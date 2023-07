Long An đặt mục tiêu thành trung tâm kinh tế phía Nam

Tỉnh Long An phấn đấu đến năm 2030 thành trung tâm kinh tế của khu vực phía Nam và là cửa ngõ trên tuyến hành lang kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông tin được đưa ra tại hội nghị công bố quy hoạch Long An đến năm 2030 và xúc tiến đầu tư vào tỉnh ngày 25/7, với sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đây là địa phương thứ 10 cả nước và là tỉnh đầu tiên khu vực phía Nam được Chính phủ phê duyệt quy hoạch đến năm 2030.

Long An cũng đặt mục tiêu đến năm 2050 là tỉnh công nghiệp phát triển, trở thành một trong những cực tăng trưởng kinh tế quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, có trình độ phát triển tương đương các tỉnh vùng Đông Nam Bộ.

Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trao quyết định phê duyệt quy hoạch cho UBND tỉnh Long An. Ảnh: VGP

Theo quy hoạch, Long An sẽ phát triển theo mô hình "một trung tâm, hai hành lang kinh tế, ba vùng kinh tế - xã hội, sáu trục động lực". Trong đó, TP Tân An là trung tâm chính trị - hành chính - đô thị hạt nhân - đô thị vệ tinh của TP HCM, là trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao, hiện đại phía đông bắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Hai hành lang kinh tế gồm: hành lang bám dọc theo các trục đường Vành đai 3, Vành đai 4 của TP HCM và hành lang phát triển phía Nam, bám dọc theo trục động lực liên tỉnh từ TP HCM đi qua tỉnh Long An và kết nối với tỉnh Tiền Giang (qua trục quốc lộ 50B).

Ba vùng kinh tế - xã hội chia thành các vùng đô thị và công nghiệp; vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch và kinh tế cửa khẩu; vùng đệm sinh thái. 6 trục động lực kinh tế gồm: Vành đai 3 - Vành đai 4; quốc lộ 50B; song hành quốc lộ 62; Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh; quốc lộ N1; Đức Hoà.

Bí thư tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được, cho biết quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, hướng tới mục tiêu xây dựng Long An trở thành trung tâm phát triển kinh tế năng động, hiệu quả, bền vững của khu vực phía Nam vào năm 2030.

"Tỉnh cam kết, sẽ luôn mở rộng cửa để chào đón và đồng hành với các nhà đầu tư trong và ngoài nước", ông Được nói và cho biết tỉnh xem người dân và doanh nghiệp làm chủ thể, là trung tâm phục vụ; doanh nghiệp là động lực, nguồn lực cho quá trình phát triển.

Một phần Cảng quốc tế Long An vừa được hợp long hôm 24/6, khi hoàn thành giúp xuất khẩu hàng hóa của địa phương ra thế giới. Ảnh: Tâm Đồng

Dịp này, Long An giới thiệu 13 dự án ưu đãi đầu tư gồm: Khu kinh tế cửa khẩu Long An; các khu công nghiệp: Phú An Thạnh; Việt Phát; Prodezi; khu phức hợp giải trí Khang Thông; khu đô thị Nam Long VCD; trung tâm công nghệ sinh học vùng Đồng Tháp Mười tại Long An; khu vực tiếp nhận kho vận, logistics - cảng Quốc tế Long An; xây dựng trung tâm kho vận lương thực tại vùng Đồng Tháp Mười; trung tâm kho vận và dịch vụ logistics; phát triển chăn nuôi bò thịt; đầu tư sản xuất và xây dựng các nhà máy chế biến khoai mỡ; nhà máy chế biến thanh long.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Long An phát huy vị trí cửa ngõ Đồng bằng sông Cửu Long, biến tiềm lực thành nguồn lực phát triển. Cùng với đó, tỉnh được yêu cầu đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo Chính phủ, với đường biên giới dài 130 km, Long An là tỉnh có vị trí rất quan trọng về an ninh quốc phòng. Do đó, công tác đối ngoại cần được quan tâm, phải đảm bảo chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Hoàng Nam