Long An đẩy mạnh nhà cao tầng

Bên cạnh đất nền và nhà liền thổ, Long An đang đẩy mạnh phát triển thêm phân khúc chung cư cao tầng.

Báo cáo "thị trường bất động sản tỉnh Long An giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Viện nghiên cứu bất động sản Việt Nam (VIRES) công bố mới đây cho thấy, xu hướng phát triển chung cư cao tầng tại Long An đang tăng trong nửa cuối năm nay.

Theo VIRES, giai đoạn 2019-2022, thị trường bất động sản Long An chỉ có hai chủ đầu tư là Trần Anh và Nam Long làm dự án căn hộ tại huyện Đức Hòa và Bến Lức. Nửa cuối năm nay, tỉnh này đón cùng lúc nhiều chủ đầu tư công bố ra mắt sản phẩm chung cư với tổng nguồn cung dự kiến lên đến hơn 10.000 căn.

Một dự án chung cư đang triển khai tại Bến Lức, Long An tháng 9/2024. Ảnh: Phương Uyên

Cụ thể, tập đoàn Nam Long dự kiến tháng 11 ra mắt khoảng 5.000 căn hộ chung cư giá rẻ tại dự án Waterpoint Bến Lức; Cát Tường Group chuẩn bị mở bán 2.000 căn chung cư thuộc dự án Cát Tường Phú An tại huyện Đức Hòa; Công ty bất động sản Seaholdings tung ra 2.000 căn hộ dự án Destino Centro tại huyện Bến Lức. Cả ba dự án trên đều có mức giá bán dao động 1 tỷ đồng mỗi căn. Thắng Lợi Group cũng chuẩn bị ra mắt dự án chung cư đầu tiên là Khu đô thị Bình An tại huyện Đức Hòa với quy mô gần 5.500 căn hộ.

Ngoài ra, có thêm hai chủ đầu tư khác cũng lên kế hoạch triển khai khu đô thị tại Long An và sẽ dành quỹ đất phát triển từ 1.000-2.000 căn hộ. Vinhomes cũng có kế hoạch dành 11 ha tại khu đô thị mới Đức Hòa - Hậu Nghĩa (huyện Đức Hòa) để làm cụm chung cư cao tầng.

Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, nhìn nhận trước đây khi nhắc đến bất động sản Long An, người ta thường chỉ nghĩ đến những giao dịch đất nền, mua đi bán lại, tạo sóng tăng giá đem lại nguồn thu nhất thời cho giới đầu tư. Hiện tại thị trường này đang có sự thay đổi rõ rệt về loại hình sản phẩm, quy mô dự án.

Theo ông, dòng sản phẩm nhà ở phục vụ nhu cầu ở thực như căn hộ, nhà xây sẵn trở thành phân khúc dẫn dắt thị trường. Báo cáo của DKRA Group, trong 8 tháng đầu năm, Long An là tỉnh duy nhất cận TP HCM có dự án căn hộ giá dưới 25 triệu đồng mỗi m2. Nguồn cung căn hộ ở Long An còn rất khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 0,3% tổng cung các tỉnh phía Nam nhưng thanh khoản khá tích cực nhờ yếu tố giá mềm.

Còn theo VIRES, xu hướng phát triển căn hộ tại Long An được khuyến khích bởi hai yếu tố, sự thay đổi trong lựa chọn nhà ở của người dân và xu hướng tăng giá của nhà liền thổ. Nếu giai đoạn 2010-2015, giá đất nền Long An ở mức 3-4 triệu đồng mỗi m2, nhà phố khoảng 9-11 triệu đồng mỗi m2 thì từ năm 2019 đến nay, giá đất nền dự án dao động 25-30 triệu đồng và nhà phố là 50-70 triệu đồng mỗi m2.

Trong khi các gia đình trẻ tại địa phương, người dân tỉnh khác đến Long An làm việc ở các khu công nghiệp chủ yếu lựa chọn những sản phẩm nhà ở hoàn chỉnh, có thể vào sinh sống hoặc cho thuê, giá dao động trong khoảng 1 tỷ đồng (chỉ từ 21-24 triệu đồng mỗi m2). Với yêu cầu này, căn hộ là loại hình duy nhất đáp ứng được tiêu chí. Còn nếu mua nhà liền thổ, tài chính trung bình phải từ 3-5 tỷ đồng.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho rằng các chủ đầu tư tại Long An bao năm nay vẫn luôn đánh "trúng" nhu cầu của nhóm mua ở thực và đầu tư với dòng tài chính vừa phải. Long An đang có rất nhiều khu công nghiệp lớn triển khai, dự kiến đến năm 2030, toàn tỉnh sẽ có 51 khu công nghiệp với tổng diện tích 12.433 ha, vươn lên xếp thứ hai cả nước về diện tích các khu công nghiệp. Công nghiệp Long An đang phát triển mạnh mẽ kéo theo nhu cầu về nhà ở cũng tăng lên do sự gia tăng của lực lượng lao động. Đây lại đang là nhóm chiếm sức mua chủ lực của thị trường này ở giai đoạn hiện tại. Việc doanh nghiệp hướng đến phát triển căn hộ giá trên dưới 1 tỷ đồng phù hợp tài chính mua để ở và đầu tư cho thuê của lao động địa phương là hướng đi thiết thực trong dài hạn.

Đồng quan điểm bà Giang Huỳnh, Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu Savills Việt Nam, cho hay sự phát triển của các khu công nghiệp là động lực thúc đẩy nguồn cầu nhà ở thực của Long An. Điều này sẽ tạo ra cơ hội cho các sản phẩm căn hộ giá phải chăng phát triển mạnh những năm tới. Ngoài ra, yếu tố giá cạnh tranh cũng sẽ giúp căn hộ Long An thu hút thêm nhóm người mua tại TP HCM đang tìm kiếm nhà giá phải chăng khi hạ tầng kết nối vùng thuận tiện.

Bà Trang Bùi, Tổng giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, cho biết thị trường bất động sản Long An đang ngày một phát triển chuyên nghiệp hơn nhờ sự xuất hiện của các đô thị quy mô 100-200 ha. Chiến lược phát triển bài bản, phù hợp, cộng với sự nâng đỡ của hạ tầng giao thông, kết hợp với những chính sách cụ thể của chính quyền, khoảng 5-10 năm tới, bất động sản Long An có thể cạnh tranh sòng phẳng với thị trường TP HCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.

Phương Uyên