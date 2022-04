Long Beach Resort Phú Quốc công bố đơn vị vận hành và phân phối

Best Western Hotels & Resorts là đơn vị vận hành và ba đơn vị gồm Dat Xanh Services - International, Richard Group, Realbox là các đối tác phân phối của dự án.

Ngày 15/4, tại Mai House Sai Gon Hotel, Long Beach Group tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với các đối tác vận hành và phân phối dự án.

Đây là những đơn vị phân phối uy tín trên thị trường bất động sản, đặc biệt là bất động sản nghỉ dưỡng. Cả ba đối tác đều thấy được tiềm năng của dự án Long Beach Resort Phú Quốc, đồng thời khẳng định Long Beach Group là đối tác chiến lược lâu dài của mình với nhiều dự án khác trong thời gian tới.

Ông Lê Như Hiếu ký kết chiến lược cùng Ông Vincent Nguyễn - Tổng Giám đốc Dat Xanh Services - International. Ảnh: Long Beach Group

Tại sự kiện, đại diện chủ đầu tư - ông Lê Như Hiếu - Phó tổng giám đốc Long Beach Group kiêm Giám đốc dự án Long Beach Resort, đã chia sẻ về hành trình 20 năm của Tập đoàn Long Beach với đảo Phú Quốc từ những ngày còn nguyên sơ.

Ông cũng khẳng định giá trị của tập đoàn thông qua loạt dự án ý nghĩa và các thương hiệu làm nên danh tiếng của tập đoàn, góp phần làm nên một thành phố đảo ngày càng hưng thịnh.

Đến nay, Long Beach đã tạo dựng hệ sinh thái thương mại dịch vụ có quy mô lớn tại Phú Quốc, hứa hẹn đem đến trải nghiệm đặc trưng cho du khách. Trong đó phải kể đến thương hiệu trang sức ngọc trai Long Beach Pearl, dịch vụ vận tải, Chợ đêm Phú Quốc, trung tâm thương mại Long Beach Center... Bởi vậy, Long Beach Resort Phú Quốc nắm giữ nhiều lợi thế để gia tăng giá trị.

Cũng trong sự kiện này, Long Beach Group công bố Best Western Hotels & Resorts là đơn vị vận hành khu căn hộ Long Beach Resort Phú Quốc. Với hơn 70 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ khách sạn toàn cầu, Best Western Hotels & Resorts còn là một trong top 10 tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới, sẽ đem đến cho Long Beach Resort Phú Quốc những dịch vụ chất lượng, cao cấp cung cấp cho khách hàng.

Mr. Jean Phillipe-Couturier – Giám đốc điều hành Best Western Plus Long Beach Resort Phú Quốc phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Long Beach Group

Ông Jean Phillipe-Couturier, Giám đốc điều hành Best Western Plus Long Beach Resort cho biết, khi hợp tác cùng Best Western, các nhà đầu tư, chủ dự án, những nhà phát triển sẽ được hỗ trợ, đóng góp một cách chuyên nghiệp. Điều này được bảo chứng qua những giải thưởng, danh hiệu mang quy mô toàn cầu của Best Western.

"Việc trở thành đối tác chiến lược của Long Beach Resort Phú Quốc cũng đồng nghĩa, chúng tôi có cơ hội vận hành ở một dự án tiện nghi với vị trí đẹp tại một địa danh nổi tiếng trên thế giới", ông Jean nói.

Đỗ Quốc Tiến - Phó Tổng Giám Đốc Realbox (phải) tại sự kiện ký kết chiến lược cùng ông Lê Như Hiếu - Phó Tổng Giám đốc Long Beach Group (trái). Ảnh: Long Beach Group

Sự xuất hiện của đơn vị vận hành danh tiếng, chính sách bán hàng hấp dẫn cùng pháp lý hoàn thiện được xem là đòn bẩy giúp tối đa hóa lợi ích cho nhà đầu tư. Đồng thời đưa Long Beach Resort Phú Quốc trở thành kênh trú ẩn an toàn ở thời điểm lạm phát đang có xu hướng tăng phi mã.

Cơ hội cho các nhà đầu tư nhạy bén

Với sự xuất hiện của các đơn vị phân phối uy tín và đơn vị vận hành danh tiếng thế giới, Long Beach Resort Phú Quốc hội tụ nhiều lợi thế trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Ngoài việc dự án sẵn sàng đi vào vận hành ngày 25/10, còn được tạo đà tăng trưởng với chính sách vĩ mô về mở cửa du lịch.

Ngoài ra, dự án cũng sở hữu lợi thế về vị trí, có tính kết nối thuận tiện đến các địa điểm quan trọng của đảo ngọc, khi cách chợ đêm khoảng 7 phút đi xe, khoảng 5 phút để đến Sân bay quốc tế Phú Quốc.

"Dự án còn tọa lạc tại một vị trí đắc địa chỉ cách bờ biển 200 m. Vùng biển này được đánh giá là có khung cảnh hoàng hôn đẹp của thế giới", Giám đốc kinh doanh dự án Long Beach Resort khẳng định.

Vị trí đắc địa ngay bãi biển đẹp ở trung tâm Phú Quốc, Long Beach Resort Phú Quốc hứa hẹn thu hút du khách và nhà đầu tư. Ảnh: Long Beach Group

Giá trị của dự án không chỉ đến từ các giá trị ngoại quan, mà còn ở nội hàm với nhiều tiện ích độc đáo, đa trải nghiệm. Với định hướng giúp du khách được tận hưởng nhiều tiện ích khi đến đảo ngọc, khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Long Beach Resort Phú Quốc được đầu tư chuỗi tiện ích cao cấp khép kín.

Đặc điểm nổi bật của bất động sản kế biển là nhà đầu tư có thể vừa nghỉ dưỡng thường kỳ vừa có thể kinh doanh. Vì vậy, dự án được đặt vào tay một đơn vị quản lý vận hành uy tín đồng nghĩa là chủ đầu tư bảo chứng về giá trị bền vững cho khách hàng. Không chỉ vậy, thông qua kinh nghiệm vận hành của đối tác, hứa hẹn tỷ lệ lấp đầy cao, khách hàng có thể kỳ vọng vào suất đầu tư sinh lời của mình.

Tổng hòa yếu tố trên, Long Beach Resort Phú Quốc đang là dự án tương thích với "khẩu vị" đầu tư trong bối cảnh hiện nay. Sản phẩm có thể giải quyết các vấn đề về lợi nhuận, cũng như cung cấp giải pháp tối ưu giúp cho khách hàng cảm thấy an tâm khi đầu tư dòng sản phẩm nghỉ dưỡng biển.

Chủ đầu tư dự án hiện đưa ra mức cam kết lợi nhuận 10% mỗi năm trong 6 năm đầu tiên, chia sẻ lợi nhuận kinh doanh 80% trong 50 năm tiếp theo. Ngân hàng hỗ trợ vay đến 70% giá trị và được hưởng lợi nhuận ngay trên số tiền đã thanh toán.

Hoài Phong