Long An quy hoạch Cần Giuộc thành đô thị vệ tinh

Cần Giuộc được quy hoạch là vùng đô thị hỗ trợ, giảm tải áp lực dân số cho TP HCM, trở thành huyện trọng điểm kinh tế của tỉnh Long An.

Nằm ở Đông Nam tỉnh Long An, huyện Cần Giuộc hiện có hai đô thị là thị trấn Cần Giuộc (loại IV) và Long Đức Đông (loại V). Với vị trí giáp TP HCM, tỉnh Long An muốn biến huyện thành đô thị trọng điểm nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Kỳ vọng này nhiều lần được chính quyền Long An đề cập trước đây nhưng đến nay mới có kế hoạch cụ thể.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu năm 2025, Cần Giuộc sẽ hình thành đô thị loại III trên phạm vi toàn huyện. Năm 2030, địa phương trở thành thành phố trực thuộc tỉnh với 10 phường, 5 xã. Đồ án quy hoạch đô thị đang được hoàn thiện, dự kiến trình Thủ tướng phê duyệt vào quý IV năm nay.

Cần Giuộc có nhiều lợi thế để trở thành thành phố trọng điểm, vệ tinh ở khu vực phía Nam của TP HCM. Địa phương này kết nối trực tiếp với TP HCM qua hệ thống giao thông bộ như quốc lộ 50, đường tỉnh 826, 826C, 835B; giao thông thủy với sông Cần Giuộc kết nối sông Xoài Rạp đổ ra biển. Giai đoạn 2021-2022, huyện huy động trên 679 tỉ đồng xây dựng hạ tầng, trong đó có nhiều dự án nâng cấp, mở rộng hạ tầng giao thông quan trọng. Cảng quốc tế Long An cũng là đầu mối giao thương hàng hóa quan trọng, thúc đẩy sự phát triển.

Cảng quốc tế Long An tại huyện Cần Giuộc. Ảnh: Dongtam Group

Huyện được chấp thuận đầu tư 87 dự án công nghiệp, dân cư, tái định cư, thương mại và dịch vụ, nghĩa trang,... với diện tích 5.737 hecta. 8 khu, cụm công nghiệp đã hoàn thành, đi vào hoạt động. Các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn giải quyết việc làm cho trên 60.000 lao động.

Theo ông Nguyễn Anh Đức - Chủ tịch UBND Cần Giuộc, những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng bình quân đều duy trì ở mức trên 11%. Tuy nhiên, lãnh đạo địa phương nhìn nhận phát triển đô thị còn gặp khó khăn, chủ yếu do nguồn đầu tư còn hạn chế. Quản lý đất đai, xây dựng, môi trường chịu sức ép từ việc di dân, dãn dân của TP HCM. Để giải quyết, địa phương tập trung vào việc lập và triển khai các quy hoạch, nhất là sử dụng đất, phân khu đô thị.

Thời gian tới, nhiều công trình trọng điểm sẽ hoàn thành, tiếp tục thúc đẩy kinh tế xã hội. Gần nhất, ngày 30/8, cầu Cần Giuộc vốn đầu tư 150 tỷ nối hai bờ thị trấn Cần Giuộc và xã Phước Lại sẽ khánh thành. Đây là công trình quan trọng, phá thế độc đạo của phà Tân Thanh, tạo sự thông suốt giao thông, thuận tiện luân chuyển hàng hóa, giao thương kinh tế. Các công trình khác như Đê Trường Long, quảng trường sông, phố đêm ven sông, Quốc lộ 50B đang được đầu tư xây dựng.

Huyện Cần Giuộc là địa phương sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển đô thị. Phía Bắc huyện giáp Bình Chánh (TP HCM), phía Đông Bắc giáp Nhà Bè (TP HCM), phía Đông giáp huyện Cần Giờ (TP HCM) với ranh giới là sông Soài Rạp, phía Tây Bắc giáp huyện Bến Lức, phía Nam và phía Tây Nam giáp huyện Cần Đước.

Để kết nối với TP HCM, đúng định hướng thành đô thị vệ tinh, huyện đang phối hợp với đầu tàu kinh tế cả nước triển khai nhiều dự án khác như cầu kết nối xã Mỹ Lộc với huyện Bình Chánh; cầu Rạch Dơi kết nối Long Hậu với huyện Nhà Bè; đường dẫn bến phà Cần Giuộc - Cần Giờ kết nối với huyện Cần Giờ.

Một góc của đô thị Cần Giuộc hiện nay. Ảnh: Baolongan

Ngoài định hướng phát triển Cần Giuộc đến năm 2030, tỉnh Long An đặt mục tiêu cùng thời sẽ trở thành trung tâm kinh tế của khu vực phía Nam và là cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo quy hoạch, tỉnh phát triển theo mô hình "một trung tâm, hai hành lang kinh tế, ba vùng kinh tế - xã hội, sáu trục động lực". Trong đó, TP Tân An là trung tâm chính trị - hành chính - đô thị hạt nhân - đô thị vệ tinh của TP HCM. Hai hành lang kinh tế gồm: hành lang bám dọc theo các trục đường Vành đai 3, Vành đai 4 của TP HCM và hành lang phát triển phía Nam, bám dọc theo trục động lực liên tỉnh qua quốc lộ 50B (đi qua Cần Guộc, Cần Đước, Châu Thành, Tân Trụ, kết nối với Tiền Giang)

Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong hội nghị công bố quy hoạch tỉnh cuối tháng 7, yêu cầu Long An phát huy vị trí cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long, biến tiềm lực thành nguồn lực phát triển. Cùng với đó, tỉnh được yêu cầu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Hoài Phương