá trị sức khỏe thiết thực, lan tỏa trên quy mô toàn quốc.

Tại buổi lễ, ba bên thống nhất các trụ cột hợp tác chiến lược, hướng tới mục tiêu chung là nâng cao nhận thức cộng đồng về đột quỵ, tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý hiệu quả các yếu tố nguy cơ. Chương trình tập trung thúc đẩy hành động chủ động từ cộng đồng thông qua việc nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo, hành động kịp thời và tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trên tinh thần hợp tác dài hạn, ba bên phối hợp triển khai đồng bộ các hoạt động: xây dựng và phổ biến hệ thống thông tin thống nhất về đột quỵ trên các nền tảng truyền thông; đẩy mạnh giáo dục sức khỏe cộng đồng, nhấn mạnh quản lý yếu tố nguy cơ, nhận biết sớm và phòng bệnh chủ động. Các bên cũng phối hợp tổ chức các chương trình sàng lọc định kỳ, tư vấn chuyên môn nhằm hỗ trợ người dân phát hiện sớm bệnh lý nền và các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Song song, chương trình chú trọng nâng cao năng lực phòng bệnh, đặc biệt tại tuyến cơ sở, chuẩn hóa công tác tư vấn, sàng lọc và quản lý nguy cơ. Ứng dụng công nghệ thông tin và công nghệ số được tăng cường nhằm hỗ trợ truyền thông, theo dõi và giám sát các yếu tố nguy cơ, đồng thời phục vụ công tác nghiên cứu, đánh giá hiệu quả triển khai, làm cơ sở đề xuất các giải pháp tăng cường dự phòng trong từng giai đoạn. Toàn bộ quá trình hợp tác được thực hiện trên nguyên tắc lấy người dân làm trung tâm, phát huy thế mạnh và chuyên môn của từng bên.

Ông James Alexander - Giám đốc nhánh Dược phẩm Bayer Việt Nam cho biết, với hơn 160 năm nghiên cứu và phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe, Tập đoàn Bayer đã triển khai nhiều chương trình toàn diện - từ nghiên cứu khoa học chuyên sâu đến các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng. Thông qua hợp tác này, Bayer cam kết phối hợp chặt chẽ cùng các đối tác để đề ra những hành động cụ thể, thiết thực, giúp người dân chủ động nhận diện các nguy cơ sức khỏe, được chẩn đoán sớm và có thể quản lý tốt các bệnh nền, từ đó giảm thiểu nguy cơ đột quỵ, hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh, trọn vẹn.

Còn Long Châu với vai trò đầu mối, sẽ phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm, đồng thời kết nối và làm việc trực tiếp với các đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Y tế để đồng tổ chức, triển khai và theo dõi xuyên suốt các hoạt động của chương trình. Thông qua mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc, hơn 200 trung tâm tiêm chủng và 20.000 nhân viên y tế khắp toàn quốc, đơn vị trực tiếp tham gia công tác chăm sóc sức khỏe, tầm soát và quản lý nguy cơ đột quỵ, đưa thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nhận biết và phòng ngừa đột quỵ đến từng người dân.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu cho biết, với mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng phủ rộng 34 tỉnh thành, Long Châu cam kết phát huy vai trò điểm chạm y tế "gần dân, sát dân", góp phần nâng cao nhận thức, đưa các chương trình chăm sóc sức khỏe và tầm soát đột quỵ, bệnh mạn tính đến gần hơn với cộng đồng. "Chúng tôi kỳ vọng, thông qua chương trình hợp tác này, mọi người dân được tiếp cận thông tin khoa học nhanh chóng và chính xác, sàng lọc kịp thời, quản lý tốt các yếu tố nguy cơ ngay từ những bước chăm sóc ban đầu; qua đó giảm thiểu số ca bệnh nặng, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nền tảng cho tương lai khỏe mạnh bền vững", bà Nguyễn Bạch Điệp nói.

Theo số liệu năm 2021 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam ghi nhận cứ 100.000 người dân xảy ra 167 ca tử vong do đột quỵ. Nước ta cũng nằm trong nhóm có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất trong khu vực Đông Nam Á. Các thống kê y tế cho thấy số ca mắc ở người trẻ ngày càng gia tăng. Đáng chú ý, nhiều trường hợp liên quan trực tiếp đến các yếu tố nền nguy cơ có thể kiểm soát được như: tăng huyết áp, rung nhĩ, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa, thói quen lối sống không lành mạnh...

Đại diện Long Châu cho biết, cùng ngành y tế đẩy lùi gánh nặng đột quỵ, đơn vị thể hiện quyết tâm cao trong chung tay giải quyết các vấn đề sức khỏe thời đại. Mục tiêu lâu dài của Long Châu hướng đến giảm thiểu tử vong và tàn phế do đột quỵ và các bệnh mạn tính, nâng cao sức khỏe người dân, kiên định vì một Việt Nam khỏe mạnh và phát triển bền vững.

Trước đó, vào ngày 17/1, tại xã Phú Lộc, Cần Thơ (Thạnh Trị, Sóc Trăng cũ), ngũ y tế Long Châu phối hợp địa phương đã thăm khám, siêu âm, kiểm tra tim mạch - xương khớp cho 600 người dân. Chương trình cũng tư vấn người dân cách nhận biết, xử trí đột quỵ trong "thời gian vàng" và trao tận tay những túi thuốc miễn phí, giúp bà con thêm cơ hội chủ động chăm sóc bản thân và gia đình.

