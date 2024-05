Long An sắp đấu giá hàng trăm lô đất, giá từ 255 triệu đồng

Đầu tháng 6, gần 360 lô đất tại thị xã Kiến Tường, Long An sẽ được đấu giá, trong đó lô rẻ nhất từ 255 triệu đồng, rộng 100 m2.

Đây là các lô đất thuộc khu đô thị sân bay giai đoạn 2, phường 1 và điểm dân cư nông thôn ấp 3, xã Thạnh Trị, đều nằm ở thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào ngày 3/6.

Trong đó, điểm dân cư nông nông thôn ấp 3 có 183 lô đất được bán đợt này. Lô nhỏ nhất rộng 92 m2 và lớn nhất gần 118 m2 với giá khởi điểm từ 2,5 triệu đến hơn 3,2 triệu đồng một m2. Phần lớn lô diện tích 100 m2, có giá khởi điểm thấp nhất từ 255 triệu đồng, tương đương 2,5 triệu đồng mỗi m2.

176 lô đất tại khu đô thị sân bay phường 1 có giá cao hơn. Lô có giá bán khởi điểm lớn nhất là 1,38 tỷ đồng, rộng khoảng 122 m2, tương đương bình quân hơn 11 triệu mỗi m2. Đa phần các lô còn lại diện tích 100 m2, giá khởi điểm từ 9,4 triệu đồng một m2.

Long An dự thu tối thiểu 216 tỷ đồng từ buổi đấu giá gần 360 lô đất này, trong đó thu từ các lô đất tại khu đô thị sân bay chiếm gần 77%.

Sau đó vài ngày, huyện Vĩnh Hưng cũng đấu giá 21 lô đất thuộc dự án mở rộng khu dân cư phía Đông thị trấn Vĩnh Hưng (giai đoạn 1). Các lô đất này có diện tích từ 147 đến 186 m2 với đơn giá bình quân 6,2 triệu mỗi m2. Như vậy, lô nhỏ nhất sẽ có giá từ 913 triệu, còn lô nhất nhất từ 1,15 tỷ đồng.

Quý I/2024, Long An thu ngân sách khoảng 7.970 tỷ đồng, đạt 45,5% dự toán và tăng gần 80% so với cùng kỳ 2023. Tăng thu tiền sử dụng đất từ hộ gia đình, cá nhân và thu từ trúng đấu giá đất cũng là một trong nhiều lý do giúp tỉnh này đạt kết quả thu ngân sách tích cực trong 3 tháng đầu năm.

Anh Tú