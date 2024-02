Long An tìm chủ đầu tư siêu dự án hơn 3 tỷ USD

Khu đô thị mới Tân Mỹ có quy mô hơn 930 ha, yêu cầu vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tối thiểu khoảng 11.100 tỷ đồng.

Theo thông báo tìm nhà đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An, Khu đô thị mới Tân Mỹ có quy mô sử dụng đất hơn 930 ha, dân số khoảng 81.000 người. Dự án nằm tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, phát triển theo mô hình đô thị mới, thông minh, sinh thái.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp hơn 13.000 nhà ở liền kề, biệt thự theo tiêu chuẩn bàn giao thô, hơn 7.000 căn nhà ở xã hội, gần 7.300 căn chung cư và gần 400 nhà thấp tầng tái định cư.

Tổng chi phí thực hiện dự án gần 60.200 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (khoảng 14.200 tỷ). Tỉnh Long An yêu cầu vốn chủ sở hữu tối thiểu nhà đầu tư phải thu xếp khoảng 11.100 tỷ đồng.

Dự án có thời hạn 50 năm, tiến độ triển khai trong 7 năm, Hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án là ngày 15/3.

Trước đó, UBND tỉnh Long An đã duyệt nhiệm vụ quy hoạch Khu đô thị Tân Mỹ với ba phân khu chức năng chính.

Khu A nằm ở cửa ngõ phía Nam, giáp tuyến đường tỉnh 825, định hướng là khu đô thị mật độ cao với các tổ hợp công trình dịch vụ, công cộng hiện đại, cụm công viên cây xanh, làm lõi trung tâm cho các khu nhà ở.

Khu B nằm ở khu vực trung tâm đô thị mới Tân Mỹ, định hướng theo mô hình đô thị sinh thái mật độ thấp. Phân khu này tập trung các loại hình nhà ở như biệt thự, nhà vườn. Vị trí lõi đô thị là khu công viên trung tâm với các dịch vụ vui chơi, thư giãn.

Khu C nằm ở phía Đông Nam, được xác định là vùng kinh tế quan trọng đặc biệt nhờ vị trí thuộc Vùng phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tỉnh Long An là một trong những khu vực vùng ven TP HCM có tốc độ phát triển mạnh về đô thị và bất động sản, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong vài năm trở lại đây. Năm 2023, Long An thu hút hơn 1.200 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn gần 11 tỷ USD, đưa tỉnh này lọt top đầu cả nước về thu hút FDI. Thời gian qua, Long An cũng ghi nhận sự hiện diện của nhiều ông lớn địa ốc như Vinhomes, Nam Long, Becamex...

Ngọc Diễm