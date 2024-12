Long An miễn phí nhiều điểm du lịch

Long AnNhiều điểm vui chơi, giải trí đồng loạt miễn, giảm giá vé vào cổng cho khách tham quan hưởng ứng tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra từ 28/11 đến 4/12.

Ngày 3/12, ông Lâm Phúc Hoành, Giám đốc vườn thú Mỹ Quỳnh (ấp Bàu Công, xã Tân Mỹ, Đức Hòa) cho biết vườn đã mở cửa miễn phí đón khách du lịch từ 5 hôm nay, dự kiến chương trình sẽ kéo dài đến hết ngày mai.

Chủ vườn cho hay, vườn thường đông khách dịp cuối tuần, dao động từ hơn 100 đến 300 khách.

"Trong tuần lễ văn hóa, thể thao du lịch tỉnh lượng khách đến vườn tăng từ 300 đến 1.200 khách mỗi ngày", ông Hoành nói.

Du khách trải nghiệm cho hổ ăn tại vườn thú Mỹ Quỳnh. Ảnh: Nam An

Cách trung tâm TP HCM khoảng 45 km, vườn thú Mỹ Quỳnh là một trong những vườn thú lớn nhất Việt Nam. Vườn rộng hơn 50 ha với hơn 100 loài động vật hoang dã, bán hoang dã cùng khuôn viên vui chơi như công viên nước, khu nghỉ dưỡng và khu vui chơi trẻ em.

Cách đó 30 km, khu du lịch sinh thái giáo dục trải nghiệm Chavi Garden (quốc lộ N2, xã Thạnh Lợi, Bến Lức) cũng miễn phí vé vào cổng từ ngày 2 đến 4/12. Chavi Garden rộng 45 ha, hơn 80 loài cây với các dịch vụ tham quan sinh thái nông nghiệp, các trò chơi dân gian, trải nghiệm đồng quê như bắt cá, chèo xuồng, tắm suối khoáng. Nhân tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch, khu cũng khai trương các trò chơi mới như lắc thuyền thúng để du khách trải nghiệm.

Tương tự , khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập (Tân Lập, Mộc Hóa) cũng miễn phí vé cổng trong hôm nay đến hết ngày mai. Nơi này còn kèm theo nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như miễn phí chụp ảnh flycam cho du khách cũng như khai trương nhiều dịch vụ mới như lặn ngắm thủy sinh, tắm hồ bán nguyệt, chèo thuyền kayak trong rừng tràm.

Du khách trải nghiệm trò chơi đu dây tại Chavi Garden. Ảnh: Nam An

Khu du lịch Happy Land (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức) cũng có chương trình giảm 50% vé vào cổng, Trung tâm dược liệu Đồng Tháp Mười (thị trấn Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa) giảm 10% giá tour cùng nhiều phần quà cho khách.

Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch Long An lần thứ 2 diễn ra từ 28/11 đến 4/12 tại khu Trung tâm Chính trị - hành chính Long An (phường 6) với chủ đề "Long An - Khát vọng sông Vàm".

Tuần lễ gồm 10 sự kiện như lễ hội âm nhạc, thương mại ẩm thực Long An - Hàn Quốc, giao lưu trải nghiệm tại các điểm du lịch đặc trưng của tỉnh như khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập, Khu du lịch Cánh đồng bất tận - Dược liệu Đồng Tháp Mười, Happyland, Chavi Garden, Vàm Cỏ Farmstay, Làng cổ Phước Lộc Thọ, Vườn thú Mỹ Quỳnh.

Nhiều chương trình khác cũng thu hút đông đảo người dân đến xem như đua xuồng ba lá trên sông Bảo Định (TP Tân An), giải việt dã với hơn 3.000 vận động viên tham gia, trình diễn võ thuật, hội thi tài năng học sinh sinh viên.

Tuần văn hóa - thể thao - du lịch năm nay dự kiến đón khoảng một triệu lượt khách, doanh thu ước tính khoảng 500 tỷ đồng.

Nam An