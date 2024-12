Long An lần đầu đón hơn hai triệu du khách

Hơn nửa triệu người đến tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch lần 2 giúp tỉnh lần đầu tiên đạt mốc hai triệu lượt du khách trong năm, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Chiều 4/12, UBND tỉnh Long An tổ chức bế mạc Tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch lần 2.

Tuần lễ khai mạc từ đêm 28/11, thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau một tuần diễn ra sự kiện địa phương đã đón trên 500.000 lượt người dân, du khách đến tham quan, doanh thu ước đạt 250 tỷ đồng.

Đại diện các nhà tài trợ nhận bằng khen từ UBND tỉnh Long An. Ảnh: Nam An

Trong đó, các chuỗi sự kiện chính thu hút du khách bao gồm lễ hội thương mại, ẩm thực đón hơn 160.000 lượt người đến ăn uống, mua sắm; lễ hội âm nhạc Hite Jinro Festival 2024 hơn 60.000 khán giả; trình diễn drone cùng nghệ thuật sân khấu đêm khai mạc đón hơn 20.000 người.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An đánh giá trong điều kiện tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng tuần văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh lần 2 đã diễn ra thành công tốt đẹp, được dư luận trong và ngoài tỉnh đánh giá cao.

Thành công của tuần lễ văn hóa, thể thao, du lịch đã góp phần đưa lượng khách đến Long An lần đầu tiên vượt mốc hơn 2 triệu lượt trong năm nay.

Trong đó, lượng khách quốc tế hơn 32.000 người gồm 10.000 người Trung Quốc, 10.000 khách ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản; hơn 12.000 khách đến từ Mỹ, Australia, Malaysia, Thái Lan.

"Lượng khách du lịch năm nay tăng gấp đôi so với cùng kỳ, tăng 54% so với kế hoạch đưa doanh thu ngành du lịch tỉnh đạt khoảng 1.050 tỷ đồng, tăng 87% so với cùng kỳ và tăng 50% so với kế hoạch đề ra", ông Hòa nói.

Nam An